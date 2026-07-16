Petr Dufek: Češi pracují na penzi stejně dlouho jako na západě

16.07.2026 11:24 | Komentář
autor: PV

Dnes zveřejněné statistiky Eurostatu ukazují, kolik let obyvatelé jednotlivých zemí v průměru stráví v práci, než se doberou důchodu.

Petr Dufek: Češi pracují na penzi stejně dlouho jako na západě
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Navzdory tomu, že v ČR je až třetina penzí přiznaná předčasně, odcházíme do penze až po více než 38 letech. Pro zajímavost Slováci po 36 letech, Rumuni ani ne po 33 letech. Při pohledu na mapu s výsledky je vidět, že nejdéle zůstávají v práci Holanďané a Švédové. Nejrychleji do penze naopak zamíří Rumuni a Bulhaři.

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Zajímavým momentem je rozdíl v délce pracovního života mužů a žen. V evropském průměru končí ženy svou pracovní kariéru o čtyři roky dříve než muži (u nás o zhruba 4,5 roku). Nejrychleji míří do penze Italky (o devět let dříve), zatímco déle než muži pracují ženy jen ve dvou zemích, a sice v Litvě a Lotyšsku.

Co je dál zajímavého? Třeba to, že se délka pracovního života v posledních dvaceti letech všude prodloužila. V případě ČR jsou to čtyři roky navíc. I když předčasné penze stále táhnou, tuto statistiku nezviklaly.

V každém případě je s ohledem na demografický vývoj v EU nepochybné, že délka pracovního života se bude muset dál prodlužovat. Ne všechny východoevropské země včetně ČR jsou na tento vývoj připravené, ale jiná cesta asi nevede. Trh práce bude muset změnit svůj přístup k lidem nad padesát let, protože nebude kde brát zaměstnance.

A na závěr ještě malý doplněk k penzím. Pracujeme dlouho, skoro jako na Západě, ale podle serveru Euronews patří české penze spíše do východního bloku. Je to už sice starší, ale jediná komplexní statistika. Absolutní výše penzí sice rostly, relativní poměry se však nejspíš změnily jen málo.

Zdroje dat ZDE a ZDE

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://ec.europa.eu

https://www.euronews.com

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Dufek , důchody

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

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