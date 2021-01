Jiří Paroubek: Mluviti stříbro, mlčeti zlato...

reklama

Česká pravice došla k vcelku rozumnému závěru, vzhledem k tomu, že u tří pravostředových stran (TOP 09, STAN a lidovců) hrozí - pokud by kandidovaly do sněmovny samostatně - propad pod hladinu 5% hlasů voličů v příštích volbách do sněmovny. A tedy, že je v jejich existenčním zájmu uzavírat předvolební aliance, aby se do sněmovny vůbec propracovaly. A tak dnes máme na pravici dvě volební aliance. Jednu liberální a druhou konzervativní. Zejména konzervativní předvolební aliance složená z ODS, TOP 09 a lidovců je hodně programově disonantní. V daňové oblasti, ve vztahu k EU, v sociálním zákonodárství i jinak. Prostě je to zvláštní slepenec euroskeptických konzervativců s proevropskými liberály a křesťanskými sociály.

Bude zajímavé sledovat, jak se tyto tři strany shodnou na složení kandidátek a také na struktuře svého společného programu. A to vše „jen“ za účelem jistoty dvou pravostředových stran, že se do sněmovny vůbec propracují. Ostatně političtí parťáci na jedno předvolební použití se už teď ale vyjádřili, že se po volbách zase rozejdou a budou postupovat samostatně...

Uvidíme, jak vlastně voliči přijmou tento politologicky zajímavý a účelově sestavený hybrid. Při předvolební koalici tří stran je potřeba získat ve volbách nejméně 15% hlasů. Stačí jen propadnout v jenom či dvou průzkumech veřejného mínění pod hranici 15% a už se dostanou všechny tři tyto strany na trampolínu. Novináři budou jejich lídry otravovat, co budou dělat, když se nedostanou do sněmovny. A voličům to bude vrtat v hlavě. Ostatně podobný příběh jsme zažili už před volbami v roce 2013, kdy se nejdříve s velkou pompou spojovali do aliance lidovci se STAN, aby za pár týdnů lidovci došli k názoru, že nemusí společně se STANem přeskočit potřebnou hranici 10% hlasů voličů.A aliance skončila.

Někteří představitelé sociální demokracie dnes veřejně v médiích řeší otázku předvolební koalice se Zelenými, případně s dalšími menšími levicovými politickými formacemi. Je to určitě dobrý záměr, i když by to neznamenalo předvolební koalici v pravém slova smyslu spojením dvou či tří stran do jednoho předvolebního bloku, neboť by bylo velké riziko, že takový levostředový či levicový blok prostě 10 či 15% hlasů za současné situace nezíská. Ostatně tuhle myšlenku -předvolební spolupráci soc.dem se Zelenými -jsem hájil ve svém článku již před několika týdny.

Jednání tohoto typu o předvolební spolupráci je ale potřeba vést velmi diskrétně. Tak, aby ani jedna ze stran nebyla případně poškozena vyjádřeními potenciálního koaličního partnera, pokud tato jednání nevyjdou. To se ostatně může stát.

Je potřeba hledat shodu především v programové oblasti, kde by ovšem ústupky neměly být ani pro jednu stranu fatální.

e zřejmé, že některá média takovéto předvolební koalici nejsou příliš nakloněna. A tak dávají ráda k dispozici vyjádření, které mohou vše zkomplikovat či dokonce zhatit.

Takovým vyjádřením byla např. slova představitelky strany Zelených, ve kterém sdělila, že sociální demokracie je pro tuto stranu až třetí volbou. Ta první volba je koalice se STAN a Piráty, která již ovšem nepřipadá v úvahu, protože Piráti se STAN si momentálně rozdělují mandáty, které získají, ale také ministerstva, která budou údajně mít (premiér Bartoš a ministr vnitra Rakušan) a nepotřebují mít třetího do mariáše. Dávají tedy přednost lízanému mariáši ve dvou.

Jako druhou volbu uvedla dáma ze strany Zelených spolupráci s hnutím Pro Vojtěcha Mináře (dříve Milion chvilek).

Až jako třetí, tedy stylem z nouze Franta dobrý, je prý k úvaze předvolební koalice se soc. dem..Tedy pokud se napraví v programové oblasti. Ozelenění programu ČSSD by jistě nebylo špatné. Je ale potřeba se rozumně domluvit na realistických cílech a hlavně si tyto domluvy a záměry nesdělovat přes média.

Takhle to vypadá, že by Zelení chtěli přinést jako politické věno v případné předvolební spolupráci s V. Minářem (musí už dnes realisticky chápat, že s Piráty a STAN to nevyjde) odmrštění potenciálního sociálně demokratického ženicha.

Odmyslím to, že se představitelka strany Zelených chová jako bohatá nevěsta, ale je otázkou, zda vůbec chce, pokud o věcech hovoří takto otevřeně, jednat s ČSSD seriózně.

Pan prezident se ovšem také činil. V rozhovoru pro dnešní MF Dnes se krátce poté zmínil, že by byl „…pro spojení ANO s ČSSD“. Samozřejmě, je to další možnost, o které je potřeba strategicky uvažovat.

Buď jít do voleb samostatně s jasným programem a se zajímavými osobnostmi na vlastní kandidátce ČSSD. Nebo se Zelenými a dalšími menšími politickými formacemi anebo mít předvolební alianci s hnutím ANO. Nechci tuto poslední možnost zcela zavrhnout okamžitě, ale zdá se mi, že pan prezident, pokud chtěl ČSSD a hnutí ANO pomoci, tak si měl tuto myšlenku nechat pro sebe. A říci ji maximálně ve své pracovně představitelům obou těchto stran. Ale ne na veřejnosti. Protože tím de facto ztěžuje anebo přímo znemožňuje seriózní jednání o této alternativě.

Zkrátka, mluviti stříbro a mlčeti zlato…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

