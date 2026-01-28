Jiří Paroubek: Kňučení prezidenta Pavla a co je za tím?

Ministr zahraničí Macinka, pokud dobře rozumím šumům, které přicházejí z mediálního prostředí, se měl v nějaké své zprávě vyjádřit v tom směru, že dokud nebude jmenován ministrem pan Filip Turek, prezident nebude mít klid.

No, pan prezident z toho udělal zastrašování své osoby ministrem Macinkou. A protože byl ve svém mládí školen, aby okamžitě, když se dozví nějakou informaci, tuto informaci napráskal svým řídícím důstojníkům. Byl školen na to, aby byl v průběhu svého vysazení v imperialistické cizině vlastně zdrojem informací pro komunistickou rozvědku. Sametová revoluce učinila přítrž tomuto konání...

Nyní na základě jednoho vyjádření ministra zahraničí podal podnět české policii a tento jeho žalobníčkovský petit bude velmi pravděpodobně policií odložen ad acta. V úterý celá věc ve sněmovně zasmrděla... Přes noc se vyvětraly v Poslanecké sněmovně místnosti.

Za pár dní už o této bouři ve sklenici vody nebude nikdo vědět.

O co ale jde ve skutečnosti? V první řadě jde o jmenování či nejmenování 60 velvyslanců, které si dovolila drze připravit předchozí politická reprezentace pod vedením nikým nevolených poradců prezidenta, pánů Koláře a Žantovského, jak to bylo děláno i v minulosti. S tím, že tito lidé by byli vysazeni na velvyslanectví. A prakticky by to znamenalo, že diplomatická služba státu bude sloužit nikoliv této, Babišově vládě, ale těm, kteří se zasloužili o jejich jmenování. Tedy pánům Kolářovi a Žantovskému, takto zahraničně politickým poradcům prezidenta republiky. To je nekorektní, protože mandát velvyslance většinou trvá tři až čtyři roky. To znamená, že by se prakticky překrýval s funkčním obdobím vlády Andreje Babiše.

Sněmovní opozice teď žvaní o politické kultuře, ale toto je něco, co je zcela pod úrovní politické kultury, jež u nás není nikterak vysoká, ale přece jen bych očekával, že jak prezident republiky, tak předchozí vláda se budou chovat korektně. Ale toho zřejmě nejsou schopni.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Zdroje:

https://Vasevec.info

