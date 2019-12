Jiří Paroubek: Milionu chvilek dochází dech

Pro uklidnění ve společnosti je dobře, že organizátoři demonstrací tak trochu více odhalili, o co jim vlastně jde. Vlastně tím základním požadavkem dnes není svržení vlády, a to ani mezi pravicově smýšlejícími voliči vesměs nepopulárního, ba nenáviděného prezidenta, ale „jen“ výměna v čele vlády. Tedy, místo A. Babiše by měl do čela vlády přijít jiný politik z hnutí ANO. Včerejší akce na Václavském náměstí a řečníci tam, byli jen jakýmisi předskokany pro mítink, který později proběhl Na Klárově. A tam se již předvedli v plné nádheře představitelé pravicové opozice. Opoziční strany mají v zásadě jedinou „revoluční“ myšlenku: změnit volební zákon. Změna, kterou požadují, by ovšem ve svých důsledcích vedla spíše k dalšímu rozdrobení, nežli k integraci politického spektra. Pro českou politiku by bylo dobré, aby alespoň jedna strana nalevo od středu byla silnější, než ty ostatní levicově zaměřené strany a totéž platí pro pravou část politického spektra. Představa, že je možné kvalitně vládnout ve vládní sestavě složené například z představitelů pěti politických stran, je nerealistická. V zemi jako je Česko, mohou dobře fungovat maximálně tříčlenné vládní koalice.

A tak se politikové pravice na včerejším mítinku Na Klárově vzájemně vyzývali, aby společně zabránili „toxickému spojení Babiš – Zeman Okamura - Filip“, jak to tak hezky vyjádřila poslankyně Němcová. Prostě česká pravice kromě útoků na A. Babiše v současné době nemá programově co nabídnout. Nereprezentuje většinu české společnosti a není ani schopná tuto většinu s takovýmto přístupem ani získat. Představa, že by lidé demonstrovali kvůli „spravedlivému“ volebnímu zákonu, je prostě bludná. A pravice se není schopna ani domluvit se na předvolební alianci....

Bude zajímavé vidět, jestli se organizátorům akcí Milionu chvilek ještě podaří resuscitovat ochabující zájem nespokojených s A. Babišem a M. Zemanem. Podle mého názoru, pokud vláda a prezident neudělají hrubé politické chyby, budou akce milionchvilkařů stále více živořit až přestanou úplně.