Jiří Paroubek: Miroslava Němcová – kdyby nenávist nadnášela…

Každá válka je hnusná a přináší oběti mezi civilním obyvatelstvem. Ale i světoví lídři dokážou vcelku jasně odlišit, co je válka a její oběti a co jsou oběti teroristického činu.

Vždyť mezi teroristickým útokem, jakým se prezentoval Islámský stát v Krasnogorsku nedaleko od Moskvy, kde jeho najatí žoldnéři povraždili zřejmě až 200 převážně mladých a velmi mladých lidí, a válečnými akcemi je jistý rozdíl. Proto představitelé států, jako je USA, Británie, Francie, Německo ad., odsoudili tento hnusný, barbarský úrok na nevinné civilní oběti. A v neděli dovršil plejádu těch, kdo ostrými slovy odsoudili tento zavrženíhodný teroristický skutek, také papež František. Dokonce i teroristické hnutí Tálibán, které ovládá v současné době jako jednoznačný pán Afghánistán, po ostudném odchodu jednotek USA a jejich spojenců z této země, vyjádřil zděšení nad tímto činem.

Ne tak senátorka Němcová. Ta to Rusům spočítala „za všechno“, na co si jen vzpomněla. Jsou to sice nesouměřitelné věci, ale to naší úspěšné knihkupkyni a centrálnímu mozku ODS je úplně fuk. Němcová zapomíná, že podobný útok, jaký se stal v Krasnogorsku, se může kdykoliv objevit také v Berlíně, v Londýně, v Paříži anebo v Praze.

Je pravda, že jedna z odnoží Islámského státu je zapojena do bojů na Ukrajině v „mezinárodní legii“ s nezveřejněným počtem bojovníků. Tedy de facto džihádistů. A mezi těmito bojovníky se objevuje dokonce šéf nebo imám této islamistické frakce. Tato frakce si vyřizuje účty s Ruskem za své porážky, které utrpěla v Čečensku, v Sýrii či v Iráku. Tedy na bojištích, kde byla zapojena ruská armáda.

Takže úvahy o tom, že teroristé z Islámského státu mají určitou vazbu na Ukrajinu, respektive „mezinárodní legii“, která bojuje na její straně, a islamisty v ní, není tak úplně od věci. Samozřejmě, že je potřeba více důkazů. Jeden z takových nepřímých důkazů je také to, že velvyslanectví Ukrajiny v hlavním městě Tádžikistánu, Dušanbe, provádělo před časem nábor bojovníků do zmíněné „mezinárodní legie“.

Je zajímavé, jak např. americké zpravodajské služby okamžitě zareagovaly po tomto útoku a spojily jej právě s Islámským státem. A pak se můžeme jen dohadovat, zda má nějaký význam chování atentátníků, kteří prchali (jejich mobily přitom byly odposlouchávány ruskými zpravodajci) právě směrem k Ukrajině, u jejíž hranic byli zadrženi. Jistě se dozvíme více po rozsáhlejším vyšetřování, anebo dokonce u soudu, kde atentátníci budou hovořit podrobněji o tom, kdy a kým a za jakých podmínek byli najati k provedení hrůzného činu.

V každém případě i bez znalosti těchto dalších informací si musím před senátorkou Němcovou s chutí odplivnout.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

