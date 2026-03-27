Jiří Paroubek: Vymáhání peněz na válečné účely ze strany NATO

A už také prý proto, že je spojeno s Čínou. A Čína prý zvyšuje výdaje na zbrojení. Z tohoto důvodu, tedy, že jsou zde Rusko a Čína, musíme prý zvyšovat své válečné výdaje i my. Tedy země NATO a mezi nimi také Česká republika.
Šéf NATO jde na věc od lesa. Jednotlivé země NATO, a tedy i Česká republika, mají potvrdit svůj závazek na navýšení svých vojenských výdajů až na 5 % HDP. To v našich podmínkách představuje vynaložit 400 miliard korun, což by znamenalo, že každá pátá koruna z příjmů státního rozpočtu půjde na zbrojení. To je příliš mnoho a není to pro země, jako je Česká republika, přijatelné. Samozřejmě, rozhodnout musí vláda, ale pokud by snad toto vláda rozhodla, respektive potvrdila by dřívější rozhodnutí vlády Petra Fialy, přišli bychom doslova na žebráckou hůl.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Postupně by se navyšovaly válečné výdaje, tedy nikoliv zdaleka jen obranné výdaje, ale také výdaje na vedení útočné války. A zaostávaly by výdaje na školství, zdravotnictví, dopravní infrastrukturu, sociální oblast atd. atd. Tím, jak by rostl HDP, rostla by také částka, kterou bychom museli vynakládat na vojenské a související výdaje.
Ukrajinský prezident Zelenskyj dneska oznámil, že USA po něm chtějí, aby se vzdal zbytku Donbasu (tedy převážně ruskojazyčné oblasti), který ještě stále ovládá ukrajinská armáda. A pokud by tak učinil, USA jsou ochotny poskytnout bezpečnostní záruky Ukrajině na její nové hranice.
Nevím, co ještě více chce Zelenskyj, na co ještě čeká. Ruská armáda je postupem času schopna získat další území v oblasti Donbasu. Bude to za cenu oboustranných velkých lidských obětí a ničení materiálních hodnot. Zdá se, že Zelenskyj nepochopil realitu. Spojené státy mu nabízejí bezpečnostní záruky, ze kterých se nelze vykroutit. A on de facto vyzývá své přátele v koalici ochotných, aby se postavili proti tomuto návrhu USA.
Já si myslím naopak, že návrh Američanů je rozumný, má rozumné jádro. A touto cestou by se měla mírová jednání ubírat. A to rychle. A upřímně řečeno, pokud bude uzavřen mír na Ukrajině, zjistí velká část vlád evropských států, že navyšování vojenských výdajů na úroveň 5 % HDP prostě nepotřebuje. Evropské národy hlavně potřebují žít v míru.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
