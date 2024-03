Jiří Paroubek: Co dokážou odposlechy - němečtí generálové v negližé

Tím ovšem nemyslím, že by pány německé generály někdo natrapíroval a odposlechl, když se náramně dobře baví s nějakou slečnou. Ne. Oni si jen vyměňovali informace a názory na to, co by mohly způsobit německé rakety středního doletu Taurus, pokud by byly Německem dodány Ukrajině.

V rozhovoru, který zachytila ruská armáda, ruští zpravodajci, se uvádí, že tyto rakety by v zásadě mohly zničit Kerčský most, který spojuje pevninské Rusko s poloostrovem Krym. No, upřímně, není to dnes jediná dopravní spojnice, která spojuje Rusko s Krymem, neboť tyto cesty dnes probíhají také přes ruskou armádou obsazená území na jihu Ukrajiny. Ale samozřejmě, že takový útok deseti či dvaceti Taurusy by mohl:

1. Silně narušit morálku Rusů, a to i v ruském zázemí, což by mohlo ruského prezidenta Putina krátce před prezidentskými volbami tvrdě zasáhnout. Kerčský most je nepochybně symbolem ruské moci a síly.

2. Zkomplikovat dopravní spojení, ale také nepochybně eskalovat konflikt na Ukrajině. Po vystoupení německého kancléře O. Scholze, který sdělil, že vlastně rakety Taurus, které dokážou zasáhnout cíl až na vzdálenost 500 km, není možné poskytnout bez německé technické podpory, je vše trochu jinak. U odpalu raket by nejspíš museli být němečtí vojáci, či řekněme němečtí specialisté (takže vojáci svlečení z uniforem), což by Rusy pochopitelně mohlo vést k nepředvídatelné formě odvety i na německém území.

3. Kromě toho, rakety Taurus s doletem až 500 km mohou zasáhnout Moskvu. Zátěž v rusko-německých vztazích z minulosti, z dob II. světové války, by se opět projevila a ve svých důsledcích by stmelila ruský národ, podobně jako se to povedlo Stalinovi za II. světové války nebo caru Alexandru I. při vpádu Napoleonovy Velké armády do Ruska.

Válka tedy vstupuje do nové fáze, kdy obě strany pracují s dezinformacemi anebo v tomto případě informacemi z odposlechů, které pak využívají politicky.

Zdá se tedy, že se německé generály či obecně vysoké důstojníky Bundeswehru podařilo načapat přímo v negližé. Nepoužívali při své komunikaci žádný sofistikovanější způsob kódování svého hovoru a prostě vytvořili vládě v Berlíně velký problém, který nelze jen tak bagatelizovat. Za této situace je téměř nemožné očekávat, že by Německo dodalo na Ukrajinu rakety Taurus. A kromě toho, Německo jako silný donátor Ukrajiny, a to jak zbraní, tak financí, se ocitá v nepříjemné situaci jako někdo, kdo rozhoduje o cílech, na které má ukrajinská armáda zaútočit.

Nejspíše lze očekávat, že takovýchto odposlechů, někdy s choulostivým obsahem mohou mít Rusové celou řadu. Proč se rozhodli zrovna v tuto chvíli zbavit se svého, zřejmě rozsáhlého informačního zdroje, který v odposleších měli - toť otázka.

V každém případě, Němci budou muset reagovat tím, že přestanou lehkomyslně podceňovat ruské technické možnosti a schopnosti ruských zpravodajců. Odposlechy jsou nepříjemnou ranou i pro německou vládu, jejíž členové se v mnohém liší, pokud jde o pohled na dodávky německých zbraní na Ukrajinu. Německá sociální demokracie je mnohem zdrženlivější, co se týče dodávky takto sofistikovaných a brizantních útočných zbraní, nežli její koaliční partneři a klerikální opozice.

V každém případě ruským propagandistům se dostala před ruskými prezidentskými volbami do rukou vítaná munice, kterou jistě zužitkují. A je otázka, zda se v nejbližších dnech nedozvíme ještě nějaké další zajímavosti z jiných odposlechů německých vysokých důstojníků.

