Jiří Paroubek: Matláci z vlády…

S láskou a respektem vzpomínám na velikány evropské politiky – Gerharda Schrödera a Jacquese Chiraca – s nimiž jsem měl možnost se stýkat jako premiér na zasedáních Evropské rady. Byli to politici – státníci, kteří pochopili, že Evropa nepotřebuje americké poručníkování a postavili se proti americké válce v Iráku.

Naše země i díky submisivnímu premiéru Špidlovi (dnes je Špidlů v čele evropských vlád nejméně dvě desítky) se na tomto tažení do Iráku zúčastnila. Hloupě, zbytečně, naštěstí bez velkých obětí na lidských životech. A jaký je výsledek této operace Američanů a koalice ochotných bez mandátů Rady bezpečnosti OSN v Iráku po zhruba dvou desetiletích.

Nechutný diktátor S. Husajn sice padl, ale v regionu se díky tomu utvořilo politické vakuum, které Američané nejsou schopni a dnes už ani ochotni, zaplnit.

Dnešní irácká vláda, tvořená především šíitskými politiky, je srdcem v Íránu u svých šíitských bratří. Do jisté míry respektuje, díky své vnitřní slabosti, určité zájmy politiky Spojených států i Západu. Ale to je tak všechno. Občas irácký parlament dokonce vydá usnesení, podle kterého by Američané, kteří v Iráku zbyli (myslí se vojáci a vojenští instruktoři apod.), měli z této země odejít. Zatím USA ale takovéto rezoluce s přehledem ignorovaly.

Válka v Iráku byla přímo pastvou pro americké zbrojařské firmy. Stála hodně přes bilion dolarů. O tyto peníze se zvýšil deficit USA a natiskly se potřebné dolary…

EU a v ní zejména Česká republika budou čelit tuto zimu bezprecedentní energetické krizi. Jsme teprve na jejím začátku a teprve zimní měsíce ukážou (leden a únor), jak vlastně máme naplněné zásobníky plynu. A na kolik naše zásoby plynu vlastně stačí.

Dnes (v pátek 21.10.) jsem si se zájmem přečetl článek Ivana Gabala v Bakalových HN, kde mluví pejorativně o Rusech jako o matlácích a o exponentech ruské politiky u nás rovněž.

Jen tak úplně nechápu, pokud někdo, jak píše Gabal, např. z, podle něj, „prokremelské SPD“ je „matlákem“, jakým termínem by za jejich velkolepé výkony označil členy současné české vlády.

Současná vláda od počátku svého vzniku zmrskala vše, na co sáhla. Vznikající krizi v energetice začala tato vláda vnímat opožděně. S pomocí podnikatelů a domácnostem začala rovněž opožděně. Chtít od této vlády, aby se snažila o mírové řešení konfliktu na Ukrajině, neboť Česko t.č. předsedá Evropské unii, je příliš. Je to vlastně nemožné. Členové této vlády, Gabalové a jim podobní se spokojí jen s bezpodmínečnou kapitulací Ruska. Ale na tu to zatím nevypadá. Ruský finanční systém se nezhroutil. V Rusku, podle všeho, je dostatek zboží, a to i ze Západu, které se do Ruska dováží přes Turecko, Indii či Čínu. Rusko nezkrušilo ani osm rund bezprecedentních hospodářských a dalších sankcí....

Zdá se, že s nástupem nového velitele ruských vojsk na Ukrajině a poté, co se zvolna zvyšují početní stavy ruských vojáků na Ukrajině, dochází zjevně ke změně ruské strategie. Přichází zima a tak ruská generalita usoudila, že zničí energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Dnes se jí to povedlo už zhruba ze 40%.

Rusko očekává, že generál Zima zasáhne v jeho prospěch jako v řadě předchozích válek, které Rusko vedlo ve 20. a 19. století (Hitler, Napoleon).

Zničení energetické infrastruktury Ukrajiny by znamenalo pro Ukrajinu nutnost regulovat přísun elektrické energie do ukrajinského průmyslu (pokud ještě nějaký funguje) i do domácností. Prostě v průběhu zimy nastane další velká vlna migrace občanů Ukrajiny směrem na Západ. Je dobré se na ni připravit tak, abychom ji byli schopno zvládnout z humanitárního hlediska co nejlépe.

Všichni naši matláci typu Gabala, Kalouska (včera hovořil v jedné z TV o Rusku jako o „hordě“) by si měli udělat naprosto chladně analýzu nastalé situace a nepodléhat vlastní propagandistické rétorice.

Smutnou skutečností je, že zaznamenáváme statisticky v naší zemi inflaci kolem 18%. Ve skutečnosti však je inflace opravdu relevantních položek základních druhů potravin, služeb a zboží, tedy nějakých 30 – 40 položek, někde mezi 20 – 25%. Já bych spíše sázel na vyšší z těch čísel. To tedy znamená zdrcující zásah do životní úrovně širokých vrstev českého obyvatelstva. Bohužel, českou vládu řídí matláci a ne odpovědní politici. Podle všeho vedou naši vlast za velkých řečí a rámusu do katastrofy.

