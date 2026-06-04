Jiří Paroubek: Měřme americkým a izraelským sportovcům stejným metrem

Dobře, připusťme, že Rusko uskutečnilo svou agresi ve vztahu k Ukrajině. Mělo pro to sice své důvody, na prvním místě snahu o rozšiřování NATO o Ukrajinu, tedy zemi s teoreticky více než 40 miliony obyvatel. Ruští sportovci jsou prý podle Olejníkové součástí kremelské propagandy. Nevím sice v čem, možná tím, že jsou loajální ke svému státu.
Ale chci se zaměřit na něco jiného. Nedávno Spojené státy a Izrael napadli v rozporu s mezinárodním právem a nevyprovokovaně Irán. Možná, že Izrael pro to má své dobré důvody, ale Spojené státy žádné. Irán tuto, pro něj vzdálenou zemi, nemůže ohrozit svými balistickými raketami, protože nemají potřebný dolet až na území USA. Spojené státy i přes vyhlášené příměří zablokovaly opět v rozporu s mezinárodním právem, všechny iránské přístavy, aby znemožnili Iránský vývoz zejména energetických surovin a naopak i dovoz zejména potravin. Tedy, aby vyvolaly v této zemi humanitární krizi. O něco podobného se Spojené státy s blahovolným přihlížením mezinárodního společenství společenství pokoušejí také na Kubě. Cílem je změnit na Kubě politický režim.
Stejně tak Spojené státy blahovolně přihlížejí útokům Izraele na Libanon. V této zcela rozvrácené zemi je milion uprchlíků a Izrael překračuje svévolně stanovené vlastní červené linie a zvyšuje utrpení nevinných civilistů.
Přesto žádná mezinárodní sportovní federace nevydala rozhodnutí o tom, že by se američtí a izraelští sportovci neměli účastnit například mistrovství světa v kopané anebo olympijských her či mistrovství světa v jiných sportech.
Je to neuvěřitelný dvojí metr uplatňovaný na jedné straně nesmlouvavě vůči Rusům a Bělorusům (Bělorusové přitom nejsou součástí válečného konfliktu). A pokud jde o Spojené státy a Izrael dělá mezinárodní sportovní společenství mrtvého brouka. Přitom s logikou ukrajinské tenistky Olejníkové i sportovci těchto států jsou vlastně výkladní skříni amerického a izraelského politického systému....
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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