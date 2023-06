Jiří Paroubek: Kdo se odvažuje hájit protilidovou politiku současné vlády?

reklama

Komunisté sice vytrubovali po roce 1945, a zejména po únorovém převratu v roce 1948, jak vše dělají v zájmu lidu a budoucích lepších zítřků. O pár let později to krásně vyjádřil Nikita Chruščov, první tajemník vedení strany sovětských komunistů, že už příští generace bude žít v komunismu. Členové komunistické strany zcela nepochybně těmto svým blouznivým cílům věřili. A to se přeneslo také na podstatnou část československé veřejnosti.

Dnešní vláda blouzní o hodnotách, o potřebě uchovat hodnoty (rozumí se ty správné evropské hodnoty), a to i za cenu toho, že si na zimu upleteme nějaký ten svetr navíc, ztlumíme topení, nebudeme tolik svítit, budeme méně jíst, a hlavně budeme více platit za všechno. Současná vládnoucí klika nepoužívá bláboly, věštící velké příští zítřky. O vizích vůbec nehovoří. Politická elita jako celek vlastně ani neví, kam směřuje, kam směřuje český stát. Jaké má stát vlastně ambice a společenské cíle. Prostě nic.

Komunisté oblbovali veřejnost chiliastickými cíli, v nichž se předpokládalo, že bude překonána lidská přirozenost, všeho bude dostatek, zruší se peníze a jiné vymoženosti, zavedené poraženými třídami buržoazie a feudálů, a nastane ráj na zemi.

Současná pravice oblbuje lidi trochu jinak. Sice je nezastrašuje tak brutálně jako komunisté, řekněme v 70. a 80. letech, ale tu a tam se dozvídáme, kdo všechno by pro své názory měl být vyhozen z místa a kdo byl pro své názory odsouzen. Před rokem, v okamžiku ruské invaze, byly na několik týdnů protiústavně zastaveny protivládní weby. A je jedno, jestli jich bylo 8, 12 nebo 23. Prostě byla pošlapána Ústavou zaručená svoboda slova.

Takže současný stát, vedený českou pravicí, má mnoho rysů totalitarismu. Samozřejmě, nedochází k popravám, a to nejen proto, že byl zrušen trest smrti. Ale političtí protivníci jsou prostě vyřazeni ze hry. Já, jako bývalý premiér jsem nedostal pozvání k diskuzi např. v ČT už několik let. Jiní bývalí premiéři jsou tam jako doma. Ale mají ty správné, pochopitelně provládní názory. To, že by mně zveřejnil článek např. bývalý levicový deník Právo, to je nemyslitelné. Tak jaká demokracie? Když oponentní názory nemohou zaznít.

Ale pojďme k věci. Přirovnal jsem ve svém článku brutalitu přístupu současné vlády k zájmům české veřejnosti s brutalitou komunistické vlády v roce 1953. Také moji rodiče mi ukazoval, o kolik přišli v měnových reformách (a nebyla jen jedna) postupně peněz v úsporách. A jejich rodiny nepatřily k milionářům. Ale měnová reforma v roce 1953 byla obrovský útok na peněženky lidí a na jejich životní úroveň. Skončilo sice poté vázané hospodářství, kdy občané dostávali zboží, počínaje potravinami, na příděly. Takže lidé si teoreticky mohli koupit vše, co bylo na trhu. No, ale jejich kupní síla byla setsakramentsky podtržena měnovou reformou. Prostě lidé kompletně zchudli.

Nyní je to podobné. Za minulý rok a za tento rok v souhrnu poklesne životní úroveň lidí v průměru o čtvrtinu, nejméně však o pětinu. Kdo to nevidí, je buď slepý anebo to nechce vidět, to se stává. Když někdo chce vidět nekriticky současnou vládu, tak si prostě vždy najde argumenty, pro které je to pro něj sbor velkých pašáků. Problém je ta životní úroveň lidí.

Očekával bych, že lidé, kteří jsou ve vrcholné politice, mají stejný zájem jako já, když jsem šel před lety do politiky. Tedy zajistit rozvoj státu a životní úrovně lidí. To se dnes neděje. A v příštím roce, „díky“ vládním opatřením z chaotického „balíčku“, dojde k dalšímu poklesu životní úrovně lidí. Nebudeme sice už závislí v dodávkách ropy a plynu na Rusku, ale nebudeme mít také levný plyn a ropu, protože je budeme dostávat z jiných destinací a dráže. Budeme si díky této vládě pořizovat zbraně za ohromné peníze, které přerůstají finanční možnosti tohoto státu. A tyto platby budou probíhat dlouhá léta poté, co Fialova vláda odejde. Vláda na jednu stranu přesně ví, že důchodový systém za deset let bude neudržitelný a stejně tak přesně ví, že nákupy zbraní jen ve třech položkách (stíhačky F-35, Leopardy a švédská obrněná vozidla) si vyžádají částku nejméně kolem 200 mld. Kč. Tak proč bych nemohl vlastně srovnávat obě dvě protilidové vlády?

Komunisté měli jedno plus. Myslím, že lidé jako Štrougal a jiní chytřejší komunisté věděli, že pokud by uvažovali o modernizaci českého průmyslu, tak by se peníze z úvěru od západních bank prostě rozpustily v hloupostech. A tak nám republiku zanechali, zaplať pánbůh, nezadluženou.

I já jsem zvonil klíči v listopadu 1989. Ale vývoj jsem si představoval jinak. Určitě ne tak, že přijde vláda diletantů, která přivede stát ke stagnaci a lidi k obřímu poklesu životní úrovně. Myslím, že to přirovnání dnešní situace s dopady současné ekonomické politiky vlády ke komunistické měnové reformě v roce 1953 úplně sedí.

