Jiří Paroubek: Zrada číhá všude... Michaele

Prezident Pavel si zjevně myslí a také to říká, že Koudelkovy informace jsou ty nejsprávnější. A tedy že je potřeba se jimi řídit. V současné době stresuje Koudelka prezidenta a také předsedu vlády svými bludy o tom, že „současná bezpečnostní situace (je) nejhorší od II. světové války“.

Myslím, že pan Koudelka zřejmě nechodil na hodiny dějepisu na základní či střední škole, kde by se dozvěděl něco například o Kubánské krizi v roce 1962. Nebo o berlínských krizích v době Stalina či Chruščova. V tom druhém případě dokonce několik desítek metrů od sebe (a proti sobě) stály sovětské a americké tanky. Stačilo vystřelit a bylo by to něco jako výstřel z Aurory, který by předznamenal III. světovou válku.

A mohl bych v tom výčtu krizí z minulosti pokračovat, protože jich bylo poměrně hodně. Tak například v závěru korejské války, kdy se Američané a jejich spojenci odvážili překročit „červenou linii“, kterou jim stanovili Číňané nedaleko čínských hranic. Co následovalo potom, byl zdrcující útok „čínských dobrovolníků“, tedy Čínské lidově osvobozenecké armády, která zahnala americká vojska až na jih Korejského poloostrova. Trochu nahlouplý tehdejší americký prezident Truman pak v zoufalství uvažoval o použití jaderných zbraní k zastavení přívalu čínských vojsk. Naštěstí mu to někteří poradci a blízcí spolupracovníci rozmluvili.

Nyní samozřejmě nejsme v komfortní situaci, ale válka je lokalizovaná na východě Ukrajiny a každému musí být čím dál zřejmější, že je potřeba začít s diplomatickými jednáními k ukončení tohoto nesmyslného válečného konfliktu.

Koudelka a jemu podobní si jistě myslí opak. Měli by si jen klást základní otázku. Je opravdu možné Rusko porazit? Je možné porazit stát, který disponuje všemi možnými surovinami (nechybí mu vlastně žádná) a má také dostatek potravin, když velkou část zemědělské produkce exportuje do stále hladových zemí světa. A je to ke všemu stát s mocnými přáteli (zj. země BRICS).

Plně chápu, proč prezident Zeman nechtěl tomuto člověku dát generálskou hodnost. Jeho znalosti dějepisu by neobstály u maturity ani v nejbenevolentnějším školském zařízení v zemi. A pokud tomu tak je, jsou jeho analýzy hluboce zaujaté. A tedy chybná pak musí být i syntéza...

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

