Pavel Foltán: Sudeťáci v Brně jak u Chlumce. A dál?

„Vaše“ jejich ČT & spol. vám to neřekne (cum befél) zcela pochopitelně, má-li úplně jiné starosti „many many many“ – když i dnes (jako už po 37 předchozích letech) jim jde o naše vaše peníze až v první řadě („money money money“). Moc hezky se nám to tady vybarvuje, že? A už brzy se to vybarví. Nicméně zatím ještě v klídku nepředbíhejme a těch pár měsíců ještě vydržme. Ono to nastane. Zcela zákonitě. „Až doba otěhotní časem.“ Tož tak.
Tihleti nyní úřadující vládní koaličníci (při indexu své odvahy, rozhodnosti, a řečeno s lampasáky z filmu Tankový prapor i „bdělosti a ostražitosti“ oněch jakoby politických náměsíčníků – citace z vox populi) by měli poděkovat i božstvům olympským za to seslání revanšismu-sudetismu, protože („pane Holmesi, při Vašem vzdělání“) kdyby nebylo té „aktivizace“ toho posseltismu-aktivismu, tak by si ho snad koaličně museli vymyslet.
SdL je evidentně pod nějakým tlakem (patrně nemalým, přičemž aktuálně z našeho pohledu je zatím jedno, kdo tam v těch strukturách toho EUrosajuzu koho kam tlačí – to se dá vcelku s velkou pravděpodobností předvídat) – čili nám zatím stačí jenom ty důsledky těch tlaků „zpovzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložit“. Řečeno s Napoleonem „situace na bojišti se mění každým okamžikem“. Zcela nepochybně. A „komu je horko, ať si rozepne kabát“.
Tak jen aktuálně pro malý příklad z naší současnosti: Ještě nedávno právě Posselt prý veřejně do médií tvrdil, že bude prezidentem České republiky – přičemž však zatím není známo, co na to Petr Pavel & jeho Kolářové & jejich loutkovodiči. Kromě toho pak Posselt a spol. měl údajně říct i to, že příští sjezd SdL bude v Liberci (dle jejich hantecu v Rajchnbergu) a další ve Varech ergo Kárlsbádu, event. v Égrlandu (Chebsko) – kdekoli kdokoli by se pak mohl aktuálně domnívat, že ten další sjezd by ten SdL mohl plánovat např. i v Trutnově (vulgo Trautenau), kde nedaleko měl Havel chalupu (vulgo Hrádeček / Hradecek).
Jenže těm Posseltovcům a spol. to Brno jaksi nevyšlo podle těch jejich plánů, a tak už brzdí velmi silně až okatě, což nelze nevidět (ani při nejlepší vůli ke slepotě mediálního mejnstrýmu). A tak tedy to velení SdL a ti jejich mluvčí radši už vyslali své poněkud fialové signály, že by ten SdL ty svoje slety v ČR pořádal nikoli každoročně, ale jen ob rok („děti, že by něco jako bienále?“). Inu, možná chtějí získat čas. Jenže ten čas na odpovídající reakci budou mít i vlastenci v ČR – a jak se ukázalo v Brně, tak nejen v ČR, ale i na Slovensku (resp. v „Horních Uhrách“ = pro Magyára vulgo „peterfliksa“ – cit. z vox populi). A co teprve v Polsku?!
Posseltova hvězda (politických vlivů) zapadá – to je zákon pohybu a vývoje – často v důsledku zákona akce a reakce. To je fyzika. To je realita. A zdá se, že to došlo už i fírerům SdL v jejich hlavním stanu. A tak brzdí, jak to jen jde. Jenže ono jim to moc nejde, protože sami proti sobě už před tím rozpohybovali velkou sílu protitlaku – a oni už i v tom „nad-SdL“ tuší, co je to za sílu. A už si možná spočítali, že ta síla bude už brzy mít své důsledky a účinky nejen proti nim (jen coby SdL a spol.), ale i proti těm dalším strukturám těch „sfér zájmu“, co je zatím podporovaly, ale teď už jsou nuceny (pod překvapivě mohutným tlakem reality) tu svou předchozí taktiku podpory akutně přehodnotit. Je to vyšší hra, než jak si to ve vlčím doupěti SdL někdo naivně maloval.
A co dál? Inu, to už vám jistě napoví prostý český selský rozum. (Jim chybí.) Tož tak.
