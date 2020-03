Jiří Paroubek: Je ODS schopna se zbavit nemocného klauna?

reklama

Tím netvrdím, že bych se s Klausovými výroky obvykle ztotožňoval anebo že bych se s výrokem, který pány z ODS tak pobouřil, snad ztotožňoval. Ten poslední výrok byl opravdu intelektuálně těžko pochopitelný. Přitom si ale vůbec nemyslím, že by snad byl V. Klaus ml. antisemita.

To řeporyjský starosta Novotný je jiná klasa. Koresponduje si s Putinem, možná, že už i s čínským prezidentem Xiim, snad i s Trumpem a možná také s hollywoodskými hvězdami, kterážto perverzní aktivita veřejného činitele může snad ovlivnit několik slabých mozků pár jeho voličů. Vzpomínám si, ze své éry komunálního politika na pražské radnici v letech 1990 – 2005, že jsem poznal několik primatorů, mnoho starostů, místostarostů, radních za ODS, ale žádný z nich mně nepřipadal jako klaun. Ať jsem byl s nimi v tvrdém střetu jako opoziční politik anebo naopak jsme spolu koaličně spolupracovali v pražské městské radě, o žádném z nich jsem si nemyslel, že je pitomec. Většinou jsem oceňoval jejich práci. I když jsem ji mohl vidět a viděl velmi kriticky.

Starosta Řeporyjí Novotný je ovšem muž nové generace a nové politické dimenze. O co méně odpracuje při řešení komunálních problémů, o to více se věnuje mezinárodní politice. A jak se teď ukazuje, řeší i jiné záležitosti. Před několika minutami vydal server iDnes zprávu, že „soud potvrdil starostovi Řeporyjí peněžitý trest za vyhrožování. Novotný psal policii, že zavraždí údajného podvodníka Marka Víta“. Nechápu, proč by nějaký starosta měl chtít zavraždit nějakého (byť údajného) podvodníka. Protože kdyby pan starosta chtěl naší zemi zbavit všech podvodníků, kteří v ní žijí, pořádně by se zapotil a profil by hektolitry krve. A hlavně mu to nepřísluší. Je to věc policie, soudů, vězeňské služby. Trest smrti jsme už naštěstí zrušili. A pokud vím, tak v moderním právu trest smrti za podvody opravdu nebývá udělován. To snad ani v tak progresivní zemi, jako jsou Spojené státy, vvysněné to zemi starosty Novotného, které v rozporu s praxí západní Evropy vč. České republiky, stále ještě popravují odsouzence. Tu v plynové komoře, jinde ho posmaží na elektrickém křesle a zase v jiném státě jej zprovodí ze světa jedovou injekcí. Možná, že pan starosta Novotný příště bude požadovat odvést na popravu někoho, kdo mu ojel auto klíči. Proč vlastně ne...

Když si vzpomenu na své působení v čele ČSSD, pak odpovědně říkám, že po takovémto extempore a po opakovaném soudním výroku bych dohlédl na to, aby takový veřejný činitel, jakým starosta z Řeporyjí nepochybně je, byl okamžitě politicky popraven. Ale vedení ODS to zřejmě vůbec nevadí. Pan profesor Fiala si medí, jak krásně vede stranu k 13%. Vlastně podle něj je starosta Novotný velmi cenný člověk. On zřejmě říká věci, které intelektuál Fiala prostě říci veřejně nemůže, ale s nimiž se ale vnitřně ztotožňuje.

Když jsem viděl část vystoupení starosty Novotného na nedávném kongresu ODS, kde usiloval o zvolení prvním místopředsedou této strany, nevěřil jsem svým očím. V zasvěcených kruzích se mluví o tom, že pan starosta svůj tragikomický výstup podpořil údajně dávkou „peřiny“. Já tomu ale nevěřím. Ale možná, že by stálo za to, kdyby si pan starosta nechal udělat test metodou sekvenční analýzy a zveřejnil jeho výsledek na stránkách svého úřadu, zda na těchto fámách náhodou něco není.

Prostě, pokud vedení ODS bude strkat hlavu do písku a přitom pochvalně mručet, že starosta Řeporyjí - dnes zdaleka nejviditelnější činitel ODS - je vlastně pašák, tak je mravně opravdu zcela rozložené a zchátralé. Možná, že by pan starosta konečně měl přiložit ruku k dílu také ve své městské části. Každý týden Řeporyjemi projíždím a musím říci, že tu a tam se bojím, abych nevlétl do díry v silnici, kde si urazím kolo. Snad by se pan starosta mohl více zabývat obyčejnými problémy obyčejných lidí. Ale to by zase neměl mediální pozornost, že.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

