Jiří Paroubek: Nechutná nedělní slovní pyrotechnika a neobjektivita ČT

Především to bylo naprosto nechutné vystoupení moderátora Řezníčka, který je skutečným alter ego V. Moravce v po něm zděděném diskuzním pořadu ČT. V mnoha směrech se mně Řezníček ale zdá ještě perfidnější a nechutnější nežli Moravec. Neobjektivnost, s jakou se pustil do místopředsedy hnutí ANO a poslance Radka Vondráčka kvůli válečným výdajům státu, je opravdu mimo jakoukoliv kritiku a dobré mravy. Urážet a ponižovat nejvyšší představitele největší vládní strany a podsouvat hnutí ANO, že nechce plnit spojenecké závazky vůči NATO, je nemístné. Ty konec konců mají být republikou naplněny v plném rozsahu až do roku 2035. Tato sprostota byla neslýchaná. Je to příklad nekorektního jednání par excellence.
Druhý případ, který jsem v neděli viděl v ČT24, bylo vyjádření bývalého místopředsedy nejzkorumpovanější politické strany v zemi, Občanské demokratické aliance, údajně politologa a filozofa Daniela Kroupy. Ten se pustil do Andreje Babiše a vlády, protože vláda odmítá poskytnout na výlet politického charakteru na Tchaj-wan předsedovi senátu Vystrčilovi, který chce narušit korektnost budoucích vztahů Babišovy vlády s Čínskou lidovou republikou, letadlo ze státní letky. Kroupa se patrně domnívá, že politika vedoucích ústavních činitelů státu může být jeden velký holubník. Jeden vysoký ústavní činitel Česka může v zahraničí říkat to a druhý bude říkat ve stejné věci něco úplně jiného. Ale za chaos, který by v zahraničí díky tomuto disonantnímu přístupu vznikl, by nutně odpovídala vláda.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
A vláda se rozhodla pro pragmatické vztahy s Čínskou lidovou republikou. A já to velmi oceňuji. Čína je druhý největší obchodní partner České republiky. Kromě toho, levné a kvalitní čínské zboží je v čase stagnující životní úrovně českých občanů v posledních letech (a v letech 2022 a 2023 dokonce při poklesu životní úrovně) nezbytné, aby toto zboží přicházelo do Česka i nadále. Kdyby nebyla poptávka po čínském zboží, nebyla by ani nabídka. A ta nabídka kvalitního a levného čínského zboží by nesporně byla využita (a je využívána) v jiných evropských zemích.
Kromě toho je dobré hledat jistoty, v dnešních nejistých, turbulentních časech, kdy v čele největší velmoci Západu stojí prezident zjevně psychicky labilní. A obklopený pouze přikyvovači, kteří jej nedokáží v jeho riskantních rozhodnutích, majících dalekosáhlé důsledky pro svět, korigovat. Vztahy s Čínou můžou být stabilizačním faktorem pro hospodářství celé Evropské unie i pro Českou republiku. Vláda má pravdu, pokud ústy svého místopředsedy Havlíčka v nedělním pořadu CNN Prima News sdělil, že Česko by přišlo nerealizací obchodních vztahů s Čínskou lidovou republikou o obchodní příležitosti pro české podnikatele v rozsahu desítek miliard korun.
Zdá se, že Česká televize a skupina militantních redaktorů, která ji po dlouhá léta ovládá, nedokáže vydýchat rozhodnutí vládní koalice o změně financování veřejnoprávních médií. Lidé, jako jsou Řezníček a Kroupa, jeden interní redaktor a druhý externí spolupracovník vládnoucí skupiny v České televizi, nejsou schopni objektivního pohledu na činnost vlády a vládní koalice. Jsou odtržení od reality a snaží se de facto rozeštvávat společnost, což jim jde opravdu velmi dobře. To je ale tak jediné, co jim jde dobře.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
