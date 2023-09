Jiří Paroubek: K čemu ty stovky letounů F-35?

I z jednostranných českých médií lze tu a tam získat pravdivé informace. Tak podle velitele vzdušných sil armády ČR Petra Čepelky, bude v evropském prostoru na západ od ruských hranic, působit v roce 2030 více než 600 letounů F-35. Prý je to „pro protivníka velký vykřičník“.

No, velký vykřičník je to pro každého soudného člověka, který něco ví o potřebách národní obrany a evropské bezpečnosti. 600 letounů F-35 změní poměry sil na evropském kontinentu takovým způsobem, že Rusku už v případném konfliktu se zeměmi NATO nezbude z hlediska jeho národní bezpečnosti, než použít jaderné zbraně. Pokud dnes platí jistá parita v síle konvenčních zbraní mezi Aliancí a Ruskem, tato parita po zařazení stovek strojů typu F-35, schopných nést rakety s jadernými hlavicemi, změní poměry zásadním způsobem. A pak Rusku nezbude nic jiného, nežli se vrhnout do náruče Číny, která jako jediná je schopna se vyrovnat perspektivně svým vojenským potenciálem, potenciálu Aliance.

Pánové Řehka a Čepelka nemluví pochopitelně tak úplně pravdu, když říkají, že 24 amerických letounů F-35 bude odkoupeno za maximální cenu cca 124 mld. Kč. Protože k této sumě je potřeba připočítat i vše, co bude nutné udělat, aby tyto stroje mohly vůbec z českých vojenských letišť vzlétávat. To znamená, že se budou muset prodloužit vzletové dráhy, budou větší nároky na kvalitu povrchu, včetně jeho čistoty a to vše bude stát další desítky miliard korun.

Nemůžu se zbavit dojmu, že stratégové NATO, respektive amerického Pentagonu, chtějí Rusko uzbrojit. A to za peníze mnohem méně bohatých zemí nežli jsou Spojené státy, k nimž Česko nesporně patří.

V posledních dvaceti letech byly základem evropské i naší prosperity dodávky levného plynu, ropy a průmyslových kovů z Ruska. To dnes skončilo. I poněkud příliš optimistická statistika ČSÚ tento týden sdělila pozorným čtenářům, že za poslední rok a půl (tedy od ledna 2022 do konce června 2023) klesly reálné mzdy o 13%. Tento pokles bude pokračovat i v oficiálních statistikách ČSÚ pochopitelně do konce roku.

Já však už dlouho tvrdím, že skutečný pokles reálných mezd za souhrn let 2022 a 2023 bude někde mezi 20 – 25%. Tedy o tolik poklesne ve dvou letech životní úroveň českého obyvatelstva. A to díky tomu, že budeme podporovat válku na Ukrajině, její prodlužování až do úplného a trpkého konce (podobného tomu, jako v Afghánistánu nebo ve Vietnamu), budeme dovážet podstatně dražší suroviny pro český průmysl jen ze spřátelené či nevadící ciziny a budeme vydávat nesmyslné stamiliardy na zbrojení.

Záměrem stratégů NATO zřejmě je posunout hranice působení této organizace co nejdále na východ. Na Kavkazu i na ukrajinsko-ruské hranici. A postupně se třeba dostat až na kazašsko-čínskou hranici. A pěkně sevřít Čínu do kleští. Ze západu i z východu.

Nikdo se nemůže divit zemím třetího světa, že i když se navzájem často nemilují (jako třeba Čína s Indií), tak spolu chtějí úzce spolupracovat, protože žádná z těchto zemí nechce návrat či pokračování západního neokolonialismu.

Pro Spojené státy bude přitom pacifická oblast, tedy Tichomoří strategickou prioritou příštích mnoha desítek let. USA mají své jasné spojence v Asii a těmi jsou Japonsko a Jižní Korea. Čína ovšem velmi obratnou zahraniční a zejména ekonomickou a finanční politikou zvyšuje svůj vliv v ostatních zemích Asie na březích Tichého oceánu.

Nechápu, proč bychom se tedy měli zapojovat do nějakých gigantických geopolitických projektů našeho hlavního spojence, které spočívají v obřích dodávkách jeho techniky a vojáků na naše území (servis F-35 je tak složitý, že si prostě vyžádá přítomnost amerického personálu). Proč bychom měli být součástí nového šíleného závodu ve zbrojení, který poškodí životní úroveň českého obyvatelstva tak, jak se to naposledy povedlo komunistické vládě při měnové reformě v roce 1953.

Letouny Gripen přelétnou republiku zhruba za 7 minut. Jsou schopny hlídkovat nad naším územím, ale také nad územím Slovenska a třeba i Pobaltí. Švédové nám nabízejí o desítky miliard korun levnější variantu nákupu letounů, nežli je ta americká.

Tato vláda ponese v budoucnu obří odpovědnost vůči českému národu. Snížila životní úroveň lidí, omezuje svobodu slova a právo na pravdivé informace. Rozvrátila státní finance a svými divokými a nepřiměřenými nákupy vojenské techniky typu letounů F-35, Leopardů a obrněných vozidel, bude i v příštích deseti letech devastovat státní rozpočet.

Vláda se přitom vůbec nezabývá tím, jak podpořit hospodářský růst. Protože jen růst ekonomiky, a ne bláznivé a chaotické rozpočtové škrty, je zdrojem vyšších příjmů státního rozpočtu a je tedy jedině správnou cestou ke snižování schodků státního rozpočtu.

Člověk se nutně musí ptát, a o tom jsme vedli v minulém týdnu přátelský spor s bývalým prezidentem Zemanem, zda je tato vláda hloupá, jak to tvrdím já, anebo jen amatérská, jak tvrdí Miloš Zeman.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

