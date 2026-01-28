Jiří Paroubek: Kňučení prezidenta Pavla a co je za tím?

No, pan prezident z toho udělal zastrašování své osoby ministrem Macinkou. A protože byl ve svém mládí školen, aby okamžitě, když se dozví nějakou informaci, tuto informaci napráskal svým řídícím důstojníkům. Byl školen na to, aby byl v průběhu svého vysazení v imperialistické cizině vlastně zdrojem informací pro komunistickou rozvědku. Sametová revoluce učinila přítrž tomuto konání...
Nyní na základě jednoho vyjádření ministra zahraničí podal podnět české policii a tento jeho žalobníčkovský petit bude velmi pravděpodobně policií odložen ad acta. V úterý celá věc ve sněmovně zasmrděla... Přes noc se vyvětraly v Poslanecké sněmovně místnosti.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Za pár dní už o této bouři ve sklenici vody nebude nikdo vědět.
O co ale jde ve skutečnosti? V první řadě jde o jmenování či nejmenování 60 velvyslanců, které si dovolila drze připravit předchozí politická reprezentace pod vedením nikým nevolených poradců prezidenta, pánů Koláře a Žantovského, jak to bylo děláno i v minulosti. S tím, že tito lidé by byli vysazeni na velvyslanectví. A prakticky by to znamenalo, že diplomatická služba státu bude sloužit nikoliv této, Babišově vládě, ale těm, kteří se zasloužili o jejich jmenování. Tedy pánům Kolářovi a Žantovskému, takto zahraničně politickým poradcům prezidenta republiky. To je nekorektní, protože mandát velvyslance většinou trvá tři až čtyři roky. To znamená, že by se prakticky překrýval s funkčním obdobím vlády Andreje Babiše.
Sněmovní opozice teď žvaní o politické kultuře, ale toto je něco, co je zcela pod úrovní politické kultury, jež u nás není nikterak vysoká, ale přece jen bych očekával, že jak prezident republiky, tak předchozí vláda se budou chovat korektně. Ale toho zřejmě nejsou schopni.
