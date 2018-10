Jiří Vyvadil: Hrst nekorektních postřehů k včerejším volbám

…A ovšem: O nic tak důležitého nešlo. Komunální volby či volba 1/3 senátorů nepohnou kormidlem republiky. Jistě. Ti, kteří byli zvoleni a budou zastávat placené funkce, to jistě vidí jinak. Strany si taky na výsledcích ujasňují, jaké jsou jejich pozice. Ale na rovinu. Nezažil jsem za celou dobu od roku 1989 jediného pražského primátora, kterého by bylo možné si vážit. Spíš to bylo stále horší. Takže věcně je jedno, jestli tam bude Petr nebo Pavel…

…Praha si zřejmě navlékne definitivně kabát pravdoláskařů a sluníčkářů, protože připravovaná koalice Pirátů, hnutí Společně pro Prahu a Spojené síly pro Prahu, které kategoricky nepřipouští koalici s vítěznou ODS a sice pátým, ale nikoliv o mnoho slabším ANO, nám nasvítí cestu k jedinému šťastnému žití proevropského žití…

…Mimochodem také to znamená, že Praha dál pokročila ve svém oddělení od zbytku republiky, který přece jenom uvážlivější...

…Nominální levice, tj. ČSSD a KSČM, dál drtivě slábne. Ale ty sociálně slabé a zejména důchodce fakt nezajímají levicová hesla. Pro ně je to Babiš, kdo téměř po 25 letech od roku 1989 jim konečně trochu zlepšuje životní úroveň. A protože je to pragmatik, bude jim ji zvyšovat do konce svých dnů premiérování…

…A nejen to. I ten Okamura už se vyžvejkal. To, co je kulturně ještě přijatelné, Babiš od něho zcela převzal. „Nevezmu ani jednoho sirotka či uprchlíka.“ Neplete do toho islám a ani nemusí. A zřejmě ani nechce. Když nevezme sirotka či uprchlíka z Blízkého Východu ze Sýrie a kategoricky to říká každému na Západě, je v očích běžného Čecha hrdinou a logicky to znamená, že nevezme logicky ani žádného muslima. To se jeví vcelku logicky lidem korektní. A protože Babiš tuto tézi opakovaně drží na veřejných fórech, ač hromy divo bijú, těžko něco racionálnějšího může Okamura nabídnout…

…A mimochodem, je skvělé, že ODS nebude v Praze vládnout. To, jak se nabubřele choval Svoboda s pro mnohé se zcela nepřijatelnou odpudivou Udženijou po svém vítězství, člověku připomnělo doby minulé. Jen ať pěkně spolu s ANO zalezou do opozice…

...Jo, už zvítězil jako senátor Drahoš a určitě zvítězí i ti další sluníčkáři – bývalí kandidáti na prezidenta. Z toho hlava bolet nemusí. Senát měl význam snad jen v době, kdy jsem měl čest být jeho členem, tj před vznikem hejtmanství. Když si vzpomínám na tu dobu, měl jsem v Sokolově silnější postavení než poslanci. Jich bylo jako much, ale já byl jeden jediný. Dnes je samozřejmě důležitější krajský hejtman…

…Jo mimochodem, dneska se na Primě pohádali čtyři komentátoři o význam těch voleb, a nejvíc o nějakého Čižinského. Plesl dokonce tvrdil, že jednoho dnes může být i předsedou vlády… Zajímavé. Dnes jsem náhodou zjistil, že jsou vlastně dva Čižinští a jsou bratři…

…Vtipné…

…Čunek a také nějaký Drahoš vyhráli hned v prvním kole voleb do Senátu. No, Čunkovi bych funkci předsedu Senátu přál namísto Milana Štěcha. A to říkám vzdor tomu, že jsem bývalý sociální demokrat…

…Jaroslav Foldyna chce odstoupit ze všech stranických funkcí, protože nebyl zvolen do děčínského zastupitelstva…

Jak vidíte, nic zvláštního se neděje…

autor: PV