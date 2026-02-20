ČSÚ: Více než polovina nových podniků v Česku do pěti let od založení zanikne

V letech 2010 až 2023 počet aktivních podniků v Česku kontinuálně rostl. V roce 2023 tak působilo v tržních odvětvích 1,3 milionu aktivních podniků, což bylo o 21,5 % více než v roce 2010. Tyto aktivní podniky vytvořily pracovní místa pro téměř 4,3 milionu osob. Nejvíce aktivních podniků (223,5 tis.) mělo v roce 2023 hlavní ekonomickou činnost v sektoru Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel. Následoval sektor Profesní, vědecké a technické činnosti (213,8 tis.) a Stavebnictví (201,5 tis.). V rámci populace aktivních podniků působilo v roce 2023 více než 237 tisíce podniků-zaměstnavatelů. Jednalo se o nejnižší počet od roku 2014.
V roce 2023 vzniklo přes 120 tisíc nových aktivních podniků, které vytvořily pracovní místa pro více než 100 tisíc osob. Podíl vzniklých podniků na celkové populaci aktivních podniků představoval v roce 2023 přibližně 9 %, což lehce zaostávalo za průměrem zemí EU (10,4 %). Nejvíce vzniklých podniků mělo hlavní činnost v sektoru Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (19 tis.), Stavebnictví (18,4 tis.) a ve Zpracovatelském průmyslu (18,4 tis.). Zhruba 15 tisíc vzniklých podniků zaměstnalo hned v roce 2023 alespoň jednoho zaměstnance.
Zániky podniků je možné sledovat pouze za referenční rok 2022. V tomto roce zaniklo 104,5 tisíce podniků a společně s nimi i pracovní místa pro více než 82 tisíc osob. Podíl zaniklých podniků na celkové populaci aktivních podniků činil 8,1 %, tedy téměř stejně jako byl celkový průměr zemí EU v roce 2022 (8,4 %).
„Sledování počtu přežitých podniků v období 2010 až 2023 ukázalo, že zhruba 53 % aktivních podniků do 5 let zaniklo. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo více než 55 % aktivních podniků,“ říká Michal Čigáš, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ.
Statistika ekonomických subjektů sleduje také rychle rostoucí podniky, tedy ty, jejichž průměrné tempo růstu dle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než 10 % a na začátku sledovaného období měly více než 10 zaměstnanců. „Rychle rostoucí podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst, protože například v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku-zaměstnavatele,“ upozorňuje Michal Čigáš. Ve výše uvedeném roce působilo v Česku více než 3,4 tisíce rychle rostoucích podniků, z nich největší část vykonávala hlavní činnosti ve zpracovatelském průmyslu.
