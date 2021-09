Jiří Paroubek: Fialový hnus na zahájení kampaně hnutí ANO

reklama

Hnutí ANO představilo některé své plány, které by jej za jiných okolností pro úvahy seriózního voliče zcela diskvalifikovaly od jeho volby. Mám na mysli především slib hnutí, že se průměrná penze zvýší z letošních necelých 16 tisíc korun na 20 tisíc korun. To s ohledem na nepříznivou fiskální situaci státu, která je prostě realitou, kdy bude potřeba začít výrazněji šetřit, nepovažuji za proveditelné. Tisíc korun nárůstu v průměru na každého důchodce měsíčně, představuje každoročně zhruba 35 mld. korun nárůstu ve výdajích státního rozpočtu. Takže za celé volební období to bude nejméně 140 mld. Kč. To není reálně dosažitelné. Samozřejmě, že pro mě jako pro důchodce je rajská hudba, poslouchat takové chimérické melodie. Ale...

Druhou věcí, podle mého názoru, pokud chce hnutí ANO vůbec něco udělat s veřejnými financemi, je otázka daní. Musí se zvýšit alespoň v některých položkách. A to podle možnosti, aniž by to zasáhlo chudší a střední vrstvy českého obyvatelstva. A. Babiš se jen populisticky vyhýbá nepříjemným tématům. Zvyšování daní k nim pochopitelně patří.

Ale upřímně, jeho protivníci z pěti stran české pravice, včetně Pirátů, jsou ještě horší.

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 88% Šlo o náhodu 3% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 4% hlasovalo: 6464 lidí

Je pravda, že nejsem voličem hnutí ANO, ale to, co předvedli lidé spojení s jeho pravicovými odpůrci na zahájení volební kampaně hnutí ANO, je fialový hnus. Přivést na zahájení kampaně do Ústí – jaksi mimochodem – syna A. Babiše, aby narušil celý mítink, je něco, co silně zavání hyenismem.

Ve svých veřejných vyjádřeních Babiš ml. v Ústí zdůrazňoval, že byl právě vyšetřen jakýmsi zahraničním psychologem a ten prý zjistil, že je normální. No, podle toho, co jsem viděl včera v televizi a soudě podle mluvy Babiše ml., tento mladý muž je, řekněme to slušně, úplně mimo. Potřeboval by zřejmě naléhavě pomoc lékaře.

Popásá ho, zdá se, jakýsi režisér Klusák, který komicky sděloval médiím, že vlastně na Větruši, kde se akce hnutí ANO konala, přijeli ale opravdu jen úplnou náhodou, a že vůbec netušili, že tam A. Babiš st. má nějakou akci.

V našich podmínkách je volební kampaň často pokračováním třídního boje svého druhu. Zejména strany pravice používají jakékoliv prostředky k tomu, aby podle možnosti zničili svého politického protivníka. Ne porazili, ale zničili. Já sám jsem to zažil těsně před volbami do sněmovny v roce 2006, kdy vlastně stejné politické kruhy „zajistily“ zveřejnění zcela lživé tzv. Kubiceho zprávy. Ta byla snůškou drbů, lží a nechutných polopravd, z nichž se později vůbec nic nepotvrdilo. Také já jsem byl v této zprávě obviňován z nechutných trestných činů, z pedofilie a z praní špinavých peněz. Zákeřný útok na A. Babiše prostřednictvím jeho syna, který je prostě - slušně řečeno - mimoň, musí každý slušný člověk odsoudit. A odplivnout si před těmi, kdo ho zosnovali. Myslím, že ta podstata problému je úplně stejná teď, jako před lety. Stejně jako v roce 2006, tak i nyní je pravice již osm let od moci a za každou cenu se k ní chce vrátit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Je míra inflace v Česku opravdu hrozbou? Jiří Paroubek: SPOLU a PirStan mají velmi krátkou paměť Jiří Paroubek: Prezident se odvážil příliš, chce jet do Číny… Jiří Paroubek: Landovského vyjádření snad nikdo z voličů ČSSD nevnímá…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.