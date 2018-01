Josef Ježek: Kdo? For prezident!

Tak tento týden to vypukne. První kolo druhé přímé volby hlavy tohoto státu. Už po druhé, v historie naší mladé – 25 let – České republiky, si občané přímým hlasováním zvolí hlavu státu.

Přiznám se, že jsem byl a stále jsem odpůrcem tohoto způsobu volby, který dle mého soudu do systému zastupitelské demokracie nepatří. To, že před pěti léty, po intenzívní mediální masáží některých politických kruhů, došlo k tomuto ne právě šťastnému rozhodnutí, považuji za chybu. O tom se za tu dobu přesvědčili i ti, co pro tento způsob volby vehementně plédovali. A to, že na tuto vějičku populismu sedla i má bývalá „rodná strana“ ODS, je jeden z důvodů, proč už několik roků píšu bývalá. Ale, teď už máme co jsme chtěli, tak do rachoty/volby zvesela!

Po peripetiích druhu daj-li mi tu medaili, nebo nedaj-li, resp. mohu-li kandidovat nebo nemohu-li, když mám podpisy, které má i druhý, se počet kandidátů ustálil na číslovce osm. Plus jeden – obhájce. V řadě vedle sebe stojí Akademik, Automobilista, Zbrojař, Sázkař, Doktor, Diplomat, Hudební principál a Svěží vánek – Topolánek. Ne, že by tedy nebylo z čeho vybírat. Tuhletu squadru zájemců o Hrad doplňuje současný pan prezident, který – jak se zdá podle prognóz politologů i komentátorů, má k obhájení svého křesla docela slušně našlápnuto. Minimálně tedy k postupu do druhého kola. Říkám-li našlápnuto, jsem s tím termínem poněkud mimo, protože právě M.Z. je s tím našlapováním dost na štíru. Zlé jazyky tvrdí, že pokud snad zvítězí, budeme mít pro příští pětiletku prezidenta na invalidním vozítku. Nu což, Švejk taky táhl na Bělehrad na podobném dopravním prostředku.

Oproti minulé volbě, kdy existovali tři hlavní aspiranti na funkci, tj. M.Z., Karel s „čírem“ a „želé“ Fischer, je dnes situace poněkud nepřehlednější. Scénáře jsou v zásadě asi tři. Ten nejpravděpodobnější – dle prognóz - je druhé kolo, ve kterém si to rozdají M.Z. a Akademik. Snem současného hradního pána je jistě jeho vítězství už v prvním kole, tedy alespoň 50,1 % hlasů. Pro tuto skutečnost by pravděpodobně zabrala přímá výzva současného skoropremiéra Andreje, který by ho těsně před volbou (možná až v druhém kole) veřejně podpořil. Důvodů by pro to měl jistě dost. M.Z. by to navíc utvrdilo v jeho přesvědčení o všeobecné oblíbenosti a milovanosti, navzdory „pražské kavárně“ a dalším skupinám jeho odpůrců, kteří nyní, šešikováni v jednom houfu, stojí právě za Akademikem. Ale pozor! Jsou tu také křesťanští voliči, kteří jistě odevzdají své hlasy Diplomatovi, ani Sázkař není bez šancí a své – pravicové - voliče má i Svěží vánek. Jeho heslo Ani ochutnávač (chlebíčků), ani kladeč (věnců), je pro mnohé sympatické a jeho zkušenost z vrcholné politiky je nesporným plusem oproti kandidátům dosud politikou nepolíbeným. A o tom, že tito všichni, tato názorově velmi pestrá skupina voličského lektorátu, budou schopni se jako jeden muž v případném druhém kole postavit za Akademika, lze úspěšně pochybovat. Takže, game open!

V sobotu večer budeme jistě chytřejší. A když ne tuto sobotu, tak za čtrnáct dnů jistě. Pak už budeme definitivně vědět, zda v sídle českých králů si budou dál prozpěvovat Ovčáčci, čtveráčci a mlet svoje pšenky Mynáři bez prověrky, nebo zda tam zafouká nějaký jiný vítr, nebo třeba jen vánek. Pro autora těchto řádků je i pouhý vánek alternativa.

Přeji vám šťastnou volbu. A pokud snad nevyužijete svého práva, daného vám ústavou, tedy možnosti volit, tak se pro příštích pět let tlučte jenom do vlastní hlavy.

P.S. Tento sloupek není v žádném případě návodem koho volit, ani volební kampaní pro jakéhokoliv kandidáta!

