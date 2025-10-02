Jiří Paroubek: Premiér Fiala ztrácí nervy

02.10.2025 9:16 | Komentář

Pár dní před volbami do poslanecké sněmovny poskytl premiér Fiala rozhovor Mladé frontě DNES. V tomto dnes zveřejněném rozhovoru se snaží obhajovat politiku své vlady a také svoji politiku. To je ovšem prakticky neobhajitelné.

Jiří Paroubek: Premiér Fiala ztrácí nervy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek

Ve svém rozhovoru prakticky není schopen doložit žádné úspěchy své vlády, což je, řekl bych, velká slabina. A  jeho rozhovor je vlastně jen strašením a nenávistným napadáním opozice z naprosto nepřátelských  pozic. Charakteristická je věta, kterou vypíchla dokonce i redakce Mladé fronty DNES: „Rodí se koalice, která chystá vládu národní zrady a Brusel je pro ni horší než Moskva.“

Neznám takové opoziční politické strany, tedy ty relevantní, které by se chtěly podílet na vlastizradě. Pokud jde o hlavní opoziční stranu, hnutí ANO, je myslím připraveno pokračovat tam, kde před lety ve vládě skončilo. A přitom se nedá říci, že by při  svém tehdejším vládním angažmá ohrožovalo demokratický režim v zemi. Předpokládám také, že jeho koaliční partneři budou schopni kompromisů. Cíl mají přeci společný: ukončit ostudnou činnost Fialovy vlády.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

