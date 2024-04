Jiří Paroubek: Pohřební řeči k Ukrajině

reklama

Prostě proto, že Rusové do té doby porazí ukrajinskou armádu. Ukrajinská armáda je zřejmě ve fatální situaci, což připouštěl i Dvořák, ale chtělo by se dodat, že nejen proto, že jí chybí dělostřelecké granáty a další vojenský materiál, ale ztrácí pochopitelně i odhodlání. Nemá ani dostatek mužů, kteří by čelili intenzivním ruským útokům. Zkrátka ukrajinská armáda je na ručník do ringu. To sice Dvořák přímo neřekl, ale z jeho slov to implicitně vyplynulo. A má to i určitou logiku, že tomu tak je, neboť ukrajinská armáda nemá ani dostatek vyškolených vojenských odborníků, např. k obsluze tanků, děl či raketometů, ztrácí akceschopnost, a tím i bojovou schopnost.

Je to až dojemné, že Dvořák, který patřil k těm největším rusobijcům, kteří před rokem či dvěma hovořili o vítězství Ukrajiny jako o hotové věci, dnes začal připravovat českou veřejnost, tedy tu část veřejnosti, která věřila vládním a unijním bludům o vítězství nad Ruskem, na nevyhnutelné. Tím je uzavření mírové smlouvy mezi Ukrajinou a Ruskem, která bude vycházet ze statu quo na bojištích. Tzn. že Rusové si podrží území, která svou vojenskou invazí získali. Dodejme, že jsou to především území, obydlená etnickými Rusy na jihu a východě Ukrajiny a také na Krymu.

Bohužel, politické elity Spojených států a Západu obecně (včetně současné české vlády) podcenily realitu, která se v ekonomice světa v posledních 10 až 20 letech vytvořila. Světová banka nedávno vydala tabulku – přehled, v které seřadila státy podle HDP dle parity kupní síly.

Podle tohoto srovnání, do kterého se nepromítají zkreslené směnné kurzy jednotlivých měn, je Čína s náskokem nejsilnější ekonomikou světa před Spojenými státy a za Spojenými státy s velkým odstupem následuje na třetí pozici Indie. Na čtvrté pozici je Japonsko, mimochodem s HDP dle parity kupní síly 5,7 bilionu dolarů, a na páté pozici následuje Rusko s 5,33 biliony dolarů v těsném závěsu s Německem s 5,31 biliony dolarů. Jinak řečeno, Japonsko, Rusko a Německo jsou, pokud jde o HDP podle parity kupní síly, prakticky srovnatelné.

Velká Británie a Francie jsou podle tohoto ekonomického ukazatele na 9. a 10. místě za Indonésií a Brazílií. Prostě časy, kdy Západ ekonomicky válcoval zbytek světa, jsou pryč, mimochodem, Česko je na 45. pozici a Ukrajina na 50. pozici.

Když jsem četl projev Vladimira Putina před ruským parlamentem v lednu, trochu jsem pochyboval o číslech, která nyní zveřejnila Světová banka, o nichž on tehdy mluvil. Nechtěl jsem uvést na českých „trh informací“ dezinformace, abych nebyl označen, jak je nyní v kraji dobrým zvykem, za ruského dezinformátora. Ale Světovou banku jistě nebude nikdo zpochybňovat a nikdo ji nebude označovat za nástroj Putinovy propagandy. Je to prostě fakt.

Stratégové Západu a Zejda stratégové NATO zcela podcenili hospodářský potenciál Ruska, které se pod sankcemi nejen nezhroutilo, ale zdá se, že svůj hospodářský systém ještě posílilo. Je vidět velká schopnost regenerace ruské ekonomiky, podobně jako tomu bylo poté, co po záboru Krymu došlo k uplatnění sankcí vůči Rusku na dovoz zemědělských produktů do této země. Rusové zintenzívnili zemědělskou výrobu a dnes jsou schopni každoročně vyvážet ohromných 50 až 60 milionů tun pšenice. Tedy zhruba totéž množství, které někdejší Sovětský svaz každoročně dovážel z USA a Kanady.

Předpovědi z doby před dvěma lety, že se Rusko ekonomicky brzy zhroutí a bude tam zaveden přídělový systém a že se lidé vzbouří proti diktatuře „cara“ Putina, zůstaly nenaplněným přáním.

Je otázkou, zda je možné porazit zemi, která má vlastně všechny potřebné suroviny a je de facto autarkní. Rusko má jak energetické suroviny, tak zemědělské produkty i průmyslové kovy a z řady komodit, které Rusko má, Evropa i USA něco z toho postrádají. Rusko ale projevilo také schopnost nepropadnout se do politické izolace, a to díky partnerství s Čínou a díky pozitivní neutralitě ze strany Indie a ostatních zemí BRICS (dnes můžeme napsat zemí BRICS+). Dnes ruské hospodářství roste rychleji, než hospodářství USA a než je průměr růstu zemí EU.

Moderní technologie, kterými se často šermovalo, že Rusko bude postrádat, vesměs dodává Rusku Čína. A spotřební zboží prakticky z celého světa přichází do Ruska sankce nesankce prostřednictvím Turecka a Kazachstánu.

Prostě, to je širší rámec dobrodužné akce na Ukrajině. Přitom stačilo nabídnout před ruskou invazí na Ukrajinu Putinovi záruky, že Ukrajina nebude usilovat o členství v NATO (členství Ukrajiny v EU je Putinovi šumafuk). Dnes je Ukrajina na cimpr campr. Představy, že Rusku budou zabaveny zásoby deviz, umístěné v západních bankách, jsou chimérou, neboť by vyvolaly protiakci Rusů, která by znamenala zabavení veškerého majetku západních firem, které opustily Rusko. A tak by došlo k nacionalizaci ruského hospodářství měrou, která se nepovedla snad ani Leninovi se Stalinem.

Teď je potřeba vyjít ze slepé uličky. Je také potřeba říct českým lidem pravdu a přestat je balamutit tak, jak se to dva roky dálo v českých mainstreamových médiích. A hledat cestu k míru, v situaci, kdy se ještě nezhroutila ukrajinská fronta. Až se zhroutí, budou ústupky, které Ukrajina a Západ budou muset Rusku udělat, mnohem bolestivější nežli nyní.

V každém případě je potřeba uvažovat realisticky.

