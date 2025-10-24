Jiří Paroubek: Poslankyně Pirátů - Na válce vyděláváme a je pro nás obohacením...

Náhodou jsem narazil na rozhovor, vedený na ČT s druhou nejmladší poslankyní za Piráty Kateřinou Demetrashvili. Ta milá mladá dáma v něm projevila názor, že válka na Ukrajině je pro nás benefitem, protože na ni vyděláváme a je pro nás vlastně obohacením, protože máme ty továrny a v nich má Ukrajina realizovat nějaké inovace. Tato hlubokomyslná úvaha potvrzovala, že díky válce na Ukrajině vydělává a rozvíjí se náš zbrojní průmysl, který se k tomu inovuje za pomoci Ukrajiny.
Podle slečny poslankyně máme být rádi za dobrodiní války a za obohacení pro náš zbrojní průmysl.
Piráti ji ještě nestačili naučit zastírání pravé podstaty a pokrytectví, kterým se končící vláda Petra Fialy po čtyři roky proslavila. Od mladé progresivistky ze strany, která působí, jakoby se při tvorbě svého programu inspirovala myšlenkami Karla Marxe, je vskutku svěží a neotřelé, že podporuje válku proto, že na ní vydělávají zbrojaři.
Konečně někdo z bývalé vládní pětikoalice na rovinu řekl, že na Ukrajině nejde o boj za demokracii a hodnoty, ale o zisky velkokapitálu a velkokapitalistů.
Tímto slečně děkuji za to, že možná mnohým naivním lidem otevřela oči a zařadila Piráty tam, kde skutečně jsou. Mezi strany, které hájí úplně jiné zájmy, nežli zájmy drtivé většiny lidí. Měla by vystupovat častěji, než jí spolustraníci vysvětlí, že věci se neříkají tak jak jsou, ale tak jak chtějí, aby vypadaly.
Jinak musím říci, že slečna poslankyně je vskutku mimořádně krásná dáma, ale kdyby hloupost nadnášela...
Poznámka redakce: Katerina „Katia“ Demetrashvili se narodila v Texasu gruzínským rodičům, od jednoho roku žije v Česku. Matka je Ruska, která vyrůstala v Gruzii. Otec v současnosti bojuje jako sniper na Ukrajině. Demetrashvili vystudovala Hudební gymnázium hl. m. Prahy, kde založila a vedla jako šéfredaktorka školní časopis. Studuje Právnickou fakultu UK.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV