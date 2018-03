Jiřina Holotová: Slovensko a Česko, jiné příčiny, podobné motivy?

Zažnout vlnu protestů v neposlušných zemích V4 by se někomu náramně hodilo. Těžko říct, že tomu tak skutečně může být. To, co se ale odehrává teď v obou zemích, má opravdu motivačně mnoho podobných indicií.

Je velmi pravděpodobné, že se slovenská veřejnost nikdy nedozví, kdo a proč zabil novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyni. Jaké jsou důvody jejich vraždy? Byl to někdo, kdo chtěl skutečně umlčet novináře kvůli jeho reportážím s vazbou na politické elity z vládní strany Smer? Byl to náhodný vrah a případ vůbec nesouvisí s novinářskou prací Jána Kuciaka? Jinou možností je, že byli Ján Kuciak se svoji snoubenkou "obětováni" jako záminka k rozpoutání politického převratu na Slovensku. Tato neblahá událost je spouštěčem politického napětí a občanských protestů na Slovensku.

V Česku se takřka paralelně rozpoutávají protesty proti zvolení komunisty Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS. Postupně sílí tlaky i na další bývalé komunisty nebo příslušníky a spolupracovníky STB. To třicetlet nikomu komouši v parlamentu a ve vysokých funkcích nevadili? Vždyť se dokonce kdysi dohodli i se samotným Občanským fórem a prezidentem Havlem na předání moci? Najednou je vyvolávána davová hysterie a ta může být použita jako spouštěč občanských protestů v Česku.

Obě země mají mnoho politických problémů, to samozřejmě, ale teď nechci hovořit primárně o nich. Samozřejmě, že Ficova vláda a jeho ministři jsou už v čele Slovenska pro přehlížení korupce a jiné finanční skandály nepřijatelní. Samozřejmě, že v Česku měla být Komunistická strana dávno zrušena a to ihned po roce 1989, kdy k tomu byly důvody. Ale vláda Slovenska je tu a je řádně demokraticky zvolena do vedení SR, stejně jako u nás je tu KSČM, která je demokraticky zvolena do Parlamentu ČR.

Podívejme se však na věc trochu jiným pohledem a v jiných souvislostech.

Slovenský prezident Kiska vyzývá v nedělním projevuk zásadní rekonstrukci slovenské vlády nebo k předčasným volbám. Fico v pondělí pořádá tiskovou konferenci, na které stejně jako předtím, odmítá prezidentův návrh, hovoří o přípravě státního převratu a chce znát důvody soukromé návštěvy Kisky u George Sorose v New Yorku v září 2017.

Na základě toho se objevují na sociálních sítích informace, že syn prezidenta Kisky má za manželku dceru slovenského bývalého ministra kultury, bývalého ministra pro lidská práva a také bývalého prezidenta nevládní organizace Open Society Foundation z let 1993 - 2000 Rudolfa Chmely, který je spojován s nechvalně známou slovenskou aférou Gorila.

V České republice probíhá první volba předsedy sněmovního výboru pro kontrolu činnosti GIBS. Jak píše na svém profilu poslanec SPD Kobza: "Když máte volbu mezi učitelkou (ODS), amatérem (Piráti) a profíkem (KSČM), koho budete volit aby kontroloval GIBS?" To ještě neví, že volba Piráta Ferjenčíka, by určitě ledaskomu vyhovovala, protože, jak se dočteme na Wikipedii, díky stipendiu nadace Open Society Fund dva roky strávil na Brentwood School v Essexu ve Velké Británii a jistě by byl pod dobrým vedením ideálním šéfem onoho výboru ;-). Tohle je samozřejmě velká nadsázka, aby mne někdo nepodezříval, že spojuji Mikuláše Ferjenčíka se slovenskou kauzou.

Nicméně starost zmíněné Sorosovy organizace o demokracii v Česku a vůbec o demokracii v celé střední a východní Evropě i ve světě, je už natolik vtíravá, že se nelze divit, že jsou lidé na George Sorose a jeho nadace už alergičtí. Systémové změny k posílení demokracie, změny legislativy, změny v dosavadní praxi, to je přece základní popis činnosti této "bohulibé" organizace.

Chobotnice Soros je prorostlá už všude a je pravdou, že její obchodní a finanční zájmy i snaha o tzv. otevřenou společnost hraničí až s vměšováním se do vnitřních záležitostí jednotlivých států. Stala se v poslední době pravým opakem původního konceptu Otevřené společnosti, především v souvislosti s vývojem světových geopolitických událostí, kdy přílišná otevřenost, liberálnost a humanita znamená příčinu možných celospolečenských a globálních problémů. Proto se tomuto trendu začínají národní vlády bránit a společnosti se, podle mého názoru, více uzavírají.

Teď Slovenská a Česká republika nepotřebují Majdany. Potřebují své problémy řešit v klidu a s ústavní rozvahou. Zažnout vlny protestů a oslabit pozici států V4, i to může být motivací určité politické lobby k vyvolávání nepokojů ve střední Evropě. Pozor na to!

Jako historicky zkušenější a poučena "z krizových vývojů" ;-), chci říci hlavně mladým lidem, aby nepodléhali davovému organizovanému mámení, které je vábivé a nezavdávali příčiny k převratům a k nějakým revolučním řešením. Nic není nikdy černobílé a vše má své důvody, i když třeba jiné spouštěče! Nebylo by to dobré, nahráli bychom pouze a zase jenom dalším lumpům, nebo těm, kteří už tady byli, nebo lumpům cizím, prosazujícím své falešné zájmy! Volby proběhly nedávno a já věřím tomu, že ani komunista a ani estébák (pokud vážně skutečným estébákem byl a něco provedl), už v čele svých postů dlouho nebudou i bez lítání po náměstích. Ideální systém, stát a vláda nikdy neexistovaly, neexistují a existovat nebudou! A už vůbec ne na otevřeném principu, to nelze a věděl to prý už i Platón!

Psáno pro blog.idnes.cz.

