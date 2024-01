Jiří Paroubek: Pražský Hrad – intriky, manévry zájmových skupin a nelítostný mocenský boj…

reklama

Američané, pardon, americké zpravodajské služby, zažívají jistý otřes plynoucí z toho, jak se vyvíjí válka na Ukrajině.

Čelní politici Západu už nemluví o tom, že Rusko musí být poraženo, sraženo na kolena a nefantazírují o vítězství Ukrajiny a o vjezdu ukrajinských tanků do Kremlu, ale mají cíle mnohem skromnější. Chápou, že mírové uspořádání na východě a na jihu Ukrajiny prostě nebude podle jejich not a představ. A to vše záhy vytvoří poněkud novou situaci, zejména ve střední a východní Evropě. Pobaltské státy a Polsko následně přepadne antiruská hysterie. Ale střední Evropa, ve skutečnosti vzdálená od bojišť východní a jižní Ukrajiny a zájmů ruského imperátora, si vydechne.

Válečné nálady, které zde šířila současná vládní koalice, mocně podporovaná prezidentem Pavlem a mainstreamovými médií, se ukážou jako bublina, která bude náhle propíchnuta. A z té propíchnuté bubliny se sice vyřinou nové lži, ale také zcela nová situace.

V takto nastalé situaci blamáže americké politiky ve východní i střední Evropě, bude potřeba mít na správných místech správné lidi.

Kancléřka Jana Vohralíková sice řádila na Hradě, respektive v jeho útrobách jako černá ruka. V zásadě odvedla dobře práci „Viktora Čističe“, ale navíc nemá. Pamatuji si ji dobře z pražského zastupitelstva, kde byla vcelku nepříliš viditelnou členkou klubu Unie svobody a poté jsem ji zaznamenal jako náměstkyni ministryně pro informatiku ve své vládě za Unii svobody. Funkce hradního kancléře je ale trochu náročnější. Kancléř se pohybuje ve velkém světě, musí vnímat nejrůznější vlivy a pohyby zájmových skupin, což se Vohralíkové příliš nedařilo. Anebo aspoň tak to vyhodnotili ti, kdo ve skutečnosti celý ten hradní cirkus řídí.

A tak sáhli po naprosto prověřeném kádru, šéfovi středoevropské pobočky Aspen Institutu (AI), Milanu Vašinovi. Je pravda, že tento muž má slušné manažerské zkušenosti. Bylo by dobré vědět, zda má také bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň. A pokud ano, svědčí to o tom, že byl připravován k použití na klíčovou funkci ve státním aparátu. A tou funkce hradního kancléře nepochybně je.

A nyní se podívejme do světa Aspen Institutu. Institut je vlivová agentura, kterou tedy pochopitelně neplatí přímo americké zpravodajské služby, ale je placena z peněz mocných amerických nadací spojených s nejsilnějšími finančními skupinami Spojených států. Cílem Aspen Institutu je prý „boj za lepší svět“. A tak se v něm sešli bojovníci jako Zdeněk Bakala (členkou dozorčí rady české pobočky Aspen Insitut je Michaela Bakala, manželka Z. Bakaly), ale také třeba Petr Kolář, který vytvářel Petru Pavlovi před jeho zvolením prezidentem dlouhodobou intelektuální a morální podporu. V Aspen Insitutu se objevují jména jako je Žantovský, Farský, Charanzová, a tito všichni unisono básní o novém kancléři Hradu, M. Vašinovi, jaký je to skvělý muž pro práci, pro kterou byl vyvolen.

Mezi sponzory Aspen Insitutu patří pochopitelně např. Z. Bakala. Ostatně v OKD, které úspěšně přivedl do velkých hospodářských těžkostí, aby se pak ve vhodném okamžiku, kdy by měl z peněz, které v této firmě vydělal, hradit vznikající ztráty, se se svým společníkem z OKD evakuoval. Byla to brilantní operace, kdy se zbavil jako kapitán potápějící se lodi a odvezl si přitom, obrazně řečeno, do své vily k Ženevskému jezeru nejméně 100 mld. korun, které (pochopitelně se svým společníkem) v OKD vydělal. V mé živé paměti je také Bakalovo úžasné interview v zahraničním tisku, kde mluvil o tom, kterak naše republika je tak zkorumpovaná, že musí své těžce vydělané peníze investovat někde jinde. Nejlépe v rozvojovém světě. Tam jistě žádná korupce není…

Prostě, podle chování Bakaly je zřejmé, že na zájmy republiky tento dobrý muž vždy kašlal, soudě podle toho, že podstatnou část z peněz vydělaných v OKD neinvestoval u nás, ale někde jinde. Zato ale investuje do Aspen Institutu, protože prostě ví, k čemu tento vehikl amerických zpravodajských služeb a zájmových skupin slouží. Stejně tak do kasy Aspen Institutu přispívá současný, vlastně jediný sponzor Šmardovy Socdem, Jan Barta.

Chtěl bych také připomenout, že Vašina byl poradcem také u ministra mj. pro digitalizaci, Bartoše. A spolu digitalizovali tak skvěle, že se z toho projekt e-Doklady zatím nemůže vzpamatovat. Myslím, že tato neschopnost ministra Bartoše je už důvodem k jeho odstoupení. Vašina na pražském Hradě je zárukou toho, že prezident Pavel bude fachat, jak je potřeba. Toto propojení na americký Deep state je neslýchané. Prostě loutkovodiči chtějí mít na pražském Hradě, když už přeci jen není možné použít jejich jasného exponenta P. Koláře k řízení prezidenta (P. Kolář je členem Mezinárodního poradního sboru AI pro střední Evropu). Pavlovi tak bude nablízku jiný prověřený bojovník za lepší svět. Abychom se měli všichni jako na zámku už v této generaci.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

