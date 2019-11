Jiří Paroubek: Soc.dem. - Je to vážné

Dá se říci, že ODS, a to nejen podle tohoto průzkumu ztratila svou růstovou dynamiku, kterou oplývala ještě před rokem. Zdá se, že k tomu přispělo jarní vyloučení Václava Klause ml. z ODS. A také následné ustavení nové strany Trikolora, ustavené právě zmíněným V. Klausem ml.. I když je Trikolora přitažlivá, zatím spíše pro národovecky uvažující voliče, což ovšem mohou být zčásti i potenciální voliči ODS, můžeme říci, že má určitý růstový potenciál. Byť je v současné době v průzkumech zatím pod 5% hranicí hlasů nezbytnou pro vstup strany do sněmovny. Zajímavý je vývoj volebních preferencí u Pirátů, kteří se dostávají podle agentury Kantar.cz dosti vysoko. Podle mého názoru zejména proto, že vlastně stagnují voličské preference celé řady dalších pravostředových stran i sociální demokracie.

ČSSD: 4,5%

Kdybych v komentáři k této katastrofě napsal: „Já jsem Vám to říkal", bylo by to už klišé. ČSSD se naprosto nedaří přerušit nepříznivý, sestupný trend volebních výsledků a preferencí zahájený neúspěšným předsedou ČSSD Sobotkou.

Strana ztratila důvěryhodnost. V některých krajích (Praha) jí stále reprezentují lidé, kteří naprosto ztratili podporu veřejného mínění a nejsou schopni obnovit dynamiku hnutí. Nezbývá v nastalé situaci než-li se pokusit o zásadní změnu, zlom. Zdá se mi však, že určitá část vedoucích osobností strany podlehla panice a další část rezignovala. Myslím, že nemá smysl, abych radil, co by vedení strany mělo dělat, protože zejména za Sobotky vedení strany dělalo často vše opačně, než jsem ve svých článcích navrhoval.

Líbily se mi nedávné výzvy prvního místopředsedy Onderky, že všichni, kdo jsou v ČSSD bojeschopní se musí chopit vesel a začít veslovat. Pokud by to byla opravdu spontánní a celostranická reakce na vysoce nepříznivý vývoj volebních preferencí, rád bych se k takovému veslování přidal.

ČSSD se tak zařadila na chvost pelotonu parlamentních politických stran, kde vlastně všichni zúčastnění-od komunistů přes TOP 09, STAN, Lidovce, Okamuru až po soc. demokracii- jsou takříkajíc „ohroženi přestupem do divize“. Tím sestupem do divize není nic jiného, než to, že se některé z těchto stran již nemusí do příští poslanecké sněmovny propracovat, neboť nepřekonají hranici 5% nezbytnou pro vstup do sněmovny.

Demonstrace Milionu chvilek

Zdá se, že ti, kdo z pozadí řídí chlapce a děvčata připravující shromáždění Milionu chvilek na Letné v závěru tohoto týdne, nejsou schopni respektovat politické reálie. Žádají nekompromisně odchod premiéra Babiše z politického života, respektive pro začátek alespoň jeho odchod z funkce premiéra. Podle nich by premiér měl okamžitě ukončit obří střet zájmů, ve kterém se nalézá tím, že je stále tak jaksi (byť přes svěřenecké fondy) majitelem svého impéria, včetně médií. A měl by prý také neprodleně vyhodit z vlády ministryni Benešovou, která ovšem ve své funkci postupuje nejen velmi obezřetně, ale také kompetentně. Nejlepší odpovědí na tato hrátky je výsledek výzkumu veřejného mínění agentury Stem, podle kterého je A. Babiš s 52% podpory nejpopulárnějším politikem v zemi. Premiér se zbavil nepříjemných obvinění v souvislosti s Čapím hnízdem a postupuje vcelku velmi kompetentně. Myslím, že si chlapci a děvčata z Milionu chvilek nemohli pro svůj generální útok "vybrat lépe". Ani osobu, ba ani čas útoku. Obávám se, že takto brutální útok povede jen k dalšímu růstu podpory premiéra a jeho hnutí…

