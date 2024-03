Jiří Paroubek: Sprdnuli papeže… mluvit o míru na Ukrajině se nesmí

reklama

Podle mého názoru není papež daleko od pravdy. Má jistě dobré informace od sítě svých duchovních i věřících na Ukrajině. Nesporně tak zná velmi dobře i názorovou hladinu v rámci své církve (a církve řeckokatolické).

Papež se vyjádřil jednoznačně, že preferuje jednání o míru mezi znepřátelenými stranami, a to za účasti světových mocností, s tím, že je ochoten jednání zprostředkovat. Všichni, kdo chtějí vnímat realisticky vojenskou situaci na Ukrajině, dobře chápou, že ukrajinská armáda je, mírně řečeno, v defenzivě a ruská armáda převzala na bojišti strategickou iniciativu. Z této základní analýzy vychází papež, jehož mluvčí ve Vatikánu se ohradil také proti ostrým slovům, která zazněla z Kyjeva, když sdělil, že „vyjednávání nikdy není kapitulací“.

Prezident Zelenský sní svůj sen o tom, že na jaře ve Švýcarsku proběhne mírový summit, kde by Ukrajina představila mírový plán, jenž zpracuje či zpracovává se svými partnery. Tento plán by posléze představila Rusku. Zdůraznil, že plán předpokládá odchod ruských vojáků z celé Ukrajiny a obnovu jejích státních hranic v původním rozsahu, tedy včetně Krymu. Zdá se, že takový plán nemá šanci na to, aby o něm Rusko vůbec uvažovalo, natož o něm jednalo.

Nejnověji se pro eskalaci konfliktu na Ukrajině vyslovil také český prezident Petr Pavel, který ve svém bilančním rozhovoru k prvnímu výročí svého působení v prezidentské funkci vyjádřil, že bude možné, aby se na Ukrajině objevili vojáci ze zemí NATO. Ovšem svá slova se snažil zmírnit tím, že by vojáci zemí NATO plnili jen jakousi „asistenci“ ukrajinské armády. To je taková řeč, jako oblečená, neoblečená, podobně jako u francouzského prezidenta Macrona.

Je samozřejmé, že vojáci zemí NATO by museli být na Ukrajině ozbrojeni třeba lehkými zbraněmi. Ale byli by ozbrojeni. A pokud by Rusové došli k názoru, že se jedná o podporu, která umožňuje ukrajinské armádě využívat sofistikovanější druhy zbraní, byl by to první krok k jadernému konfliktu. Rusové by v určité fázi mohli použít taktické jaderné zbraně. A to už by byla cesta, která by se nedala zastavit. Lidstvo by se dostalo do smrtícího jaderného konfliktu.

Z tohoto hlediska oceňuji vyjádření papeže Františka, který na rozdíl od většiny politiků Západu nemluví o válce, ale o potřebě míru. I dnes ještě slyšíme nerealistická slova o nezbytnosti vítězství Ukrajiny v konfliktu s Ruskem. Jsou to jen chiméry.

Na jedné straně se na Západě zpochybňují schopnosti ruské armády a jejích velitelů, ekonomický a zbrojní potenciál Ruska a schopnosti jeho vůdců. Na druhé straně se na Západě mluví o tom, že Rusko chce obsadit země východní a střední Evropy. Jedno s druhým nejde dohromady.

Papežova mírová iniciativa je krokem správným směrem.

