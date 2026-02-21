Zdeněk Jemelík: A co na to král?

Karel III. by se možná vůbec divil, proč se u nás uchylujeme k opatření pochybného smyslu. Nechrání přece politiky před odsouzením, ale pouze odročuje projednání obžaloby na nepříliš dlouhou dobu. Přitom neuzavření soudního řízení může obžalovaným působit různé potíže, které s jejich trestním stíháním možná vůbec nesouvisí. Mohl by se například nositel této zátěže ucházet o zvolení prezidentem republiky?
A co by si asi král myslel o žalobci, který nejdříve jako dozorový státní zástupce neshledal nezákonnost v jednání „pachatelů“ vyjednání dotace, ale v dalším kole opakovaně žaluje a proti zprošťujícímu rozsudku se odvolává, tedy popírá sám sebe? Vím, že se požaduje, aby se žalobci odvolávali proti zprošťujícím rozsudkům, ale i potlačení vlastního svědomí z důvodu služební kázně by mělo mít hranice.
Bez ohledu na to, co říká král Karel III. o nakládání příslušných úřadů s jeho bratrem, chápu rozhořčení předsedkyně mandátového a imunitního výboru nad některými dílčími událostmi v procesu. Nemám přístup k písemnému vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu (protože obžalovaný Andrej Babiš nepovolí seznamování se spisem nikomu kromě obhájců, neboť ještě si neosvojil poznatek doc. Františka Čuby, legendárního předsedy JZD Slušovice o „profesní slepotě“), takže z úvah odvolacího soudu znám jen jednu větu z vyjádření soudkyně Evy Brázdilové pro Českou televizi, která ve mně vyvolala podezření, že paní soudkyně asi rozhodovala bez důkladné znalosti skutkového děje. Rozhodování soudce může za takových okolností přinést obžalovaným zcela zbytečnou trýzeň až do chvíle, než se v dalším řízení prokáže nesprávnost jeho povrchního závěru. Povrchnost v přístupu k detailům lidských osudů je ale trestuhodná a soudci, kteří k nim takto přistupují, by neměli soudit.
Výše zmíněné názory krále Karla III. na stíhání jeho bratra lze vztáhnout jako měřítko i na jednání státních zástupců a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří usilují o zajištění beztrestnosti pro osmičlennou zločineckou skupinu, která se provinila krutým nakládáním s bratry Lebánkovými v jesenickém penzionu a způsobením jim obrovské finanční škody. Přiznali právo na nadřazené postavení nad právem policistovi, který „dlouho slouží a dobře slouží“ a odmítli řádně prověřit podezření proti němu, které vznesl zadavatel vydírání před soudem jako poučený svědek, vědomý si možných trestních následků křivého obvinění. Z jeho nedotknutelnosti těží tři pachatelé s vysokoškolským právnickým vzděláním, jejichž prohřešky jsou dobře viditelné.
Ochrana zločinců se rozvinula za vlády Petra Fialy, ale protože stížnostní řízení ve státním zastupitelství je instanční, nezákonnosti probíhaly na nižších úrovních. Teprve vláda Andreje Babiše se bude muset v rámci obecné odpovědnosti za dodržování práva a veřejného pořádku ve státě vypořádat s nepravostmi. Z tohoto hlediska je škodlivé počínání opozice, která vyvoláváním různých teatrálních akcí odvádí předsedu vlády od užitečné práce. Česká republika nebude mít nárok na označení za právní stát, pokud se osmi zločincům dostane dobrodiní promlčení trestnosti jejich jednání. Trestní oznámení jsem jako zmocněnec poškozených podal 8.prosince 2020. Zadavatel vydírání Roman Šulyok podal téměř úplnou výpověď o podrobnostech zločinu, ale dosud nebylo ani zahájeno trestní stíhání a vyšetřování bylo přerušeno před koncem r. 2024. Zatím nebyl překonán stav bezmoci a neužitečnosti orgánů činných v trestním řízení, vyjádřený rozsudkem z r. 2016, jímž soud odsoudil pouze Romana Šulyoka a jeho pomocníka Lukáše Loučku. K promlčení dojde v lednu 2027. Mám dojem, že orgánům činným v trestním řízení ujíždí vlak, ale vůbec jim to nevadí, protože podezřelý policista „dlouho slouží a dobře slouží“, takže je nedotknutelný.
