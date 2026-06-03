Milan Knížák: Země česká domov můj...

03.06.2026 15:21 | Glosa
autor: PV

Glosa Milana Knížáka.

Milan Knížák: Země česká domov můj...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Je mi trapně několikrát za sebou psát o stejném jevu, ale to, co předvádí český prezident Petr Pavel překračuje všechny meze.

Část svého života poslušně vyznával heslo „Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak“ a teď křičí, že Rusko je tím největším nepřítelem celé západní civilizace. Je to typický voják: poslouchá rozkazy a dál rozkazuje.

Petr Pavel je největším nepřítelem českého státu po 2. světové válce. Měli jsme prezidenty alkoholiky, slabochy a přisluhovače, ale nikdo z nich tak zarputile neproklamoval zrušení naší suverenity.

Staletí jsme se snažili udržet vědomí českého státu, který byl, již od ranného středověku na mapě Evropy. Rakouskou porobu jsme se snažili rozvrátit, a když se to konečně povedlo, stali jsme se suverénním státem.

Dnes pojem vlastenectví devalvuje. Zapíráme tím velké osobnosti, které pohnuly dějinami. Zneuctíváme odkaz těch, kteří za českou zemi položili životy.

Pavlovo volání po vzdání se naší suverenity, jeho nadšené přijímání utopických plánů sjednocené Evropy, jeho snaha zbavit se jednoho ze symbolů naší existence – české koruny, atp…. jsou jasným projevem vlastizrady.

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

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Zdroje:

https://www.milanknizak.com

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