Karel Januška: Úcta k Ústavě

Úvaha nad televizím vymývání mozků občanů České republiky. Ani jeden kandidát na otázku „Co by činil, kdyby měl jmenovat občana obviněného z trestného činu“ neodpověděl správně.

V Dopise Mandátnímu a imunitnímu výboru jsem upozornil poslance, že by členové výboru měli jednat v souladu s Ústavou, a měli požadovat, aby o vydání poslanců A. Babiše a J. Faltýnka požádal Nejvyšší státní zástupce.

Doslova jsem napsal:

Činnost vašeho výboru je nezbytně nutná v případech, kdy soud prohlásí, že se poslanec dopustil, nebo mohl dopustit trestného činu. Je s podivem, že ministři spravedlnosti (minulý i stávající sedící v parlamentu) netrvají na dodržování základních občanských práv. Stav v soudnictví není takový, aby se republika mohla nazývat právním státem.

Dne 25. ledna 2018 (včera) jsem obdržel odpověď, s tímto závěrem:

Dne 24. ledna 2018 vydal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze Usnesení o pokračování přerušeného stíhání obou poslanců.

Vážený pane, zasílám Vám tuto informaci a uvádím, že postup orgánů činných v trestním řízení je ve věci omezení imunity poslance zcela v souladu se zněním příslušných ustanovení Ústavy České republiky a dotčených zákonů.

Nevím, komu Mandátový výbor žádost poslal, zda Městskému státnímu zastupitelství, nebo Nejvyššímu státnímu zástupci. Odpověděl státní zástupce Městského státního zastupitelství.

Večer v České televizi probíhala veřejná reklama obou kandidátů na prezidenta. Moderátorka označila p. Babiše za osobu trestně stíhanou, a položila dotaz, zda bude jmenovat p. Babiše předsedou vlády.

Ústava definuje imunitu poslanců vČlánku 27:

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejímž je členem.

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

Člověk nemusí být velký myslitel, ale pouze zběžným přečtením pochopí, že policie má omezené právo zadržet poslance či senátora i při uskutečněném trestném činu. Poslanecký mandát chrání každého poslance jak před mocí výkonnou, tak také před mocí soudní. Pouhá domněnka, že mohlo k trestnému činu dojít, nemůže být důvodem k vyšetřování žádného poslance. Moc zákonodárná musí být nezávislá jak na moci výkonné (policii), tak na moci soudní.

V parlamentu sedí jak úřadující ministr spravedlnosti, tak také bývalí ministři spravedlnosti. Nikdo z nich nic nenamítá. Patrně protože to jsou advokáti, a jednají jako advokáti. Občané jsou pro ně zdrojem příjmů. Veřejnoprávní instituce by lži neměla šířit.

Volby nějak dopadnou. Česká televize v diskuzi označila pana Babiše za osobu stíhanou pro trestný čin. To je lživé obvinění. Ani jeden kandidát na otázku „Co by činil, kdyby měl jmenovat občana obviněného z trestného činu“ neodpověděl správně. Odpověď měla znít: "Vůle voličů je rozhodující, budu takového kandidáta jmenovat. To mi předepisuje Ústava."

Bohužel naši „občané s právnickým vzděláním“ si z Ústavy činí trhací kalendář. Zákonodárcům je to lhostejné.

Psali jsme: Karel Januška: Poslanecký dvojí metr Karel Januška: Právní stát a spravedlnost Karel Januška: Toleranční smlouva Karel Januška: Zvítězí pravda?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV