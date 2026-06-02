Zdeněk Jemelík: Skončí mé mediální hrátky s Pavlem Buráněm?

Od sledování jsem postupně přešel k podpoře obhajoby, protože jsem na základě skutkových zjištění dospěl k názoru, že obvinění stojí na intrice. Pak se pravomocného zproštění obžaloby nejdříve dočkali údajní „únosci“ a po nich i obžalovaní. Novotným se tím otevřela cesta k vymáhání obrovského dluhu za nedoplacenou kupní cenu poloviny firmy, kterou si kdysi Pavel Buráň koupil od společníka, ale zaplatil jen zálohu a pár splátek.
Pavel Buráň si byl vědom nebezpečí a ještě dříve, než zprošťující rozsudek nabyl právní moc, již v polovině roku 2022 začal proti němu mediálně brojit. Protože jsem byl svědkem trápení nespravedlivě stíhaných Novotných, ale i „únosců“, jeho chování mě pobouřilo. Rozhodl jsem se uvádět na pravou míru výstupy jím najatých novinářů, a to jako bloger na rozdíl od Buráňových podporovatelů bez nároku na honorář. Začaly „hrátky“, jež spočívaly v tom, že vyšel článek nebo televizní vystoupení, zaplacené Pavlem Buráněm, a vzápětí vyšla má reakce. Odehrávalo se to na Parlamentních listech. Obsah Buráňových filipik se postupně vyvíjel: na začátku směřovaly hlavně k ostouzení Novotných, postupně narůstal význam ostouzení olomoucké justice. Během doby se ukázalo, že souběžně s pronásledováním Novotných se rozběhlo vyšetřování proti Pavlu Buráňovi pro daňové podvody, vyvolané Finančně analytickým úřadem, a do článků se dostaly i narážky na obtěžující počínání NCOZ
Poslední dvojice článků tohoto „souboje“ pochází ze 7. a 9. července 2025 (viz 2 a 3), ale ještě i ta předcházející z 29.ledna 2025 (viz 4 a 5) je „výživná“. Samozřejmě má činnost vzbudila nenávist Pavla Buráně a jeho kumpánů. Příležitostně mě veřejně uráželi, např. na semináři, ke kterému zneužili prostory Poslanecké sněmovny. V knize Zločiny beze zbraní 2c mi novinářská chátra, neznalá trestního spisu Novotných, zanechala vzkaz, že mám prostudovat spis, a pak se omluvit panu Buráňovi. Kromě financování mediálních skopičin Pavel Buráň obcházel se svou bajkou o „únosu bez únosců“ různé vlivné osoby, např. „bitcoinového“ ministra Pavla Blažka. Není asi náhodou, že někteří činitelé, s nimiž jsem celé roky spolupracoval, po rozhovoru s ním se mnou přestali mluvit. Došlo i k narušení mých finančních zájmů.
Zdá se ale, že nadále bude mít Pavel Buráň jiné starosti než pokusy o zpochybnění zprošťujících rozsudků Novotných a jeho „únosců“. Změnil způsob podnikání. Již se nevěnuje obchodování s hazardem, ale stal se velkým prodejcem aut a poskytovatelem servisu. Jako vstupní kapitál při založení nové skvělé firmy mu asi posloužil nesplacený dluh vůči podvedenému společníkovi a daňové prostředky, ukradené eráru. Se skvělou firmou mu ovšem přibyly starosti: co s ní, pokud by ho NCOZ poslala tam, kam se mu nepodařilo poslat Novotné? Zatím si poradil vložením firmy AutoUH do svěřenského fondu Valor. Horší to je s pohledávkou bývalého společníka. Narostla o úroky do nepříjemné výše. Slyšel jsem vyjádření Pavla Buráně o dluhu dvakrát při výslechu před trestním soudem: potvrdil reálnou existenci výchozí pohledávky a pouze se nejapně vymlouval, proč dosud nezačal splácet. Nepředpokládám proto, že jeho věřitel odejde od soudu úplně s prázdnou.
Řekl bych, že v tomto ohledu se Pavel Buráň chová iracionálně. Zatím dává najevo, že dluh nehodlá splatit. Dokonce použil volné finanční prostředky ve výši 24 milionů Kč k nákupu fotbalového klubu, který začlenil do majetku své firmy, jejímž je jediným vlastníkem. V situaci, kdy mu hrozí trestní soud, by bylo účelné hledat cesty ke kompromisům s nepřáteli, ale to u něho zřejmě nehrozí. Hypoteticky nelze vyloučit, že by mu věřitel něco z úroků prominul, kdyby přišel „s čepicí v ruce a kytkou růží pro paničku“ a kdyby začal rychle splácet. Je to sice málo pravděpodobné, ale nikdy jsem nezapomněl na zásadu Johna Boka „nezkusit byl by hřích“.
Na mediální scéně se vynořil nový úkaz: Dne 30. května 2026 vyšel na SeznamuZprávách článek Vojtěcha Blažka (viz 1), který čtenáře informuje o závažném svědectví proti Pavlu Buráňovi v jeho stíhání pro daňové podvody. Je to poněkud zvláštní, protože zřejmě došlo k úniku poznatků z neveřejného trestního spisu, ale SeznamZprávy si troufl zprávu zveřejnit bez obav z možných nepříjemností. Působí to dojmem cílené přípravy veřejnosti na brzkou změnu veřejného obrazu Pavla Buráně, dosud jako skvělého podnikatele a oběťi intrik olomoucké justice, který nově nahradí obraz posedlíka potřebou peněz, jenž se při snaze o jejich získání dopustí téměř čehokoli.
Zdroje:
1) SeznamZpravy 30. 5. 2026, Vojtěch Blažek, Závodníci rally přiznali obří podvody. Usvědčují tím šéfahazardní firmy (ZDE)
2) „Zvorala“ to policie, 9. 7. 2025 (ZDE)
3) Parlamentní listy, Jan Procházka, Z oběti žalovaným: Případ Pavla Buráně otřásá důvěrou ve spravedlnost. Forman a Xaver v debatě bez servítek, 7. 7. 2025 (ZDE)
4) O dluhu neuneseného podnikatele, 29. 1. 2025 (ZDE)
5) Parlamentni listy, Karel Výborný, Takovou kauzu česká justice od revoluce nevyplodila! Únos pro stamiliony opět zaměstnává soudy, 29. 1. 2025 (ZDE)
