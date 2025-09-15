Jiří Weigl: Kde je zakopaný pes

Jedním z brizantních témat letošních voleb je blížící se zavedení systému obchodování s emisními povolenkami ETS2, které umožnila prosadit v době českého předsednictví EU dnešní česká vláda a jež má podstatně zdražit náklady na pohonné hmoty a vytápění pro domácnosti a celkově výrazně zvýšit inflaci.

Jiří Weigl: Kde je zakopaný pes
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Weigl

Povolenky mají být zavedeny od roku 2027, takže je logické, že jsou k tématu nuceni se vyjadřovat politici všech kandidujících stran. Je příznačné, že nikdo se k celému projektu umělého zdražení fosilních energií nehlásí, přestože současná vláda právě schválení tohoto bodu kdysi vydávala za důkaz úspěchu českého předsednictví a nechávala na sebe za to pět od bruselských potentátů oslavné ódy. Do současnosti však pro jeho implementaci do českého právního řádu ve strachu z reakcí široké veřejnosti nic nepodnikla a nechává důsledky své nezodpovědnosti vylízat až příští vládu, která vznikne po volbách.

V současných diskusí o tomto tématu je příznačné, že všichni – jak politici vládní koalice, tak i drtivá většina těch opozičních – prezentují problém očekávaného výrazného zdražení životních nákladů pro domácnosti i firmy jako jakýsi omyl, nebo nedopatření, kterého se dopustili ignorantští bruselští úředníci. Všichni nám tvrdí, že prosadí buď dočasné zastropování cen povolenek, nebo omezení jejich spekulativního obchodování na finančních trzích, či odložení spouštění celého projektu atd. Jenom lidovecký ministr životního prostředí kápnul božskou – že s celým problémem už asi nic dělat nepůjde, že vše zašlo příliš daleko a že mnozí členové již s realizací projektu napevno počítají.

Ano, Hladík má pravdu. Umělé zdražování životních nákladů a Bruselem řízené zchudnutí širokých vrstev obyvatelstva EU není nedopatření, ani omyl, který by šlo napravit nějakým vysvětlováním a hledáním „koalic ochotných“ v rámci současného evropského establishmentu. Je to zásadní součást promyšleného levicového progresivistického projektu, který má za cíl převýchovu společnosti a její podřízení centrální vládě a kontrole. Smyslem povolenek je vytvořit na společnost materiální tlak, který bude stimulovat politickým centrem očekávanou změnu chování obyvatelstva. Zásadní dopad zvýšení cen na životní úroveň domácností je proto kýžený efekt, který má jejich podřízení se představám mocenského centra vyvolat. Zchudnutí širokých vrstev obyvatelstva je samotný obsah a smysl programu, nikoliv nějaký nechtěný a nedomyšlený exces. Proto od něj nelze odstoupit, proto nelze za současných poměrů doufat v nějakou koalici, která šílený projekt změkčí či odloží.

Je příznačné, jak drtivá většina dnešních politických stran, které kandidují ve volbách, zůstává v paradigmatu současné progresivistické EU a hovoří o ochotě platit pokuty za nespuštění programu ETS2. Nechápou, že bez zásadního střetu o model evropské integrace, bez opuštění její současné podoby nemají šanci zelené devastaci naší země zabránit. Trendy a připravované projekty jsou naprosto děsivé a představují skutečnou bezprostřední hrozbu, která ohrožuje jak samotnou naši státnost, tak prosperitu, svobodu a životní úroveň obyvatel naší země. Projekty, jako zrušení práva veta pro členské státy, kontrola veškeré internetové komunikace občanů pod záminkou boje proti dětské pornografii, zákaz spalovacích motorů, projekty na omezení života lidí do okruhu dostupného pěšky nebo na kole za 15 minut (projekt 15 minutes city - jakési zelené nevolnictví zdůvodněné omezením emisí), regulace výroby a spotřeby masa, celkové zdražování potravin, migrační pakt a zuřivé zbrojení na úkor ekonomického rozvoje se bezprostředně dotýkají budoucnosti každého našeho občana a představují zásadní ohrožení našich dnešních životních jistot a svobod. Bez zásadního střetu, bez vyvolání politické krize v EU a bez rozbití současného bruselského establishmentu není šance na lepší budoucnost. Ti, kteří EU dnes vládnou, již plně prokázali, že Evropu vedou k úpadku a rozvratu. O tom by měly být naše volby, ale vše nasvědčuje tomu, že se jako vždy budeme jenom nesmyslně hádat o Babišovi a strašit se komunismem a Ruskem. S tím, co nás skutečně pálí, nechce nikdo dělat nic.

Jiří Weigl

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause.

Zdroje:

https://www.institutvk.cz/

