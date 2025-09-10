Koudelka varoval, že "Rusové na Ukrajině brutálně vraždí a to samé by dělali v Česku". Tento výrok mi asociuje jednu z nejslavnějších knih od jednoho z nejvýznamnějších ruských autorů - Fjodora Michaljoviče Dostojevského. Dílo si může čtenář zařadit zhruba podle pravidla nomen omen. Ano, je to Idiot. Kdyby byl Koudelka aspoň trochu vzdělatelný v bodě moderních dějin, a nečetl fiktivní příběhy spisovatele Fredericka Forsytha, určitě by nepoužíval Goebbelsovskou propagandu. Doporučil bych Koudelkovi seznámit se s knihou Tima Marshalla V zajetí geografie. Bláboly o tom, že Ukrajinci bojují také za svobodu ČR, asi Koudelka opsal z výroků bývalého prezidenta Zemana, který prohlásil, že v Afganistánu se bojuje za svobodu České republiky. Pan Koudelka, jak prohlásil bývalý prezident Zeman je vydíratelná osoba, proto do této funkce neměl být nikdy jmenován. Co se týká vydíratelnosti Koudelky, tato věc byla rozebrána a podrobně popsána v knize Spiknutí od Radima Panenky a Luboše Procházky.
Prezident Trump byl citován deníkem Wall Street journal, že za prezidenta Obamy a prezidenta Bidena řídily tajné služby cituji ,,špatní lidé“ a zahrnul do tohoto seznamu mimo jiné také Českou republiku. Během funkčního období obou prezidentů byl ředitelem BIS (kontrarozvědky) Michal Koudelka. Po nástupu Trumpovy administrativy, zejména v souvislosti se zahájením Obamovou administrativou vyfabulované operace Russia gate, bylo zahájeno trestní stíhání už bývalých vedoucích amerických tajných služeb. Na základě těchto skutečností by mělo být jasné, že české tajné služby jsou natolik zkompromitovány, že Koudelku by pravděpodobně nemohli zaměstnat ani jako vrátného na americké ambasádě. Jenom si připomeňme, že služba vedená tímto jedincem spolkla návnadu například při akci Ricin, kde se po celém světě zesměšnila i mimo zpravodajskou komunitu. Kdyby se tato blamáž stala v jiné zemi s vyspělou zpravodajskou strukturou, výše zmíněný šéf by to vyřešil tak, jak mu nepsaně velí důstojnická čest a buď by se chopil služebního revolveru nebo by spolkl ampuli kyanidu. To je samozřejmě historická nadsázka.
Vedení slovenské tajné služby SIS včetně ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka tvrdě napadlo českou BIS kvůli jejímu prohlášení, že bombové výhružky školám v Česku a na Slovensku mohl financovat aktér z Ruska. Místopředseda slovenské sněmovny Tibor Gašpar prohlásil, že BIS tímto tvrzením chtěla zakrýt skutečnost, že pachatelem je Ukrajinec. Šéf poradců slovenského premiéra Erik Kaliňák nazval ředitele BIS Koudelku klaunem a obvinil ho ze zneužívání služby k osobnímu prospěchu, čímž mohlo dojít k ohrožení vyšetřování. Bezpečnostní analytik, bývalý pracovník BIS Jan Šnajdr nazval Koudelku šaškem, zdroj ABJ. Možná by mohl Koudelka vzhledem k této kvalifikaci zvážit kandidaturu na prezidenta ČR dle ukrajinského vzoru. Samozřejmě další nadsázka.
Připadá mi, že Koudelka se přesunul v čase směrem do 50. let a myslím si, že je největším ohrožením bezpečnosti státu, které jsme v posledních 30 letech zaznamenali. Kdyby zmizel z této služby včera, tak už to bylo pozdě. Nepředpokládám, že dnešní vyhoštění jednoho běloruského diplomata je rozkrytí celé běloruské špionážní sítě. Logicky by následovalo hromadné zatýkání jeho spolupracovníků s patřičným mediálním humbukem.
Jak se ve svých denních vysíláních na YouTube vyjadřuje bývalý hlavní poradce Zelenského Alexij Arestovič, na Ukrajině vládnou nacisté a životy Ukrajinských občanů jsou jim lhostejné. Posledním důkazem o zločineckém režimu Zelenského je útěk bývalého ministra zahraničí Dymytra Kuleby, který popisuje v italském listu Corriere della Sera, že musel utéct v noci jako zloděj, protože na základě nově vydaného Zelenského dekretu se zakazuje diplomatům opustit zemi. Že by krysy začaly opouštět loď? Tak se ptám, to jsou ty evropské hodnoty, které nám vnucuje nynější vláda s demagogem Koudelkou? Šéfovi BIS asi unikla skutečnost, že nová americká administrativa vnímá ČR nejen jako válečné štváče, ale také jako bezpečnostní riziko. Kuleba prohlašuje, že Zelenský nechce, aby se skutečná pravda ohledně dění na Ukrajině objevila v zahraničí. Ukrajinská hranice je oplocená a nad ní létají drony. Podobná opatření jsou vždy součástí všech totalitních režimů, bývalé Československo nevyjímaje. Zajímavé je prohlášení starosty Klička v deníku Ukrajinská pravda, který odmítl tvrzení Zelenského režimu, že Rusové útočili na vládní budovy v Kyjevě a sdělil, že požár způsobila protiletadlová ochrana Kyjeva. Zelenského režim je teroristický, což je všeobecně známo, neboť splnil podle deklarace RB OSN nevyprovokovaný útok na státní infrastrukturu dvou evropských zemích a to Maďarska a Slovenska. Česká goebbelsovská propaganda šíří mýty o tom, že Rusové zabíjí civilisty, ale mnohdy je opak pravdou. Rusové nemají v obytných domech nebo nemocnicích skryté zbraňové systémy a nepoužívají tyto objekty a své občany jako lidské štíty.
Nemyslím si, že Ukrajina má zájem o dosažení míru, což potvrdil dronový útok v Doněcku na park s dětským hřištěm, kde bylo zraněno 6 lidí včetně jednoho dítěte. Zvláštní forma jednání o mír. Místo strašením Ruskem bych od Koudelky právem čekal objektivní informace, jak nás ohrožuje islám, imigranti, migrační pakt podepsaný Rakušanem a nekontrolovaný dovoz chirurgů z Afrických zemí. Bývalo dobrým zvykem, že BIS a hlavně její šéf nebyl vidět ani slyšet a pracoval ve spolupráci s dalšími službami na bezpečnosti ČR. Koudelkovo chování bych přisoudil psychopatům, kteří nemají co dělat v bezpečnostních složkách. Kdyby BIS plnila úkoly při ochraně ekonomických zájmů ČR, nebyly by kauzy jako Dozimetr nebo bitcoinová aféra. Jelikož BIS tyto úkoly neplní a tuto zemi nechrání, ČR se stává státem, kde se z vymahatelnosti práva stává zoufalost. Mám zvláštní pocit, že se vracím zpět k roku 1948 a že tato vládní garnitura jejíž součástí je Koudelka a jeho služba, zahajuje třídní boj nejen proti názorové svobodě, což se mi jeví jako politický džihád proti bezvěrcům, kteří když nejdou s námi, jdou proti nám.
autor: PV