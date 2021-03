Jiří Paroubek: Proč EU vyvezla 34 milionů vakcín mimo země unie?

reklama

Podle tohoto článku, o jehož věrohodnosti nemám vůbec žádných pochybností, vyvezli výrobci vakcín, kteří je produkují v zemích EU (firmy Pfizer a AstraZeneca) mimo EU přes 34 milionů dávek vakcín. To je ohromné číslo v situaci, kdy se v Česku kraje, nemocnice a další subjekty mezi sebou perou o každou dávku. Jen tak pro zajímavost, tento export vakcín z Evropské unie směřoval do 31 zemí světa. Z toho největší část uloupla Velká Británie (9,1 milionů kusů), která udělala na konci roku na EU dlouhý nos. Přes 3,9 milionů vakcín šlo z EU do Kanady. 3,1 milionů do Mexika. Dále 2,7 milionů vakcín šlo do Japonska a téměř 1,4 miliony vakcín do Saúdské Arábie. Dalšími zahaničními příjemci vakcín z EU jsou Hongkong (1,3 milionů), Singapur (téměř milion), Spojené státy (přes 950 000 kusů), Chile (téměř 950 000 kusů) a Malajsie (téměř třičtvrtě milionu kusů). Jediné na co se Evropská unie zmohla, a to ještě na základě požadavku italské vlády, bylo zastavení dodávek 250 tisíc vakcín Oxford/AstraZeneca z italské filiálky firmy do Austrálie.

Představitelé EU nechali přitom monopolizovat zatím třem dodavatelům vakcín (k nim přibude ještě čtvrtá firma - Johnson Johnson) trh zemí EU se 450 miliony obyvatel. Ted je samozřejmě snahou všech těch, kdo jsou nejrůznější formou navázáni, v EU i u nás (nechci přímo napsat, že jsou na výplatních listinách), na farmaceutické firmy, nenechat proniknout na trh EU konkurenci. Ať už čínskou nebo ruskou anebo ještě jinou.

Předseda České vakcinologické společnosti jde dokonce tak daleko, že vystupuje proti tomu, abychom dokončili výzkum vlastní anticovidové vakcíny. Neslýchané!

EU svou neschopností a pravděpodobnou zkorumpovaností způsobuje situaci, že ve státech EU není dostatek vakcín. Lidé proto zbytečně umírají. Z těch u nás denně více než 200 zemřelých na Covid-19 by několik desítek lidí mohlo žít, kdybychom měli včas vakcíny. Alespoň v počtech, které byly vyvezeny mimo EU, pokud by byly rozděleny spravedlivě jednotlivým zemím EU podle klíče, např. daného počtem obyvatel.

Pokud ministr zdravotnictví blábolí, že v březnu budeme mít další milion vakcín a v dubnu další 2 miliony, může to říkat bez jakékoliv odpovědnosti. Pokud totiž vakcíny nebudou v těchto množstvích dodány, což je velmi pravděpodobné, protože farmaceutické firmy je dodávají a zřejmě budou dodávat do desítek dalších států světa, zalomí rukama a hodí to na farmaceutické firmy. Evropská léková agentura (chtěl bych se mýlit) udělá vše pro to, aby oddálila akceptaci ruské vakcíny co nejvíce. Je zajímavé, že vakcínu firmy Johnson & Johnson schválila v rekordním čase…

Pro vládu je urychlená vakcinace obyvatelstva klíčovou otázkou. Radil bych jí, aby se úplně vykašlala na opozici, slintající nenávistné a jedovaté komentáře ve vztahu k ruské a čínské vakcíně a potřebné vakcíny zajistila z Ruska a Číny. Opozice dobře ví, že pokud vláda, řekněme do konce prázdnin zajistí proočkování cca 70% českých občanů vakcínami proti koronaviru, vyhraje s velkou pravděpodobností volby do sněmovny. Je to prosté. Přes všechny klacky, které opozice, včetně Ústavního soudu a velké části novinářů, hází pod nohy vládě, může vláda vyřešit problém pandemie. Jen vakcinace co největšího počtu obyvatel srazí počty nově nakažených a dramaticky sníží počty úmrtí.

Pánům z pravice bych rád řekl, že nepochybuji o tom, že velká většina těch lidí, kteří ještě zbytečně zemřou, díky urputné snaze rusofóbů a agentů západních farmaceutických firem, kteří ještě nějakou chvíli budou zabraňovat akceptaci alternativních vakcín, by nepochybně raději žila, než aby nehezky umírala udušením.

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz.

