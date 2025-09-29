Jiří Paroubek: Naši „demokraté“ se zase předvedli

Na pódiu se střídal jeden výtečník vedle druhého. Někteří pro mě neznámí, a to si myslím, že jsem docela fajnšmekr na to, abych znal kde koho z veřejného života. Na některé zjevy, jež se tam objevily, jsem pro jejich bezvýznamnost už zcela zapomněl. Mrzí mě lidé, jako je třeba Jan Hrušínský, ale chápu jej. Bude brzo pro své divadlo potřebovat dotace. Dotace od magistrátu, dotace od městské části i dotace od Ministerstva kultury. Jsem zvědav za tři čtvrtě roku, kolik těch dotací bude mít. A věřím, že jejich výši pak zveřejní. Tím nechci, Bůh uchovej, říci, že by snad J. Hrušínský jednal účelově, jako nedávno Bolek Polívka. Ten si zajel na protivládní demonstraci (proti Ficovi dokonce až na Slovensko) a následně bylo mocně dotováno jeho divadlo. Řada lidí tomu dobře rozumí, o co tady jde.
Mj. na tomto "zdařilém" shromáždění vymítačů ďábla alias ruských trolů, agentů, dezolátů, Babiše, komunistů, Turka a Okamury řečnil také jakýsi kněz, který všechno stavěl do pozice buď bude zlo anebo dobro. Samozřejmě dobro je na straně těch, kdo se sjeli z mnoha koutů České republiky, aby předvedli svou svéráznou představu o demokracií. A tím zlem jsou ti druzí.
Přesně tak ovšem blábolili potrhlí a fanatičtí kněží, kteří hnali své ovečky do křížových výprav...Nebo alespoň, aby hodili svého protivníka do ohně pekelného. Naštěstí autodafé už neexistuje, jistě k lítosti fanatiků a naštěstí pro mnohé z nás.
Je zajímavé, že se Milion chvilek neobjevil na náměstích v nedávné minulosti, když se řešila kampelička premiéra Fialy. Zdá se, že celá záležitost s kampeličkou, kde se také namočil premiér Fiala, je prostoupená korupcí skrz naskrz.
Kde asi byli naši milion chvilkaři, když se řešila obludná bitcoinová aféra. Ani tehdy nešpitli. A nešpitají o tom ani teď, že nejspíš vznikla státu škoda až ve výši miliardy korun. Mlčí o tom, že se nejvyšší státní činitelé, k nimž nesporně ministr spravedlnosti patří, spojili s organizovaným zločinem.
Kde jste byli a proč jste, chlapci a děvčata z Milionu chvilek, dosud mlčeli. A proč o tom mlčíte ještě teď.
Vaši pozornost by si rozhodně zasloužil probíhající proces se spikleneckou skupinou lumpu u Obvodního soudu na Praze 9, kde se řeší aféra, která si vysloužila název Dozimetr. Do ní je namočeno nejen vládní hnutí STAN, ale velmi pravděpodobne také TOP 09. Tedy, abych byl přesný, jsou namočeni korupčně. Obžalovaní, kteří spolupracují s justicí, připouští, že financovali ze získaných finančních zdrojů korupčního charakteru hnutí STAN. Možná, že totéž platí také pro TOP 09.
Tato skrz naskrz zkorumpovaná vládní koalice neschopných individuí
vrhla životní úroveň českých lidí za necelé čtyři roky o pěkný kus zpět. Mj. tím, že jejich vláda nedokázala zkrotit inflaci zejména v letech 2022 a 2023. Proto nestojí za to, aby se jimi slušný člověk zabýval. Milion chvilek si ovšem na slušňáky nehraje. Oni si vždycky najdou své nepřátele: ruské troly, Babiše, Putina a jeho "věrné" mezi českými politiky (tedy fiktivně věrné). Prostě hledají nepřátelé, kteří se v jejich bujné fantazii spikli proti demokracii a svobodě. Rozumným lidem naopak jde o to, zbavit se neschopné a zkorumpované vlády, jež zatáhla republiky do konfliktu na východě Evropy, do kterého nám nic není. A který už stál podle Kielského Institutu pro hospodářství Česko přes 200 miliard korun.
Vláda nás zatáhla na sám práh uplatnění emisních povolenek pro domácnosti. To ve svých důsledcích bude znamenat v letech 2027 a 2028 nejspíše inflaci v souhrnné výši 15 až 20%. O to jistě nikdo z nás nestojí.
Nikdo z nás, pokud je soudný, neuvěří blábolům, kterými nás milionchvilkaři a další individua straší. Pokud prý prohraje Fialova vláda a její souputníci piráti za týden volby, nastane Armagedon.
Myslím si naopak, že to národu velice prospěje. A kávová sedlina zvaná pražská kavárna, vystupující t.č. pod názvem Milion chvilek, alespoň na chvíli sklapne.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV