Jiří Paroubek: Premiér Fiala ztrácí nervy

Ve svém rozhovoru prakticky není schopen doložit žádné úspěchy své vlády, což je, řekl bych, velká slabina. A jeho rozhovor je vlastně jen strašením a nenávistným napadáním opozice z naprosto nepřátelských pozic. Charakteristická je věta, kterou vypíchla dokonce i redakce Mladé fronty DNES: „Rodí se koalice, která chystá vládu národní zrady a Brusel je pro ni horší než Moskva.“
Neznám takové opoziční politické strany, tedy ty relevantní, které by se chtěly podílet na vlastizradě. Pokud jde o hlavní opoziční stranu, hnutí ANO, je myslím připraveno pokračovat tam, kde před lety ve vládě skončilo. A přitom se nedá říci, že by při svém tehdejším vládním angažmá ohrožovalo demokratický režim v zemi. Předpokládám také, že jeho koaliční partneři budou schopni kompromisů. Cíl mají přeci společný: ukončit ostudnou činnost Fialovy vlády.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV