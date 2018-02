Josef Ježek: Svléknout se do naha?

Letošní rok je opět rokem volebním. Ostatně kterýpak není, že? Čekají nás na podzim volby do zastupitelstev obcí a spolu s nimi se „svezou“ také volby do 1/3 senátu. Tam už se někteří kandidáti rýsují, hlavně z těch, kteří jaksi neuspěli v boji o Hrad.

Pánové by rádi využili své popularity, aby si zajistili „trafiku“ v horní parlamentní komoře. Na šest let by měli vystaráno. Možná však zapomínají, že světská sláva jak známo je polní tráva, a ta rychle vypučelá travička z podzimní kampaně, se může snadno do příštího podzimu změnit v suché seno.

Komunální volby letos pravděpodobně poznamená jeden prvek, vycházející z novely zákona o střetu zájmů, platné už od září minulého roku. Tahle novela, známá také jako „Antibabiš“, vznikla jako reakce některých politických stran na politické aspirace a mediální vlivy (viz § 4a) tehdejšího ministra financí, dnes už premiéra vlády. Vlády, která je sice v demisi, ale vládne, jako by se nechumelilo. (Však ono se také moc nechumelí).

Jak už to tak bývá, s vaničkou je mnohdy vylito i dítě, aneb cesta do pekla je vždy dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Došlo totiž k tomu, že touto novelou zákona bylo stovkám starostů, místostarostů, členů rad obcí, a to i těm neuvolněným, nařízeno zveřejnit své majetkové přiznání, které je navíc na webu obcí přístupné každému. Hospodské diskuse na téma „ty vole, von starosta má ve špárkase skoro jeden mega, kdepak k němu asi přišel?“ nejsou proto žádnou vzácností. A lidská závist, to je saframentsky účinná pohonná hmota. Že by je onen dotyčný mohl našetřit také tím, že denně nevysedává v hospodě, kde štamgasti do sebe nalejou svých pět šest piv a k tomu 30 cigaret, to pravidelnému návštěvníkovi pohostinství jaksi nedojde.

Nelze se divit tomu, že část nynějších zastupitelů už avizuje, že podzimní volby budou bez nich a další skupina lidí, kteří by měli zájem starat se o věci veřejné, se vážně rozmýšlí, zda riziko onoho vysvléknutí se do naha mají podstoupit. Změna zákona ve smyslu adresného přístupu do tohoto rejstříku by byla jistě na místě. Nevidím však sebemenší důvod k veřejné lustraci soukromí komunálních politiků a jejich rodinných příslušníků.

Jestli to však pochopí i zákonodárci, to je ve hvězdách.

Psali jsme: Josef Ježek: Jak to vlastně je? Josef Ježek: Spřízněni prohrou? Josef Ježek: Hra v kostky Josef Ježek: Před druhým kolem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV