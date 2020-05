Jiří Paroubek: Nepokoje ve Spojených státech

reklama

Žádná země světa ani silná, ba ani ta nejslabší se nevzdá suverenity nad územím, které je její součástí. Zejména pokud je obýváno etnicky shodným obyvatelstvem, jako je v příslušné zemi de facto státní národ. Přesně stejný problém řeší Čína s Hongkongem. Pokud někdo z hongkongských demonstrantů přichází s nápady na osamostatnění tohoto města, tak je zřejmé, že se to Číně nemůže zamlouvat. Je to jako kdyby se některý ze států americké Unie chtěl osamostatnit a vystoupit ze svazku Spojených států. Anebo ještě názorněji, pokud by to chtěl udělat například stát New York, třeba proto, že administrativa prezidenta Trumpa nezvládá pandemii koronaviru právě ve státě New York.

Před pár desítkami hodin došlo k nepřiměřenému zákroku bílého policisty vůči Afroameričanovi při prakticky běžné kontrole, kterou policista dělal. Není to poprvé, co se něco podobného stalo, že po nepřiměřeně tvrdém policejním zásahu, Afroameričan zemřel (policista mu tak dlouho klečel na krku, až dotyčný vypustil duši). A vypukly rozsáhlé nepokoje. A nejen v Minneapolisu, kde se incident stal, ale i v několika dalších amerických městech, s tendencí se rozšířit dál. Situaci, kdy lidé v USA pociťují nepochybně frustraci v důsledku nepolevující pandemie koronaviru, je k tomu připravena vhodná živná půda. Naštěstí v Evropě naprostá většina vlád postupně uvolňuje tvrdou svěrací kazajku karanténních opatření, která svírala společnost a její občany. V USA to má jiná pravidla.

Trochu to vychází z toho, že americký prezident, podobně jako brazilský nebo běloruský prezident, projevuje v souvislosti s řešením pandemie naprosto diletantské názory v situacích, ve kterých by měli rozhodovat především odborníci. Anebo si názor odborníků alespoň vyslechnout a zařídit se podle něj. Uvidíme, jak se dál bude vyvíjet situace ve Spojených státech. Zdá se, že v americké společnosti je nahromaděné napětí (přes 30 milionů nezaměstnaných), které nyní získalo svůj ventil. Kde se celá věc zastaví, se uvidí v příštích dnech, nedej bože v příštích týdnech.

V každém případě teď bude problém jisté věrohodnosti vystupování amerických představitelů, při kritice údajných či skutečných násilností v jiných zemích.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

