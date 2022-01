Jiří Vyvadil: Lahůdková Putinova pokerová hra 3

reklama

V té jsem nadhodil, že k nadpisu mě přivedla americká agentura Bloomberg, která uvedla, že to co udělal Putin s rozložením sto tisíce svých vojáků u hranic s Ukrajinou je skvělým tahem a Putin nemůže nic pokazit, dokud je tam nechá, než mu Zápas splní jeho požadavky a nepohne se ani dopředu, ani do strany, ani vlevo, ani vpravo a nechá tím všechny zainteresované hráče v nejistotě. Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 87% Ne 6% Nevím, o koho jde 7% hlasovalo: 10091 lidí

Nuže uplynulo deset dnů, a vyhodnoťme si, jak se situace posunula…

Těch reakcí bylo mnoho, ale zastavme se o obou dvou rozehrávačů té celosvětové válečné hysterie Bidena i Zielenského.

Zatímco Biden volal Zielenskému, že útok nastane do poloviny února, Zielensky naopak žádal Bidena, aby ubral plyn a snažil se situaci uklidnit. A najednou, velmi překvapivě prohlásil, že vidí cestu v mírovém jednání a najednou se opět překvapivě začal hlásit k možnosti vyjednávání v rámci tzv. Normandské čtyřky, zahrnující Francii, Německo, Rusko a Ukrajinu. Bidenova administrativa je tím rozezlena, protože přece tolik investovala do celé záležitosti a nepůsobí zcela vhodně, že najednou aktuální hrozbu útoku zlehčuje ten, kdo ji verbálně vyvolal.

Biden ovšem stále trvá na útoku do poloviny února, ovšem už i jeho ministr obrany Lloyd Austin tuto obavu zpochybňuje. No mají v tom pánové chaos. Nuže počkejme si do poloviny února. Rozumní lidé ví, že žádný útok ze strany Ruska nebude, pokud ovšem Zielensky Ukrajina nazahájí ozbrojený útok na Doněcko a Luhansko a i tady ta obava klesá.

Zatím Putin naprosto pokojně vedl telekonferenci s italskými špičkami businesu a ač italský premiér Dragi ostře své podnikatele proti účasti varoval, nezúčastnilo se jen pár firem. Psychologický bod pro Putina. A mimochodem Putin připravuje telekonferenci s představiteli německých podnikatelských špiček v blízké budoucnosti.

V New Yourk times zazněla zazněla, že sice Putin prakticky každý den vystupuje v médiích, hovoří o klimatu, o zvýšení důchodů a o bůhví ještě o čem, ale ani slůvko nepadne o Ukrajině. Mimochodem to se projevilo též při setkání s italskými podnikateli, kde byly probírány otázky vzájemného obchodního styku, ale po celou dvouhodinovou výměnu názorů Putin ani jednou nezmínil Ukrajinu. Progresivní zejména anglosaští novináři byli pobouřeni. Jak si to může dovolit, když pro Západ je téma invaze Ruska na Ukrajinu zahraniční prioritou č. 1. A nelíbilo se, že ani jeden z italských podnikatelských velikánů tento problém nevznesl. Ukrajina, kterou progresivisté žijí, jako by nebyla. Dobré co?

Mimochodem, Putin také telefonoval s kubánským prezidentem Miguelem Díazem Canel a chlapi si pošpitali o další spolupráci. Že by byla konečně byly instalovány ruské rakety na ostrově Svobody?

A dál : Turecký prezident Erdogan, který ač po USA jeho země disponuje druhou největší armádou NATO, konečně získal příslib, že Putin navštíví Turecko. Také to není k zahození. Zcela určitě Turecko selhalo jako možný mocný vojenský činitel NATO proti Rusku a tím se zcela hroutí původní představy o jeho poslání coby nejjižnějšího valu proti Rusku.

No a aby toho nebylo málo, nový iránský prezident Ebrahim Raisi odejel, samozřejmě kam jinam, když ne do Moskvy, aby si pošpital s Putinem, jak hledat jakýsi alternativní modus vivendi, ohledně jaderné energie, tak aby nemusel jednat se Spojenými státy. I to o něčem svědčí.

Evropskou unii není třeba řešit. Lavrov naprosto racionálně zkonstatoval, že rozmělnit bezpečnostní požadavky Ruska tím, že by je přežvykovalo 27 států, na to nemá Rusko čas ani náladu. Generální tajemník NATO pořád něco povídal, ale je to spíše kolovrátek. A Kreml, který obdržel písemné odpovědi se nechal slyšet, že je bude nejprve studovat.

Na válku se ovšem připravuje kde kdo. Naše Černochová pošle pár tisíc granátů a navrhuje účast našich vojsk v případě potřeby. Souhlas. Ať si natáhne maskáče, vezme s sebou Lipavského a může vyrazit.

Zatím nejvtipnější přípravu na válku jsem zjistil u našich válkychtivých sousedů v Polsku.

Občané Polska začali z ministerstva obrany dostávat dopisy o možném dočasném stažení terénních vozidel, které má armáda k dispozici. Taková iniciativa souvisí „se zhoršováním situace kolem Ukrajiny“.

Majitel vozu Dacia Duster, který žije na východě Polska, kontaktoval redakci portálu francuskie.pl s dokumentem, který mu přišel z oddělení zásobování Ministerstva národní obrany Polska. Papír říká:

„Na základě § 1 a § 4 odst. 1 písm. 61 zákona o správním řádu a čl. 208 a 210 zákona o obecné povinnosti k obraně Polské republiky sdělujeme, že na žádost vojenského velitele bylo zahájeno správní řízení s vozem Dacia Duster zn...., patřícímu . .., pro případ mobilizace po dobu války.

Dočasná výjimka se podle portálu vztahuje na vozidla jako Dacia Duster, Peugeot 3008, Renault Kadjar, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson nebo Kia Sportage.

Média poznamenávají, že taková iniciativa byla použita poprvé v historii poválečného Polska kvůli „rostoucímu napětí na východě Polska“. V předválečném Polsku armáda rekvírovala od Poláků koně a motocykly.

Tak jak můžeme stav vyhodnotit? Prohrává Rusko, či vyhrává?

Uprostřed totální změti názorů, výkřiků výhružek a válečného bubnování a snahy vyvolat paniku o válce mezi Ruskem a Ukrajinou je zřejmé že velmi zjednodušeně, ale ve skutečnosti se zdá zcela přehledné průběžné hodnocení úspěšnosti geopolitického střetu mezi Západem a Ruskem je nastolení otázky stažení či nestažení ruských vojsk u ukrajinských hranic. Pokud by je Rusko stáhlo, bez toho, že by Západ v podstatné míře vyhověl jeho bezpečnostním požadavků, tak by svůj životní střet prohrálo, naopak pokud bude držet vojska, dokud Západ ve výrazné míře nepřistoupí na jeho požadavky, je naopak průběžným geopolitickým vítězem.

Při minulého hodnocení, Rusko vyhrávalo 1:0.

I nyní přes veškerý mohutný tlak Západu myšlenku stažení vojsk shodilo ze stolu…

Takže momentální výsledek je jasný:

Rusko v průběžném hodnocení zatím vede 2:0.

Takže někdy zase na shledanou, přátelé.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Lahůdková Putinova pokerová hra Jiří Vyvadil: Vrána k vráně sedá… Jiří Vyvadil: Rusko nemá zájem na dalším jednání s NATO, tím méně i s EU… Jiří Vyvadil: Opozice (ANO+SPD) válí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.