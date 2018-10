Jiří Paroubek: Mocný marketing Bakaly

Vybrabčit v ekonomicky nejslabším regionu republiky 100 – 120 mld. Kč (odhadovaný zisk a další výnosy za osm let působení Bakaly a jeho společníka v OKD), položit do té doby zdravou a prosperující firmu a pak odejít středem, přenechat náklady státu a ještě se tvářit uraženě, když to vrcholný představitel státu vidí jako cosi nepřípustného, to je opravdu chucpe.

Nemůžu se nicméně zbavit dojmu, že ti, kdo Bakalovi dělají PR a zajišťují právní služby, jej mají tak trochu jako zlaté tele. Bakala sedí na břehu Ženevského jezera ve své vile, vzdálen od každodenního shonu. OKD opustil včas, aniž by musel přistoupit k jeho sanaci, takže si dnes může mnout ruce. Nicméně v tuto chvíli probíhá „vyšetřování“ parlamentní komise k problematice privatizace minoritního podílu státu v OKD a Bakala se zřejmě cítí nervózní a je tak náchylný k dalším neúčelným výdajům. PR Bakalovi dělá známá firma Bison & Rose. Ano, je to tatáž firma, která, podle novináře Erica Besta, dělala PR také řediteli ČT Dvořákovi a stejná firma, která přes svého zakladatele Růžičku zajišťovala PR a vlivové služby také někdejšímu předsedovi ČSSD Sobotkovi a jeho prvnímu místopředsedovi Chovancovi. Bylo to přesně podle zásady „Radili Němcům a prohráli válku“.

Marketing ČSSD se poněkud nezdařil, jak vidno na volebních výsledcích v letech 2012-2017. Pánové z firmy Bison & Rose, tedy konkrétně pan Růžička, jistě budou říkat, že s tím neměli nic společného (Růžička už prý ani společníkem není). Ale faktem je, že dostat se z pozice nejsilnější politické strany v zemi, kterou strana pod mým vedením v roce 2010 byla, do pozice hvězdné pěchoty v roce 2017 a 2018, k tomu je potřeba mimořádný talent. Co dodat.

Spíše mě překvapuje s jakou ochotou seriózní noviny, jako je E15, dávají prostor článku, který je jasným PR článkem ve prospěch Bakaly. Bylo by dobré vědět, zda Bakala nebo nějaká marketingová firma za tento článek a za první stranu v E15 zaplatila či nikoli. Vyhrožovat prezidentovi republiky a pohoršovat se nad jeho poněkud obhroublým slovníkem a na základě toho konstruovat úvahy o mezinárodní arbitráži vůči Zemanovi, je trapné a k smíchu. Tak jako je trapný a k smíchu bývalý americký velvyslanec Andrew Shapiro, který se podle servru ECHO24 nechal najmout do právního týmu Bakaly.

Shapiro přeci není tak hloupý, aby nevěděl, z čeho pocházejí Bakalovy peníze. Že jejich velká část pochází z „podařeného“ byznysu s OKD a musí vědět jaké konotace to zejména na Ostravsku, ale vlastně v celém Česku, má.

Podle spekulací, které jsou na českém mediálním trhu, a já podtrhuji, že je tak úplně nesdílím, si měl Bakala prostřednictvím agentury Bison & Rose nebo přímo pana Růžičky a jeho lidí, najmout k hovadění mé osoby TV Barrandov. To prováděl v několika svých nedávných pořadech v souvislosti se senátními volbami známý konferenciér a ředitel této televize Jaromír Soukup. Pokud by tato informace byla pravdivá a ono to tak úplně vyloučit nelze, znamenalo by to, že Bakalovi pomáhá v jeho aktivitách vůči nepohodlným osobám Soukup, tedy muž, který se tváří jako přítel Miloše Zemana, jehož Bakalovi právníci chtějí tahat k mezinárodním arbitrážím.

Zajímavé jsou také dosavadní výstupy parlamentní komise k problematice privatizace OKD, kde předseda Černohorský ze strany Pirátů zatím nepředvádí žádné oslnivé výkony. Bude samozřejmě zajímavé se dozvědět, zda se opravdu stala chyba při výběru metody oceňování OKD a kdo je za tuto chybu odpovědný a tedy jaká eventuálně vznikla škoda státu.

Ale ještě zajímavější by bylo, kdyby se vyšetřovací komise větší měrou než dosud věnovala prodeji téměř 44 000 bytů OKD Bakalou a jeho společníkem jakési anonymní firmě, zřejmě za desítky miliard korun (částka nikdy nebyla a jistě ani nebude zveřejněna).

Bakala porušil svůj veřejný příslib, že rozprodá byty OKD nájemníkům, kteří v nich žijí, za okasní ceny. Hovořilo se tehdy o částce cca 40 000 Kč za byt.

Podal jsem v tomto měsíci na Bakalu trestní oznámení a poslal jsem je Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Myslím, že by mělo velkou váhu, kdyby se k tomuto trestnímu oznámení přidala také vyšetřovací komise. Možná ale komisi jen podceňuji, a že její předseda má trestní oznámení na Bakalu v této věci připravené v šupleti. Bohužel se obávám, že tomu tak není.

Prezidentu Zemanovi chci poradit, aby se na příště vyvaroval, ve svých veřejných vystoupeních, sprostých výrazů. To umožňuje lidem jako je Bakala pohoršovat se a hrát dokonce uraženého a blábolit cosi o mezinárodní arbitráži, při které budou z prezidenta této země chlupy lítat. Jako český vlastenec si opravdu nepřeji, aby prezident republiky byl vláčen člověkem, kterému Luboš Zaorálek, podle rozhodnutí soudu, může beztrestně říkat gauner.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

