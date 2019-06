Jiří Vyvadil: Babiš zpevňuje, Hamáček padá, Staněk nejpopulárnějším ministrem ČSSD

Do voleb do Senátu a místních zastupitelstev neskutečně zasáhla aféra s pretendentem na funkci ministra zahraničních věcí Pocheho. Vyvolával doslova odpor levicové veřejnosti svým euronekritickým uvažováním, avšak s výjimkou tehdejšího statutárního místopředsedy Zimoly a poslance Foldyny Hamáček a spol., Hamáček stále trval na jeho nominaci. Nakonec ustoupil a nechal si vnutit typického představitele rétoriky TOP 09 a STAN neskutečné střevo Tomáše Petříčka. Výsledkem byl debakl ve volbách do Senátu a komunálek. Volby jsou totiž často o symbolech a pocitech.

Hamáček se začal bránit tím, že je třeba vyčkat voleb do Evropského parlamentu…

A tak se čekalo. Volby do EP zasáhly demonstrace pravicové opozice a umělců proti premiérovi Andreji Babišovi, ministryni spravedlnosti Marii Benešové a ministru kultury Antonínu Stankovi. Zejména umělci byli doslova říční po odvolání ředitele Národní galerie Fajta a ředitele Olomouckého muzea. Zatímco Babiš hrdinně vzdoroval a bojoval i za svou ministryni spravedlnosti (mimochodem pikantně kdysi místopředsedkyni ČSSD), Jan Hamáček vydržel držet ministra kultury jen jediný den. Ale když snad největší megaloman ČSSD, statutární místopředseda Onderka s cílem zalíbit se moderátorovi Moravcovi na Staňka v přímém přenosu zaútočil, byl to konec. Zatímco normální lidé, oněch cca 55% z nichž by si jistě mohli sociální demokraté ukrojit podstatný díl, ostře nesouhlasí s pohrdavými postoji „umělců“ a naopak Staněk jim mluvil z duše a tím byl doslova požehnáním pro jinak beztvarou politiku ČSSD, Hamáček a spol. vystartovali a požadovali (a požadují) jeho výměnu.

Doslova předvolební idiocie. To jistě může požadovat pravicová opozice a Piráti, kteří jsou s protibabišovskými umělci na jedné barikádě, ale pokud to požaduje ČSSD, která by chránit normální lidi proti elitám, je to na kazajku.

A když Hamáček si šel ještě promluvit s chvilkaři, kterou ta obyčejná část veřejnosti doslova nesnáší, je jasné, že je stejně šílený jako Sobotka.

Opětovně v těchto chvílích jsou to znovu jen Zimola a Foldyna, kteří rozumně doporučují, aby ČSSD držela Staňka.

Hamáček a spol to tak nevidí.

Nuže podívejme se, jak to vidí voliči.

SANEP včera přinesl výmluvnou míru podpory pro jednotlivé ministry. Zatímco premiér své postavení zpevnil, takže odpor chvilkařů, pravice a Pirátů mu zjevně pomáhá, Jan Hamáček, předseda ČSSD tvrdě propadl o 7% a naopak onen Hamáčkem a Onderkou zavržený Staněk naskočil o 7% a stal se nejoblíbenějším ministrem za ČSSD.

A mezi námi, jeho bojovný a zároveň vtipný projev během tyátru odvolávání Babišovy vlády bylo snad to nejlepší, kromě občasných glos Václava Klause ml., co šlo poslechnout.

Ono to pomalu vypadá, jakoby se Hamáček dohodl s pravicovou a pirátskou opozicí, že udělá vše proto, aby ČSSD zmizela z Poslanecké sněmovny, aby opozice jednoho dne s odřenýma ušima mohla Babiše porazit.

Mimochodem, k personální politice Hamáčka se podívejme, jak to vypadá s jeho esem Tomášem Petříčkem. Je samozřejmě poslední ze všech ministrů s 12% a to si dokonce o 2 % od dubna polepšil.

Pojďme to shrnout.

ČSSD neklesá, kvůli účasti v Babišově vládě, ale kvůli svému naprosto absurdnímu chování, které jde proti mínění sociálnědemokratických voličů.

Nepředá-li Hamáček s Onderkou žezlo Zimolovi s Foldynou, ČSSD zanikne.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV