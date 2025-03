Jiří Paroubek: Koalici Spolu definitivně opustil zdravý rozum

Koalice Spolu prý do podzimních voleb půjde pod heslem: “Teď je čas stát na správné straně. Chráníme naši budoucnost.“ Předseda A. Babiš chce podle celkem lživé konstrukce předáků Spolu obrátit kolo zahraniční politiky ze Západu na Východ, a zejména na Rusko. Nevím, proč se předáci Spolu snižují k tak nízké lži.

A. Babiš nikdy nemluvil o tom, že by snad chtěl reorientovat českou politiku směrem na Rusko. Něco jiného jsou obchodní vazby na Západ a na Východ. Ale ani o obchodních vazbách na Východ, které by zajistili Česku levné suroviny, A. Babiš obezřetně nemluví. Ve svém vystoupení premiér Fiala postupoval podle hesla: Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá. Hovořit o úspěšném boji proti inflaci je velké chucpe právě ze strany premiéra Fialy. V letech 2022 a 2023 inflace dosáhla u nás v souhrnu dvou let u základních druhů potravin a spotřebního zboží zhruba 30 procent. V Evropské unii je Česká republika nejhorší zemí, pokud jde o pokles reálné mzdy v posledních letech. To, že po třicetiprocentní inflaci v letech 2022 a 2023 přišel v roce 2024 růst inflace jen 2,5 procenta, je trapné vyzdvihovat jako úspěch.

Další údajně velký úspěch vlády je prý „důchodová reforma“, kterou ODS a spol. prosadily. Vládní koalice jednak okradla důchodce prosazením jiného výpočtového algoritmu, méně příznivého algoritmu pro výpočet důchodů. Zarazila přechodně také valorizaci důchodů. A prodloužila v rámci své důchodové deformy věk odchodu do důchodu na 67 let. To je zřejmě hlavní rys důchodové reformy, která nemůže mít dlouhého trvání. Předpokládám, že příští vláda tuto deformu přehodnotí.

Dále se premiér Fiala chlubí, že prý koalice Spolu nezaváhala a ukončila „historickou závislost na surovinách z Ruska“. To byl také jeden z důvodů, proč se razantně zvýšily v posledních letech spotřebitelské ceny, zejména pak ceny energií. Což snížilo konkurenceschopnost českých firem, zisky malých a středních firem a také životní úroveň lidí.

Ranění slepotou

Nad všechny budoucí programové priority, z nichž některé jsou opravdu vylhané, jako je např. dostupné bydlení, pro jehož progresi neudělala vládní koalice včetně pirátů za čtyři roky vůbec nic, je prioritou priorit nalévání peněz do armády, ať to stojí, co to stojí, a ber kde ber.

Je dobře, že se tato otázka, a tedy i zahraniční politika dostane do popředí předvolebních diskusí. Vládní koalice nepodporuje mírové úsilí amerického prezidenta Trumpa na Ukrajině. Od časů starorežimního Rudého práva nikdy část české politické elity nepodnikala tolik útoků na amerického prezidenta, jako to udělaly v posledních týdnech koaliční špičky.

Přitom současná vláda není schopna zajistit robustní hospodářský růst, o kterém snili konstruktéři státního rozpočtu z ministerstva financí pro tento rok (2,7 % růstu HDP). Znamená to tedy, že pokud se nepodaří pohnout s hospodářským růstem, bude nutné k tomu, aby bylo dosaženo nejpozději v roce 2030 výdajů na obranu v českém státním rozpočtu cca 250 miliard korun, osekat celou řadu výdajů veřejných služeb. Ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti, prostě všude.

Ten, kdo bude volit koalici Spolu, je milovníkem vládních lží, že zbrojení může pomoci republice k vyššímu hospodářskému růstu. Naopak, masivní dovozy stíhaček F-35, tanků Leopard z Německa či obrněných vozidel ze Švédska za několik set miliard korun ovlivní v příštích deseti letech negativně obchodní bilanci státu, a tedy i dynamiku růstu hrubého domácího produktu. Jinak řečeno, růst dodávek zahraničních zbraní a technologií bude snižovat saldo obchodní bilance státu, a tedy jeho hospodářský růst.

Vyjadřování premiéra Petra Fialy, který se mylně domnívá, že zbrojení je impulsem pro českou ekonomiku, je potřeba uvést na pravou míru. Ne že by dodávky českých zbrojovek do zahraničí byly zcela nevýznamné. Jedná se řádově o miliardy či desítky miliard korun vývozu zbraní. Ale pokud jde o dovozy zbraní a zbraňových systémů, počínaje stíhačkami F-35 z USA, německými tanky Leopard a švédskými obrněnými vozidly, v případě těchto dovozů se jedná o stamiliardy korun. A masivní dovozy zbraní v příštích deseti letech budou pochopitelně negativně ovlivňovat obchodní bilanci státu, a tedy i hospodářský růst republiky. Možná, že by celou tuto problematiku mohl nějaký trochu erudovanější ekonom premiéru Fialovi vysvětlit.

Prostě v této volební kampani půjde o budoucí životní úroveň lidí, protože současná vládní koalice se rozhodla zbrojit. A tím, že se postupně česká vláda P. Fialy dostává do vleku politiků z Francie, Velké Británie a brzy i Německa, měla by si klást otázku, proč právě tyto tři země tak důsledně požadují přezbrojení Evropy a její vyšší vojenské výdaje. Prostě proto, že je to v jejich zájmu, respektive v zájmu velkých zbrojařů těchto zemí, jejichž zbrojní průmysl dostane tučné zakázky a stane se ještě bohatším, než je nyní.

Je to vlastně velmi jednoduché, proč si velké evropské státy přejí pokračování konfliktu na Ukrajině až do posledního Ukrajince. Spatřují v tom dobrou příležitost pro svůj skomírající průmysl.

D. Trump má zájem úplně jiný. Jako původním povoláním byznysmen nevidí žádný důvod k tomu, nalévat do černé díry ukrajinských státních financí další desítky miliard dolarů, v situaci latentní rozpočtové krize Spojených států. Mně je osobně jeho postoj velmi sympatický. Je to postoj státníka, který vede svou zemi po cestě k míru.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

