Josef Provazník: Máme k dispozici neuvěřitelné stranické prohlášení, při jehož čtení dostanete extázi. Bez legrace

Stanovisko ODS ke 2. kolu prezidentských voleb: Ani Drahoš, ani Zeman aneb jak dál v příštích měsících

"Ani u jednoho z obou kandidátů nenacházíme dostatečné množství styčných bodů, abychom jej mohli plně a bez rozpaků podpořit. Jsme politická strana s jasným názorem a ideovým ukotvením.

Pravicová strana, jenž vyznává konzervativní hodnoty, ke kterým mají oba kandidáti skutečně daleko. Nemusíme se přidávat ke "středo-levicovým" stran, jako je TOP 09, STAN, KDU-ČSL a spol., které podpořily Jiřího Drahoše pouze proto, že nechtějí dál na Hradě Miloše Zemana.

My jdeme jinou cestou a věříme, že naši voliči nás pochopí a podpoří. Naším jediným cílem není a nemůže být dostat Zemane z Hradu, protože to by byl skutečně málo. Jsme si navíc velmi dobře vědomi toho, že ani s Jiřím Drahošem na Hradě by nebyl eliminován vliv Andreje Babiše na politické dění v zemi.

Naším hlavním cílem je porazit Andreje Babiše tím, že nabídneme voličům pečlivě "vyladěný" konzervativní program. To je náš hlavní a zároveň jediný cíl pro příští měsíce a roky. Chceme své současné i bývalé voliče přesvědčit, že jsme stále pravicovou stranou, která si zaslouží jejich důvěru.

Čestné pionýrské, že už přestaneme blouznit o reformě Evropské unie. Stejně tak svatosvatě slibujeme, že nebudeme po vzoru nejmenovaných osobností z umělecké, mediální i politické sféry neustále vytahovat "ruskou kartu" a vlichocovat se tak do přízně části společnosti, která nás stejně nikdy nepřijme. Zahájíme rovněž otevřenou vnitrostranickou diskuzi k referendu o EU.

V neposlední řadě přehodnotíme personální obsazení vedení strany. Uznáváme, že získaných 11% při posledních parlamentních volbách není úspěchem. Upřímně řečeno, věšeli jsme vám bulíky na nos a lhali si do vlastní kapsy, když jsme něco takového tvrdili. Mrzí nás a už to nikdy neuděláme. Jako, že je pět a pět deset a po noci přichází den.

Exemplárně hodláme potrestat některé mladé členy naší strany (rákoska, natahování na skřipec, naražení na kůl), kteří svými "svazáckými" vystoupeními na kongresu v Ostravě zesměšnili image celé strany. Stejný osud potom stihne všechny nastrčené pravdoláskaře, kteří budou v rámci služby České pošty "Balík expres" štandopéde doručeni do TOP09, k Pirátům, Zeleným atd.

Tímto zároveň dává celé předsednictvo ODS k dispozici své funkce a přebírá tak plnou odpovědnost za očividný posun směrem do středu, ke kterému došlo (nejenom) v posledních letech. Berte, prosím, toto gesto jako pokornou prosbu o druhou...třetí....čtvrtou.......pětapadesátou šanci. Tentokrát vás již nezklameme,"

Vaše, tentokrát skutečně pravicová (konzervativní), ODS v. r.

autor: PV