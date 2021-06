Jiří Paroubek: Červnový průzkum Phoenix research

Výzkumná agentura Phoenix research zveřejnila dnes průzkum volebních preferencí politických stran za měsíc červen. Jsou to zajímavá čísla. Vyplývá z nich, pokud sečteme na jedné straně obě pravostředové předvolební koalice (Piráty se STAN a trojkoalici SPOLU), že to dá dohromady zhruba 40% volebních preferencí.

Naopak, pokud sečteme preference hnutí ANO a SPD, tedy dvou populistických stran s dvěma levicovými stranami (tedy ČSSD a KSČM), dalo by to dohromady 47%. I když KSČM by se podle tohoto průzkumu nedostala do sněmovny, což je v reálu dosti nepravděpodobné, měly by populistické a levicové strany podle Phoenix research v souhrnu po volbách většinu mandátů ve sněmovně. A zdá se, že ani projekt Roberta Šlachty, není zrovna kompatibilní s pravostředovými stranami. Vždyť to byl právě Šlachta, který řídil pověstnou šťáru na úřadu vlády v červnu 2013, která de facto rozmetala na kusy Nečasovu vládu.

Nevím, jak by se snesla Přísaha, pokud by vůbec udělala ve volbách více než 5%, právě s ODS. Přitom je jen otázka, vzhledem k tomu, že Přísaha nemá ani program, není vybavena ani dostatkem schopných a kvalitních lídrů na čtrnáct kandidátek a nemá ani dostatek odborníků, kdy na to lidé přijdou.

Je to prostě nový prototyp Věcí veřejných anebo Bursíkových Zelených. Je to jen uskupení na oblafnutí voličů na jedno použití.

