Jiří Paroubek: Lidovci řádí ve Výzkumném ústavu živočišné výroby

V rámci hlavní činnosti ústavu (věda a výzkum) se prolíná základní a aplikovaný výzkum zaměřený zejména na oblasti živočišné produkce a dalších příbuzných vědeckých oborů.
Nedílnou součástí výzkumu je i následný transfer poznatků do praxe.
Z pověření Ministerstva zemědělství dále VÚŽV zajišťuje činnost Vědeckého výboru výživy zvířat a Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat, stejně jako další činnosti (např. různé druhy zákonných školení odborné způsobilosti).
Na podzim 2022 na základě výsledků výběrového řízení byl Radou instituce VÚŽV tehdejšímu ministrovi zemědělství ing. Zdenku Nekulovi doporučen ke jmenování do funkce ředitele Dr. Ing. Pavel Čermák. Ing. Zdeněk Nekula jmenoval Dr. Ing. Čermáka do funkce ředitele VÚŽV s účinností od 2. 12. 2022.
V souvislosti dalších událostí je nezbytné uvést, že Dr. Ing. Pavel Čermák převzal VÚŽV ve velmi neuspokojivém stavu. Ústav sice dosahoval relativně slušných výsledků v oblasti vědy a výzkumu, avšak z pohledu provozně technického a obslužného zázemí, včetně personálního obsazení byl ve velmi zbědovaném a neutěšeném stavu. Většina stavebních objektů pochází z 50. až 70. let minulého století, včetně používaných technologií, což rozhodně nevytváří obraz moderní vědecko-výzkumné instituce 21. století, která by měla být tzv. „výkladní skříní“ úseku živočišné výroby České republiky.
Celkově toto prostředí zákonitě a logicky vytvářelo živnou půdu pro korupční jednání, nedodržování předepsaných pravidel, těžkopádnou kontrolu, snadnou možnost zneužívání a rozkrádání ústavního majetku, apod.
Do stavebních objektů se po mnoho let (spíše desetiletí) investovalo minimum finančních prostředků (nebo většinou žádné) na jejich údržbu a modernizaci. Po provedené pasportizaci ústavních nemovitostí byl zjištěn havarijní stav jedné či více jejich funkcionalit a prvků většiny kontrolovaných objektů (např. zatékání vody střechami, nedokonale fungující, či nefunkční instalační infrastruktura – voda, elektoinstalace, odpady, topení, propadlé nebo neprováděné revize, apod.).
Analogická situace byla zjištěna také v případě kontroly mechanizačních prostředků a zařízení, někdy i laboratorního vybavení, které měl ústav v majetku a užívání za účelem provozování zemědělské experimentální činnosti a analytické činnosti.
A do třetice byla velmi podobná situace zjištěna u obslužných útvarů samotného ústavu, které byly personálně a materiálově v minulosti postupně redukovány až na takovou úroveň, že se v mnoha případech staly nefunkčními a začaly se projevovat fatální nedostatky v chodu ústavu (např. provoz podatelny, obsluha registru smluv, zastaralost nebo neexistence mnoha vnitroústavních dokumentů, těžkopádné a pomalé administrativní procesy probíhající většinou ještě na úrovni „papírového“ oběhu dokumentů, apod.). Digitalizace je zde vzdáleným snem!
Naprosto specifická byla na konci roku 2022 rovněž ekonomická situace ústavu. Souhrou všech okolností tohoto období (např. realizace úsporných státních opatření) došlo v letech 2023 a 2024 ke snížení státní podpory na rozvoj vědy a výzkumu (tzv. institucionální podpora) o 5, resp. 9,5%.
Před nástupem ředitele Dr. Ing. Čermáka ústav vykazoval každoroční ztrátu v hlavní činnosti cca 8 – 10 mil. Kč, kterou bylo nutné pokrývat z rezervního fondu. Rezervní fond ústavu má sloužit zejména potřebám vědy a výzkumu, tj. na poskytování potřebné finanční spoluúčasti řešených projektů. Poněvadž prostředky rezervního fondu byly vyčerpány na pokrytí ztráty v hlavní (vědecko-výzkumné) činnosti, tak vědecko-výzkumní pracovníci byli nuceni si na případnou finanční spoluúčast shánět sponzory a tím pádem byl počet řešených vědecko-výzkumných projektů velmi nízký.
Dr. Ing. Čermák po nástupu do funkce ředitele ihned začal postupně sjednávat nápravu v nejpalčivějších problematických místech potřebných pro správný chod ústavu. Sestavil si tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků v oblasti zemědělské výroby a administrace procesních chodů ústavu.
Bylo nutné přijmout a realizovat celou řadu nápravných, velmi často nepopulárních opatření, která měly vést ke stabilizaci a celkovému zlepšení stavu ústavu, včetně provádění úklidu a rekonstrukce areálu ústavu a likvidace nepotřebného a zastaralého majetku.
Je logické, že ne vždy se toto setkávalo s pochopením z řad zaměstnanců a začaly se objevovat udavačské anonymní výhružné dopisy, kterým zřizovatel – Mze ČR (bohužel !!!) buď přímo, anebo prostřednictvím dozorčí rady velmi ochotně naslouchal.
Přes všechny tyto negativní dopady se podařilo vedení VÚŽV pod taktovkou
Dr. Ing. Čermáka udržet ústav v chodu, splnit všechny požadované výsledky vědy a výzkumu, udržet sociální smír a dokonce vytvářet zisk ústavu. V roce 2024 se řadou efektivních opatření (rozšíření portfolia pěstovaných tržních plodin, optimalizace prodeje komodit z rostlinné i živočišné produkce, důsledné dodržování požadovaných procesních postupů, apod.) podařilo ústav dostat z tzv. „červených čísel“ v oblasti účelového hospodářství (úsek rostlinné výroby a živočišné vyroby).
Vytvářený zisk byl současně poskytován na požadovanou finanční spoluúčast pro řešení projektů, jejichž počet se významně zvýšil.
Prostředky získané z jiné (komerční) činnosti (např. z pronájmu bytových a nebytových prostor, z pozemků pod budoucím dálničním obchvatem, apod.) mohly konečně být plánované a použitelné pro rekonstrukce, modernizace a výstavby nových objektů a technologií (objekt odchovny bažantů, rekonstrukce a zateplení střechy budovy fyziologické stáje, výstavba nové dojírny, nákup nových mechanizačních prostředků, oprava skladovacích prostor rostlinných komodit, apod.).
Přes všechna realizovaná restriktivní opatření ze strany zřizovatele v oblasti přidělování finančních prostředků a současně přes všechna přijatá úsporná opatření ze strany tehdejšího vedení VÚŽV, v.v.i. se v r. 2024 podařilo dokonce meziročně navýšit objem mzdových finančních prostředků o více než 14%!
Situace se obecně začala významně zlepšovat, což bylo pozitivně vnímáno z mnoha stran, zejména pak od těch, kteří nahlíželi na ústav tzv. zvenčí a znali jeho ne příliš optimální historii.
„Odměnou“ ze strany zřizovatele, respektive ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného, za všechny tyto do té doby provedené kroky, vedoucí k postupnému zlepšování situace ústavu bylo začátkem roku 2025 odvolání ředitele ústavu Dr. Ing. Čermáka
a umožnění šikanózního zacházení se všemi jemu loajálními kolegy a kolegyněmi ze strany Ing. Jany Rychtářové, Ph.D., která byla ministrem pověřena řízením instituce, a která se otevřeně netají se skutečností, že má velmi přátelský stav s panem ministrem.
K odvolání Dr. Ing. Pavla Čermáka z pozice ředitele VÚŽV a následné ukončení pracovního poměru v této instituci a současně pracovní a funkční postihy jemu loajálních dalších členů vedení ústavu (např. náměstek pro účelovou činnost, vedoucí sekretariátu, vedoucí oddělení koordinace projektů, + další „nepohodlní“ pracovníci různých úseků, apod.) došlo na základě anonymních, ničím nepodložených a lživých oznámení a spekulací posílaných na adresu zřizovatele (MZe ČR), které byly do značné míry iniciovány ze strany náměstkyně pro výzkum ing. Jany Rychtářové, Ph.D. – samozřejmě za podpory některých dalších jejích kolegů a kolegyň, kterým nevyhovovalo nastolování pořádku a zdravé ekonomiky ústavu. Navíc způsob, kterým byly všechny tyto procesy a postupy ze strany nově nastoleného vedení ústavu v čele s ing. Rychtářovou, Ph.D. prováděny silně připomínaly praktiky a situaci z 50. let minulého století! Mezi Ing. Rychtářovou, Ph.D. a kolektivem jejích příznivců se začaly vyřizovat „účty“ a antipatie vůči ostatním lidem.
Ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný, aniž by si dosud ničím nepodložené předkládané informace ověřil a vyčkal výsledků rozsáhlé kontroly (auditu), která byla na VÚŽV, v.v.i. obratem zahájena, prohlásil, že se jedná o závažné indicie (resp. zjištění, i když ještě nic zjišťováno nebylo!), které ho vedou k odvolání Dr. Ing. Čermáka z pozice ředitele VÚŽV a pověření řízením této instituce Ing. Rychtářovou, Ph.D.
Následné výsledky provedené kontroly - auditu, tyto závažné indicie, či zjištění nejenom že nepotvrdily, ale ukázalo se, že největší pochybení a závažná porušování rozpočtové kázně a vnitroústavních pravidel prováděla dlouhodobě a dávno před nastoupením Dr. Ing. Čermáka do pozice ředitele ústavu právě ing. Jana Rychtářová, Ph.D.
Zpřístupnění výsledků kontroly nebylo ze strany MZe ČR Dr. Ing. Čermákovi přitom vůbec umožněno, a to i přes žádost jeho právního zástupce, takže mu tímto bylo odepřeno základní právo svobodného přístupu k informacím, týkajících se jeho osoby.
Vznikla zde tedy naprosto paradoxní situace, že člověk (Dr. Ing. Čermák) a jemu loajální lidé, kteří se společně snažili dávat věci do pořádku, byli na základě pouhých indicií a neprovedených zjištění odvoláni a trestáni a člověk (Ing. Rychtářová, Ph.D.), který prokazatelně dlouhodobě vědomě porušoval rozpočtovou kázeň a způsoboval ústavu finanční ztrátu, byl za tyto „aktivity“ odměněn ministrem Mgr. Výborným dosazením do vedení instituce.
Současné vedení ústavu v čele s ing. Rychtářovou paradoxně začalo provádět (a dosud provádí) činnosti a aktivity (často v mnohem větším měřítku), které byly Odborem auditu a supervize při MZe předchozímu vedení vytýkány, a pro které byl následně Dr. Ing. Čermák ministrem Mgr. Výborným odvolán ze své funkce. Z logiky věci totiž současní lidé ve vedení ústavu dospěli ke stejným závěrům, na které už mnohem dříve Dr. Ing. Čermák ministra Mgr. Výborného několikrát upozorňoval – tzn., že Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, je sice regulérní výzkumnou institucí, ale na druhé straně se jedná také o regulérní zemědělský provoz se vším všudy, kde je zapotřebí operativně reagovat na aktuálně vznikající situace a ctít biologické zákonitosti přírody (např. likvidace kalamitního výskytu choroby nebo škůdce, operativní přihnojení porostu, apod.).
Je třeba si uvědomit, že když se po mnoho let, spíše desetiletí, tento provoz dlouhodobě zanedbával, nelze očekávat, že během jednoho nebo dvou let dojde k radikální nápravě
a okamžitému zlepšení stavu. Zejména když je tato skutečnost umocněna redukcí finančních prostředků v oblasti institucionální podpory a to vše umocněno neochotou či spíše sabotováním realizace nápravných opatření, ze strany některých lidí nebo i celých útvarů ústavu – např. Rady instituce.
Zde je možno uvést několik konkrétních nejkřiklavějších příkladů – doplněno i příklady z „Registru smluv“ (viz tabulka níže) z aktivit současného vedení VÚŽV, v.v.i.:
1) do různých pozic v ústavu (často vedoucího charakteru) byli a jsou dosazováni bez realizace výběrových řízení lidé bez potřebné odborné kvalifikace (např. náměstek pro účelovou činnost - rostlinnou a živočišnou výrobu Pavel Asenov) a někdy s dost problematickou minulostí (např. pracovník ekonomického útvaru VÚŽV, v.v.i. Ing. Bc. Petr Kušnierz), hlavně že jsou loajální současnému vedení ústavu a potřebám zřizovatele;
2) aktivity účelové činnosti, tj. rostlinná a živočišná výroba jsou prováděny bez ohledu na ekonomické aspekty:
- a) na jaře 2025 došlo naprosto bezdůvodně a zbytečně k zaorání cca 20 ha vzrostlého porostu máku, pod záminkou, že je potřeba rozšířit krmivovou základnu – plocha pro zajištění krmivové základny pro rok 2025 byla úplně dostačující a naprosto stejná jako v předchozích letech;
- b) u zakládaných porostů pěstovaných plodin nejsou dodržována základní agrotechnická opatření, protože odpovědným pracovníkům chybí základní povědomí o zemědělské, resp. rostlinné výrobě – např. porosty jsou silně zaplevelené, bez pesticidního ošetřování, nedodržování agrotechnických lhůt setí, apod. – ale třeba je zde plněna představa vedení ministerstva o precizním zemědělství?
3) nejsou dodržována pravidla realizace řádně sestaveného, projednaného a schváleného plánu investic:
- a) dokončení oprav, rekonstrukce a vyčištění sila na skladování rostlinných komodit – v konečném důsledku to povede k znehodnocení sklizně roku 2025
- b) nákup traktorů potřebné výkonností třídy tak, aby se pokračovalo v modernizaci mechanizačního vybavení ústavu s ohledem na kompatibilitu celých technologických postupů a procesů (např. traktor silnější výkonnostní třídy pro těžké tažné operace v rostlinné výrobě),
- c) realizace zbytečné rekonstrukce budovy ředitelství ústavu v řádu několika miliónů korun mimo schválený plán investic (podrobnosti viz níže);
4) naprostá většina obslužných aktivit začala být zajišťována formou externích služeb, protože ústavu chybí kvalifikovaní pracovníci:
- a) uzavření smluv na aktivity a činnosti naprosto běžného charakteru – např. smlouva na „administrativní služby – zejména vyhotovení a příprava podkladů výsledků hospodaření….“ – současné vedení ústavu není schopno sledovat a regulovat hospodaření ústavu?!
- b) realizace pochybných „kontrol a odborných posudků a vyjádření“ v oblasti mechanizačního vybavení ústavu
- c) pronájem mechanizačních prostředků a služeb za stejných anebo ještě méně výhodných podmínek (např. pronájem traktoru silnějšího výkonu), které byly vytýkány předchozímu vedení ústavu, a pro které ministr Mgr. Výborný odvolal Dr. Ing. Čermáka z pozice ředitele ústavu
5) naprosto neadekvátní, arogantní a neetické jednání současného vedení ústavu se zaměstnanci a uživateli bytových a nebytových prostor:
- a) zaměstnanci „nepohodlní“ současnému vedení jsou převáděni na méně kvalifikované a méně placené práce, takže u většiny z nich dojde časem dříve nebo později k ukončení pracovního poměru;
- b) uživatelé bytových a nebytových prostor jsou nuceni k uzavírání smluv bez dodržování předepsaných postupů a za nevýhodných (časových a finančních) podmínek;
|
Druh smlouvy
|
Dílčí cena
|
Smluvní partner
|
Celková cena
|
Pronájem traktoru FENDT Vario 942 GEN 7
|
2000,- Kč + DPH/ motohodina
|
AGROMEX s.r.o.
|
Není uvedena
|
Smlouva o poskytnutí údajů z katastru nemovitosti vedených v elektronické podobě
|
Není uvedena
|
AG Info, s.r.o.
|
108 738,- Kč
|
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (administrativní služby, zejména podklady pro ekonomické oddělení, příprava podkladů výsledků hospodaření, tvorba ekonomických tabulek atd.).
|
Není uvedena
|
Jan Franěk
|
168 000,- Kč
Z příkladů uvedených v tabulce jednoznačně vyplývá, že z rozpočtu ústavu jsou placeny aktivity a služby, které by měly být naprosto běžnou a samozřejmou agendou zajišťovanou ze strany zaměstnanců ústavu, tak jak to standardně bylo prováděno za předchozího vedení Dr. Ing. Čermáka.
Zvláštní kapitolou nestandardního jednání současného vedení VÚŽV, v.v.i. je naprosto zbytečná a v investičním plánu na r. 2025 neschválená přestavba a úprava budovy pro potřeby vedení ústavu (viz str. 4, bod 3, pís. c), přestože ústav měl v tomto případě plně dostačující a reprezentativní prostory a zázemí.
Celkový souhrn zakázek realizovaných hlavně formou přímých objednávek (vedených v Registru smluv) dosáhl v celkové sumě více než 2,67 mil. Kč:
- a) 155 000,- Kč firma RBR oprava + stavební úpravy
- b) 300 000,- Kč regálové systémy
- c) 500 000,- Kč oprava zařízení a vybavení objektu
- d) 150 000,- Kč přístupový systém
- e) 57 982,- Kč klimatizace
- f) 420 000,- Kč oprava (blíže nespecifikováno jaká)
- g) 565 000,- Kč kancelářský nábytek
- h) 350 000,- Kč stavební práce
- i) 172 575,- Kč opravy a malování
Ze všech uváděných skutečností vyplývá, že současné vedení, které se uchopilo moci na základě vykonstruovaných a ničím nepodložených obvinění předložených ministrovi Mgr. Výbornému, je naprosto nekompetentní, účelově dosazené a absolutně nezvládá chod vědecko-výzkumné instituce.
Pro nápravu tohoto neutěšeného stavu je nanejvýš žádoucí provést okamžitou změnu ve vedení ústavu – tj. zajistit návrat předchozích odborníků, kteří budou schopni zajistit a obnovit dříve nastolený proces transformace a modernizace této vědecké instituce.
