František Kašpárek: Vše pro pana prezidenta a herci v jednom šiku

Ovšem podle nápisů na papundeklových cedulích, které třímají, by se dalo soudit, že jejich vzdělání bylo ukončeno někde mezi třetí a čtvrtou třídou základní školy.
A ty jejich perspektivy taky nevypadají momentálně zrovna růžově.
Těžko říct v čem je panu prezidentovi tolik ubližováno. Tedy kromě Petra Macinky a jeho dvou či tří esemesek. Možná je to ten zlý humor na sociálních sítích. Naposledy jsem na sociálních sítích objevil fotografie, jak pan prezident a paní prezidentová mají na letošní zimní olympiádě v rukou sportovní pušky a na cosi míří. Autor to opatřil popiskem, že když vidí v únoru komunisty s puškou, je poněkud neklidný.
Tak to bylo opravdu ošklivé. Vždyť je odpracováno.
Na Facebooku si Štěpán Kozub odvážně zařečnil na adresu aktivistických herců: „Podívejte se. Herci, umělci, muzikanti a všichni tady ti lepší lidi, prostě tady ta kavárna. Mám toho dost, už mě nebaví se dívat na to, jak se neustále herci, prostě komedianti, šašci, klauni a obecně tady ta smetánka vyjadřují ke všemu, co se děje ve světě, hlavně u nás v republice…“
Projev ostrý až sebevražedný. Jenomže! Něco tady nehrálo. Vyřadit se z hereckého kolektivu, to by opravdu Kozub chtěl? Jistě, že ne. Za chvíli to sám shodil komentářem u své promluvy a bylo jasné, co smrdělo od jeho prvních slov. Byla to typická kozubovská ironie, tedy podpora aktivistů z řad hereckých bardů. Předtím ovšem přišla obrovská pochvala z druhé strany. Odpůrci hereckého aktivismu na to jednoduše skočili.
Na adresu Kozuba se ozval jeden z předních zastánců dobra Hynek Čermák. Napsal: „Jako herec jsi dobrej, vole! Ale jako člověk jsi u mě skončil… škoda! Měl sem tě rád.“
Že by Hynek Čermák nepochopil, kdo stojí na jeho straně? Ale kdepak! Zase ta ironie. Kluci si z nás prostě vystřelili.
Ono totiž vyřadit se z hereckého kolektivu je dost nebezpečná věc. Vůbec tady nehraje roli nějaký demokratický svobodný názor, a pravda a láska už vůbec ne.
Svého času to na vlastní kůži poznal Martin Dejdar.
Stalo se roce 2013 před druhým kolem volby prezidenta republiky. Martin Dejdar tehdy veřejně podpořil Miloše Zemana proti Karlu Schvarzenbergovi, načež se na něj jeho herečtí kolegové sesypali jako vosy. Volali (jak je pro ně typické), aby s Dejdarem nikdo společně nevystupoval, aby ho každý slušný herec ignoroval a do restauračních zařízení s ním nechodil. Tvůrcům seriálu Zdivočelá země, kde Dejdar hrál hlavní roli, divoce stoupaly obláčky kouře z uší.
Martin Dejdar se poučil, a při další volbě prezidenta v roce 2018 už kudy chodil, tudy oznamoval, že volí Zemanova protivníka. Tím si svůj prohřešek odpracoval a zase bylo dobře.
Takže jde o to, že postavit se proti hereckému uvědomělému proudu, by vyžadovalo sebevražednou misi a velkou dávku odvahy. Přesto ji dva až tři herci (nebudeme jmenovat) v sobě v posledních letech našli. Štěpán Kozub mezi ně, bohužel, nepatří.
Obloukem se tedy vracíme tam, kde dnešní glosa začala.
Jedině prezident Pavel! Je potřeba zrušit prezidentské volby a Pavel bude prezidentovat až do chvíle, kdy řekne „už mě to nebaví.“ Teprve pak Rada majitelů jediné pravdy (samozřejmě složená z lidí hodnotově ukotvených v liberální demokracii) rozhodne, kdo dál.
Ohledně parlamentu: Lidé by si neměli volit koho chtějí. Zde by opět zaúřadovala zmíněná Rada.
A nakonec pietně vzpomeňme spisovatele Aldouse Huxleyho, George Orwella a Jevgenija Zamjatina, kteří nám tuto úžasnou budoucnost předpověděli.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.