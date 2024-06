Jiří Paroubek: Dvě třetiny Čechů jsou pro rychlé ukončení války na Ukrajině…

S agenturou STEM jsem dlouhá léta spolupracoval jako šéf ČSSD a měl jsem tehdy plnou důvěru v její průzkumy. Tato moje důvěra byla beznadějně ztracena před eurovolbami, kde agentura STEM/MARK mou osobu vcelku trapně nezařadila do přehledu lídrů kandidátek 31 kandidujících stran do Evropského parlamentu (EP). Prostě, řekli si asi, že bych měl příliš vysokou známost a že by si pak lidé – voliči všimli, že kandiduji za ČSSD. A to jistě nebylo žádoucí pro loutkovodiče, kteří formovali složení české delegace do europarlamentu. Je zajímavé, že těmto loutkovodičům nevadili komunisté, ale ČSSD se mnou jako s lídrem jim vadila.

Nyní k tomu novému průzkumu STEM, který byl prezentován ve sněmovně. Vlastně to tak nový průzkum není, protože je z března tohoto roku, a jak se zdá, byl účelově zadržen před volbami do EP. Prostě proto, že by se opět potvrdilo, že naprostá většina českých občanů si přeje ukončení války na Ukrajině i za cenu ztráty (ruskojazyčných) oblastí jihu a východu Ukrajiny a již dříve ztraceného Krymu. Prostě neměli jsme se před volbami do EP zřejmě dozvědět, jako čeští občané, co si většina z nás myslí.

V médiích byly informace z průzkumu obratně zmanipulovány, tedy alespoň z části. A tak jsme se dozvěděli, že naši mladí spoluobčané (věk 18 – 29 let) chtějí pokračovat ve válce na východě Ukrajiny až do konečného vítězství nad Ruskem. No, ono to tak úplně není. Přeje si to, pravda, 36% těchto občanů ve věkové skupině 18 – 29 let, ale není to určitě většina. Chápu, že provládní agentura pro výzkum veřejného mínění chce vydestilovat alespoň něco „pozitivního“ z těch pro vládu zcela negativních informací. Ale jak se říká, uplést z prdu bič se nedá.

Naopak je pro mě celkem překvapivě nízké skóre lidí, kteří si přejí, aby naše republika i nadále umožňovala pobyt ukrajinských uprchlíků u nás. Společnost je v tomto rozdělena prakticky půl na půl. Skóre je 51% pro a 49% proti.

Stejně tak zajímavé jsou otázky, které ovšem nebyly pokládány aktuálně v tomto roce. To je zvláště zajímavé, že před volbami, nejen, že nebyly zveřejněny výsledky průzkumů v tomto směru vedené. Anebo průzkumy uskutečněny byly a nebyly jen zveřejněny výsledky. Myslím, že je to docela oprávněná domněnka.

V září 2023 totiž v průzkumu STEM 41% českých občanů – respondentů průzkumu sdělilo, že by si přálo, aby Česká republika do budoucna směřovala buďto spíše anebo rozhodně na Západ. Orientaci na Východ bez výhrad chtějí jen 4% našich spoluobčanů. Ale 56% respondentů se vyjádřilo, že by Česká republika měla zůstávat někde mezi Západem a Východem. Edvard Beneš by měl jistě radost, kolik občanů by podporovalo jeho koncepci naší republiky jako „mostu“ mezi Východem a Západem. A to přitom podle mě vůbec nevylučuje prozápadní orientaci státu. Prostě, jsme v Evropské unii a v NATO a většina občanů si to v zásadě přeje. Ale z průzkumu vyplývá, že si většina občanů přeje pragmatickou zahraniční politiku prováděnou ve prospěch českého státu.

Prostě, posledně zveřejněný průzkum STEM ve mně vzbuzuje jako v člověku, který dlouhodobě sleduje průzkumy veřejného mínění, velké pochybnosti.

Zajímavé však je, že to, co kuse a často účelově komentovala česká média z průzkumu STEM, jsem nenašel vcelku na webu této agentury. Ptám se proč? Mají poslanci branného výboru právo na lepší informace než ostatní čeští občané? Anebo jsem jen špatně hledal? (Nehledal jsem ale zdaleka sám.) Anebo prostě průzkum z podivných důvodů zapomněli dát na své webové stránky? Či tento průzkum o názoru Čechů na konec války na Ukrajině etc. dělala jiná agentura a média to jen špatně interpretovala?

Vyšlo na Vasevec.info.