Milan Knížák: Není mi to jedno

Naše společnost, myslím tím obyvatele České republiky, je opět na cestě k regulovanému režimu založeném na lži, předstírání a zastrašování. Jedním z nejvarovnějších příkladů je kampaň proti Petru Macinkovi, který si „dovolil“ mít odlišný názor než neblaze proslulá paní Clintonová. Společnost, která nevnímá politiku jako diskuzi, která si osobuje právo na pravdu, je na přímé cestě k totalitě. Bývalá vládní garda předvádí pomlouvačnou kampaň a záměrně destabilizuje poměry ve společnosti a přitom to byli oni, kdo se dal na cestu zpět … Falešné demonstrace Milionu chvilek jsou ukázkou politické demagogie při kterých PREZIDENT VŠECH zneužívá nálady v části společnosti podporované minulou vládní garniturou.
Máme slabé vedení. V čele státu bolševický oficír, předseda vlády unavený spolupracovník StB. Oba jsou si v něčem rovni i když každý přichází z jiné vrstvy. Oba využili výhody totalitního režimu a po roce 1989 se v mžiku otočili a teď jsou z nich zuřiví demokraté. Nevím, jaká bude budoucnost a vzhledem k mému věku by mně to mohlo být jedno. Ale není.
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
