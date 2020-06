Jiří Paroubek: Jelínek všemu rozumí

reklama

Největší škodou pro stranu byl podle mne odchod Vítězslava Jandáka z ČSSD. Sobotkovo vedení jej v roce 2017 odložilo do Rady Českého rozhlasu. Přitom Slávek je komunikačně mimořádně disponovaný člověk, který odvedl za jedenáct let sociální demokracii velké služby. Před nějakou dobou jsem napsal, že kdyby se on po skončení ministra Staňka v čele resortu kultury stal ministrem, přineslo by to ČSSD značné politické body. Jandák má popularitu, schopnost skvělé politické zkratky a je i (přes svou chronickou hypochondrii) nesmírně pracovitý člověk. Dovede být přesvědčivý, a pokud by se býval stal ministrem kultury, kterým již v letech 2005 – 2006 ve vládě pod mým vedením byl, přitáhl by obrovským způsobem zájem veřejnosti. Je prostě politikem svého druhu. Jelínek ve svém vyjádření poněkud zlehčuje potenciál V. Jandáka. Asi se z Jandáka opravdu nestane „budoucí“ politický lídr (od toho jsou dnes jiní), ale je schopen senátní volby ve Štěchově volebním obvodu vyhrát. A to by ČSSD připravilo o prakticky jisté místo v Senátu, zastávané již 24 let M. Štěchem.

Jiřího Zimoly je škoda, jeho odchod je jeho velkou politickou chybou. Nemyslím si, že za dané situace je schopen získat velkou politickou podporu v krajských volbách v Jihočeském kraji. Jihočeská hejtmanka Stráská spolu s Běhounkem z Vysočiny jsou nejlepšími hejtmany za ČSSD.

Dost dobře nerozumím Jelínkovu blábolu, že se.. „šéf hnutí ANO možná pokusí paradoxně těžit z popularity paní Stráské“. Jelínek si zřejmě dal štamprdle, protože Stráská kandiduje v čele sociálně demokratické kandidátky a ne hnutí ANO. Věřím, že do budoucna nezůstanou uzavřené dveře do ČSSD ani pro Zimolu, ani pro další úspěšné sociálně demokratické starosty a komunální politiky, kteří s ním „do toho“ teď jdou. Nebudou mít se svou kandidátkou ani peníze na volby, ani zázemí velké politické strany.

Foldyna a Bernard jsou jinou kategorií borců. Bernard byl člověk, který názorově nikdy nebyl socialistou. Cítil se dobře s pravičáky a třeba také na akcích Milionu chvilek. V nejrůznějších průzkumech veřejného mínění patřil spíše k těm slaběji hodnoceným hejtmanům. Našel si už dlouho před volbami nový politický domov ve STAN.

Jelínek opět fantazíruje o tom, že by sociální demokraté měli „litovat“, že někoho tak zajímavého, na kterého ještě před několika lety chtěli sázet, ztratili“. V čem byl vlastně Bernard, kromě svého přátelství s Chovancem, pro ČSSD zajímavý?

Pokud jde o Foldynu, není třeba jeho odchod z ČSSD dramatizovat. A už vůbec ne po čtyřech měsících. Foldyna byl kritikem postupně všech vedení ČSSD a řekněme si otevřeně, že jeho myšlenkový přínos tomuto hnutí se limitně rovnal nule. Po ztrátě svého politického zázemí v děčínské ČSSD, musel také hledat nový politický domov. Není to žádné drama.

Jelínek se po dlouhé době otřel také o mě. V souvislosti se Zimolou, že prý jsem „měl velké oči, co dokáže sám se sebou“. No, bez peněz a stranického zázemí je to opravdu obtížné.

ČSSD jsem dovedl do pozice nejsilnější politické strany v zemi a otázkou tedy je spíše to, co se stalo takového za deset let po mém odchodu z pozice předsedy ČSSD se samotnou ČSSD. A na tom se aktivně Jelínek, coby poradce jednoho předsedy a jednoho dlouholetého místopředsedy ČSSD také podílel. Dostat se z výšin 20 – 30%, které byly běžné v mé éře k 5%, to je věc, která je hodná komentáře. Ale mnoho kritiky na Sobotkovo vedení ČSSD jsem od Jelínka nikdy nečetl.

Vyšlo na Vasevec.cz.

