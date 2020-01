Jiří Paroubek: Pekarová trpí amnézií

O co jde? Na počátku roku 2007 vznikla za pomoci dvou koupených dřívějších poslanců sociální demokracie vláda pravice. V ní se stal ministrem financí Miroslav Kalousek, předchůdce Adamové Pekarové ve funkci předsedy TOP 09. Řekněme si otevřeně, že M. Kalousek je momentálně jediným z politiků české pravice, při vší jeho nedůvěryhodnosti, u něhož lze pozorovat jistý řečnický talent. V roce 2007 vládní strany, tedy strany české pravice, prosadily takové úpravy daňových zákonů a dalších zákonů, na základě kterých vznikla superhrubá mzda. Byl to trik, který ve svých důsledcích obíral počínaje rokem 2008 české daňové poplatníky, především pak zaměstnance, o zhruba 25 mld. Kč ročně.

Tehdy ovšem vláda pravice, jejímiž architekty byli právě Kalousek a Topolánek, prosadila likvidaci daňové progrese a změny daňových zákonů připravily státní pokladnu o nějakých 60 – 80 mld. Kč ročně. Pravice šla tehdy snazší cestou. Především cestou zdanění zaměstnanců a zejména zvyšováním dolní sazby DPH, což ve svých důsledcích znamenalo zdražení potravin a základních služeb placených obyvatelstvem. Znamenalo to tedy zdražení života, zejména pak zaměstnanců, tedy obecně lidí se středními a nižšími příjmy. Někdy v průběhu svého kómatického vládnutí rozhodla Nečasova vláda, jak to Pekarová dnes připomíná, o zrušení superhrubé mzdy, ale protože si to v důsledku svého „tureckého“ hospodaření s ohromnými rozpočtovými schodky nemohla dovolit, nechala to na dalších vládách. Rozpočtově by samozřejmě zrušení superhrubé mzdy znamenalo pro stát výpadek na daních ve výši 25 mld. Kč.

Pokud by to současná vláda udělala, znamenalo by to snížení příjmů státu ve fiskálním roce o tuto částku, což by znamenalo také to, že by vláda musela někde těch 25 mld. Kč získat zpět do státního rozpočtu. Já pro to vidím dvě nebo tři možnosti. Tou první je osekat v rozpočtu vojenské výdaje nejméně o 10 mld. Kč. Dále pak prosadit bankovní daň nebo dokonce zvýšenou daňovou sazbu obecně pro velké korporace oligopolního charakteru. Do toho se ale ani hnutí ANO, ani české pravici jistě nebude chtít. Anebo je tu ještě možnost zavedení daňové progrese.

Všechny strany české pravice i ANO přímo jásají nad možností, vyhazovat peníze daňových poplatníků z okna na sanaci příjmů amerických zbrojovek. Republika kupuje proti neexistujícímu nepříteli superdrahé vrtulníky, radary a další zbraňové systémy. No a samozřejmě do sektorové daně či do obdobného řešení se také české pravici a hnutí ANO vůbec nebude chtít. Celá věc je ovšem řešitelná ještě do konce volebního období, ale až v dalším fiskálním roce, tedy v roce 2021.

Jen tak mimochodem, nechápu, proč předseda ČSSD Hamáček Pekarovou v nedělní diskusi u V. Moravce tak šetřil. To, že byla dnem 1.1.2008 zavedena vládou české pravice, na čemž má lví podíl M. Kalousek (nyní TOP 09), superhrubá mzda, znamenalo za třináct let její existence (tedy včetně roku 2020), že českým daňovým poplatníkům byly vyhnány z kapes prostředky převyšující 300 mld. Kč. Prostě česká pravice přišla s daňovým paskvilem, který připravil daňové poplatníky o peníze a není jednoduché se ho zbavit, protože jeho zrušení znamená významný zásah do příjmů státního rozpočtu. I tak ale převaha vicepremiéra Hamáčka v nedělní debatě nad oběma soupeři byla tak jasná, že mohl klidně lažírovat…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Hrozí opravdu falšování historie? Jiří Paroubek: Blíží se vyhnání z Ráje? Jiří Paroubek: Bradáčová for prezident? Jiří Paroubek: Státní terorismus, nebo národní zájem?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.