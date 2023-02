Jiří Paroubek: Skandální rozhodnutí vlády poškodí důchodce

reklama

Očekával bych od členů vlády, že u takového materiálu, který rozhoduje o životní úrovni 2,4 milionů důchodců a svým způsobem i jejich rodin, bude vláda jednat prezenčně. Tedy s osobní účastí svých členů...

Podle původního valorizačního mechanismu, který prosadila předchozí Babišova vláda, s velmi aktivní účastí tehdejší ministryně práce Maláčové, by navýšení důchodů od 1. června mělo dosáhnout průměrné výše 1770 Kč. Fialova vláda se však rozhodla, že to důchodcům trochu osolí a proto od 1. června budou i při vysoké inflaci – podle mých odhadů mezi 20 – 25% - důchody navýšeny pouze o 770 Kč. Suma sumárum, každý měsíc vyplácení tohoto navýšení vláda ušetří cca 2,4 mld. Kč. To je za sedm měsíců tohoto roku celkově cca 17 mld. Kč.

Je smutné, když vidíte v ČT či v jiné televizi kňučící ministry Fialovy vlády, kteří říkají, že je potřeba začít snižovat strukturální schodek státního rozpočtu. Ano, strukturální schodek dosahuje už cca 250 mld. Kč. Ale vláda se nestydí v této situaci uvažovat o nákupech superdrahých zbrojních systémů a zbraní. Podle všeho 24 amerických stíhaček F-35, schopných nést rakety s jadernými hlavicemi, může stát až 120 mld. Kč. Za babku nebudou ani německé Leopardy. Dodávka 50 nových německých Leopardů má stát nejméně cca 20 mld. Kč. A už nemluvím ani o dalším zbrojním šrotu, který tato vláda plánuje na úkor důchodců a vlastně nás všech nakupovat, i když na to republika zjevně nemá. Pak se samozřejmě musí vzít od úst důchodcům, protože ti tradičně drží ústa a většinou nedemonstrují. Prostě se nebrání. Jsou svým způsobem bezbranní.

Vláda před nedávnem zrušila EET, z něhož plynuly do státního rozpočtu za rok platby cca ve výši 15 mld. Kč. Tedy zhruba podobná suma, kterou teď vláda chce ušetřit na důchodcích. Takže na něčem se šetří (na důchodcích) a jinde se rozhazuje plnými hrstmi. Přitom je potřeba říci, že vláda o takových věcech, jako je systematické oškubávání důchodců před necelým rokem a půl ve volbách do sněmovny nehovořila. Proč také? Kdo by ji pak volil?

Vláda se stará v první řadě o válku na Ukrajině. Na ukrajinskou válku už vláda „věnovala“ přes 28 mld. Kč. A to aniž by se snažila podrobněji strukturovat tuto sumu, abychom věděli, z čeho se vlastně skládá....

V zemi je podle všeho nejméně tři čtvrtě milionu ukrajinských uprchlíků. Samozřejmě lidem v nouzi je potřeba pomáhat, ale vše má svoje meze. Zhruba 90 tisíc z nich je oficiálně zaměstnáno. Řada z nich je jistě zaměstnána tak nějak na dobré slovo, tedy „na černo“. A pak jsou zde tisíce velmi dobře situovaných ukrajinských mužů, jež bych spíše očekával na bojišti, kteří si najímají za velké peníze nájemní byty, což ještě prohlubuje bytovou krizi, která u nás existuje. A to bez jakékoliv snahy této vlády prosadit zákon, který by vytvořil podmínky pro výstavbu levných obecních nájemních bytů.

Vláda dělá to, co ji občané dovolí. Očekával bych především od odborů, že v této kritické chvíli zasáhnou. A ten zásah by měl být formou pořádání masových demonstrací případně ústících v generální stávku. Nejde přeci jen o důchody, ale o celkový přístup vlády k inflaci, který je totálně pasivní. A který vrhá miliony českých občanů do chudoby.

Vláda preferuje výběr vysokých daňových příjmů z titulu inflace před snahou o snižování inflační spirály. Např. cestou ukončení války na Ukrajině anebo znárodněním zhruba 30% akcií ČEZ, které jsou v držení soukromých investorů. Plné zestátnění ČEZ by znamenalo prudké snížení cen elektrické energie na úroveň výrobních nákladů plus mírný zisk. To by pozitivně ovlivnilo jak výdaje českých domácností, tak náklady podnikatelského sektoru, kde dochází k řetězení problémů, ústících často v pády zavedených středně velkých českých firem, nemluvě o vážných problémech desetitisíců živnostníků.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Absurdní střípky z české politiky Jiří Paroubek: Co se opravdu děje na ukrajinském bojišti? Jiří Paroubek: Zelení chválí vládu za Ukrajinu a odsuzují mírové aktivity Ještě horší než to, co dělá ČT. Paroubek vytáhl největší hrozbu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.