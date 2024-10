Jiří Paroubek: Chamtivá vláda, raněná slepotou

Významná část z nich žije ze dne na den, z měsíce na měsíc. Další lidé žijí s minimálními finančními rezervami, které může rozhodit např. větší doplatek za plyn či elektřinu, anebo skončení životnosti některého spotřebiče v domácnosti, jako je pračka či lednička.

Německá minimální mzda je v přepočtu na koruny rovná české průměrné mzdě. Ovšem dvě třetiny českých občanů žijí s příjmy pod úrovní průměrné mzdy. Jinak řečeno, dvě třetiny českých občanů nedosahují příjmů na úrovni německé minimální mzdy. Je to ostudné. Stejně tak je ostudné, že vláda a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jen přihlížejí řádění obchodních řetězců, takže zejména ceny potravinářského zboží v těchto řetězcích jsou v zásadě v přepočtu z eur do korun často vyšší, nežli v německých samoobsluhách. Nemluvě už o kvalitě tohoto zboží. A vláda nedělá nic, aby zlepšila podmínky života obyčejných českých občanů. A to nejen z nízkopříjmových, ale i středněpříjmových občanů.

Vládě se velmi hodí rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého se de facto zrušil dosavadní koeficient pro propočet mezd ústavních činitelů v příštích letech. Prostě proto, že ústavním činitelům, včetně soudců tolik nepřál. V tomto případě se tedy spořit nebude...

To, že platí vládní konsolidační balíček, podle kterého si musí utáhnout řemeny celé vrstvy českých občanů, je Ústavnímu soudu a vládě fuk. A tak vlastně všichni ústavní činitelé si zajistí v příštím roce růst svých platů o 13%. Psát o změně platů v procentech je mnohdy nevypovídající. A tak třeba poslanci zaznamenají růst svých platů o 14 tisíc korun měsíčně na 116,4 tisíce korun a k tomu mají ještě paušální náhrady (stejně tak jako senátoři) 17,3 tisíc korun za stravné a reprezentaci (přitom baští v parlamentní restauraci, která nereflektuje růst cen, ke kterému došlo v posledních dvou letech obecně v restauračním stravování a o reprezentaci darmo mluvit). Kromě toho, ještě mohou dostat poslanci a senátoři až téměř 65 tisíc korun cestovních náhrad. Je to opravu ostudné se na to dívat.

Prezident republiky zaznamená růst svého příjmu o 46,8 tisíc Kč na 388 tisíc Kč. K tomu ještě bude mít paušální náhradu 361 tisíc Kč, kterou v zásadě není schopen utratit, protože ubytování a stravování mu hradí de facto stát. Tuto částku tak lze považovat za nedílnou část příjmů, pochopitelně nezdaněnou. Co je na celé věci nejostudnější u prezidenta je to, že náhradu ve výši přes 90 tisíc měsíčně má dostávat také jeho manželka. To už je vrchol chamtivosti rodiny Pavlovy a neuvěřitelná politická stupidita současné vlády. Systémem ruka ruku myje, ministři přihráli prezidentovi a jeho famílii krásný měsíční příjem, ovšem při velmi sporném výkonu jeho pravomocí. Na druhé straně, pan prezident v den, kdy byly zveřejněny tyto ostudné informace o růstu příjmů jeho a jeho rodiny od 1. ledna příštího roku, blábolí do médií o tom, že tzv. důchodová reforma této vlády, založená na utažení řemenů širokých vrstev budoucích důchodců, je správná. Neboť prý při jejím zrušení by hrozil pád veřejných financí do propasti.

Prezident Pavel rozumí málo čemu, je především inženýrem pochodového kroku, vyškoleným čs. a sovětskými zpravodajskými službami v boji proti nepřátelům socialismu. Této záležitosti se již naštěstí nevěnuje a projevuje velkou myšlenkovou pružnost. Tak, jako celá česká vláda i prezident Pavel vidí na prvním místě potřebu bojovat proti Rusku až do konečného vítězství (anebo spíše prohry) Ukrajiny. I podle vcelku provládního ekonoma Kovandy, utopilo Česko na Ukrajině již 120 miliard korun, zejména v dodávkách zbraní atd. A ještě v tomto zbytečném boji na Ukrajině v budoucnu zajisté utopí peníze další.

Mimochodem, premiér bude mít měsíční příjem navýšen na 330 tisíc Kč a k tomu mu ještě přísluší paušální náhrady 32 tisíc Kč, ministři budou mít příjem 220 tisíc Kč. Po rozhodnutí soudu si zkrátka omočí zobáčky všichni ústavní činitelé. Růst platů zaznamenají také předsedové a místopředsedové sněmovních a senátních výborů. Při tom málokdo zpochybňuje, že zejména senát je slepým střevem českého politického systému.

Zkrátka, vládo děláš to dobře. Kdo chce být zničen, musí být nejprve raněn slepotou. A to se stalo této vládě. Ale to už na začátku její existence v prosinci roku 2021. Pokud v tomto svém ostudném přístupu bude pokračovat, budou za rok současní vládní činitelé prolévat po volbách hořké slzy nad výsledkem voleb. Už se na to těším...

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

